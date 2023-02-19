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6 различных форм витамина С и как их использовать

Автор: Econet 19 февраля 2023 5670
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Витамин С играет в организме важную роль. Он предотвращает анемию, служит источником коллагена, укрепляет сердечно-сосудистую и иммунную системы. Но добиться высокого содержания витамина С только с помощью пищевых продуктов невозможно. В каких формах выпускается витамин С и чем они отличаются?

6 различных форм витамина С и как их использовать

Витамин С, привычный нам по названию «аскорбиновая кислота» является  хорошо исследованным витамином за прошедшие полвека. Ряд специалистов придерживаются мнения, что в далеком прошлом наш организм имел способность самостоятельно вырабатывать витамин С, но генетическая мутация положила конец этой способности. Все виды животных (и большинство млекопитающих – тоже) могут синтезировать витамин С - кроме людей, приматов и еще некоторых представителей животного мира. И люди должны пополнять нехватку витамина С посредством пищевых продуктов.

6 доступных форм витамина С

Сегодня норма витамина С - 90 мг в сутки для мужчин и 75 мг в сутки для женщин. Этого объема достаточно, чтобы избежать, например, цинги, но его недостаточно для укрепления иммунитета, улучшения состояния сердца и сосудов, мозга и кожи. 

Причины нехватки витамина С

  • неправильное питание, а именно – недостаточный объем фруктов и овощей,
  • табакокурение (одна выкуренная сигарета способна окислять до 40-60 мг витамина С),
  • загрязнение воздушного бассейна,
  • влияние тяжелых металлов на организм.

Признаки нехватки витамина С

  • утомляемость,
  • депрессивные состояния,
  • кровоточивость десен,
  • боли в суставах, мышцах и костях,
  • отечность.

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6 различных форм витамина С и как их использовать

Фрукты с высокой концентрацией витамина С

  • вишня,  
  • авокадо,
  • манго,
  • черная смородина,
  • цитрусовые,
  • ананас,
  • киви,
  • клубника.

Овощи с высокой концентрацией витамина С

  • сладкий перец,
  • капуста брокколи,
  • брюссельская капуста
  • картофель.

Действие витамина С в организме

  • способствует лечению анемии через улучшение всасывания железа,
  • источник коллагена и здоровья кожи,
  • укрепляет сердце,
  • укрепляет иммунную защиту,
  • улучшает функции памяти,
  • служит профилактикой пародонтоза,
  • служит профилактикой инфекций верхних дыхательных путей,
  • способствует предотвращению сепсиса.

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Составы с витамином С

1. Аскорбиновая кислота

Наиболее привычна для потребителя и недорогая форма витамина С. Однако, аскорбиновая кислота может вызвать проблемы пищеварительной системы, если есть проблемы, связанные с желудочным соком. Это синтетический продукт, но «аскорбинка» идентична природным составам. Организмом поглощается лишь 30%, вещества. Аскорбиновая кислота выпускается в форме таблеток, капсул, порошка.

Список минеральных аскорбатов.

  • Аскорбат кальция - включает кальций (100 мг) и аскорбат (900 мг) и рекомендуется лицам, которым требуется улучшить здоровье костной ткани, предупредить остеопороз. Продукт вызывает меньше раздражения желудка, сохраняя антиоксидантный эффект.
  • Аскорбат магния - включает магний (50-100 мг) и аскорбат (900 мг). Рекомендуется лицам, принимающим медикаменты (кислотопонижающие, мочегонные), страдающим стабильными головными болями, судорогами в ногах.                
  • Аскорбат натрия - включает натрий (100 мг), так и и аскорбат (900 мг). Лицам, придерживающимся диеты с низким процентом соли, не рекомендуется.     

2. Метаболиты аскорбата и витамина С 

Эта формула аскорбата кальция открыта в 80-х годах. Продукт включает малую концентрацию метаболитов витамина С (треонат кальция, ксилонат и ликсонат, дегидроаскорбиновую кислоту). Это способствует усвоению и повышению содержания витамина С в крови (если сравнивать с «аскорбинкой».

3. Витамин С с биофлавоноидами

Витамин С сочетается с  антиоксидантами (например, биофлавоноидами). Такая комбинация веществ лучше усваивается примерно на 35% лучше в сравнении с простой «аскорбинкой».  

6 различных форм витамина С и как их использовать

4. Липосомальный витамин С

Это препарат, имеющий лучшим абсорбционным эффектом. Чтобы активировать поглощение, и разработан липосомальный витамин С с жирорастворимым покрытием, помогающим молекуле аскорбиновой кислоты перемещаться пищеварительным трактом. Пероральная доставка витамина С, инкапсулированного в липосомы, приводит к повышенному содержанию витамина С в крови (в сравнении с некапсулированным составом - «аскорбинкой»). Кроме того, липосомальный витамин С помогает снизить давление при более низкой дозировке, чем классический витамин С. 

5. Аскорбил пальмитат 

Данная формула дает водорастворимому витамину С становиться еще и жирорастворимым. Как правило, его вводят в препараты витамина С, чтоб он впитывался в кожу. Кроме того, Аскорбил пальмитат 
используется как пищевой консервант. 

6. Витамин С с шиповником

Продукты витамина С с шиповником включают «аскорбинку». Его плоды имеют в составе высокую концентрацию витамина С. Шиповник  отличается наличием антиоксидантов  ликопина, фенолов, флавоноидов, эллаговой кислоты и  витамина Е.опубликовано econet.

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Источник: https://econet.by/

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