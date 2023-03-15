5 возможных симптомов тромба

✅Опасность тромба в том, что в любую секунду он может оторваться от внутренней стенки сосуда и вместе с током крови попасть в сердце. Это спровоцирует мгновенную смерть еще до приезда скорой помощи. Спасти человека в таком случае не предоставляется возможным.

Тромб – это кровяной сгусток, который необходим для быстрой остановки кровотечения и препятствия масштабной кровопотери в организме. Однако плотные кровяные сгустки могут образовываться в организме и без надобности, что чревато закупоркой просвета сосудов и развития застойных процессов. Наибольшая опасность возникает тогда, когда тромб закупоривает сосуды, питающие жизненно важные органы. В результате чего развивается инфаркт или инсульт. Не пропустить заболевание помогут ряд симптомов, на которые врачи советуют обращать внимание пациентам после 30 лет.

Тромб: 5 симптомов

Частые судороги

Боли за грудиной

Красные полосы на коже

Выпирание вен на поверхность кожи

Беспричинный сухой кашель и одышка

Частые судороги

Причиной болезненных покалываний в конечностях может быть недостаток магния и калия, но также такая клиническая картина характерна для тромбоза глубоких вен. Помимо судорог могут отмечаться и такие симптомы: жгучие боли в стопе, которые усиливаются после длительного нахождения в вертикальном положении тела; ноющие боли в икрах, которые возникают даже без физических нагрузок; спастические боли в области суставов. Если такие симптомы проявляются чаще 3 раз в неделю, необходимо обязательно обследоваться и выявить истинную причину.

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Боли за грудиной

Человеку достаточно сложно сделать глубокий вдох, а движение грудной клетки вызывает болезненные ощущения. Такие проявления характерны для сердечно-сосудистых заболеваний, а также тромбоза вен легких. Помимо боли и дискомфорта в грудине, параллельно могут развиваться следующие симптомы: беспричинные приступы паники и нехватка воздуха; плохой сон, особенно в положении на боку; бледность кожных покровов; отсутствие аппетита и потеря веса. Естественно, такие симптомы свойственны множеству болезней, поэтому, чем раньше они будут исследованы специалистом, тем больше шансов вылечить болезнь в зародыше.

Красные полосы на коже

Появление кровоподтеков на кожных покровах связано с травматизмом сосудов, где имеется тромб. Кровь изливается за пределы кровяного русла, что визуализируется на коже. Это сопровождается умеренным зудом, жжением и чувством горячего растекания крови. При выявлении такого симптома нужна немедленная госпитализация и проведение соответствующих манипуляций.

Выпирание вен на поверхность кожи

Варикоз, при котором стенки сосудов теряют свою эластичность, может возникать по причине закупорки просвета сосуда. В результате он деформируется и становится более заметным под кожей. Опасность этого заболевания в том, что малейшие повышения артериального давления могут спровоцировать движение тромба, который вызовет инфаркт сосуда. Это чревато развитием летального исхода и необратимыми последствиями для здоровья.

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Беспричинный сухой кашель и одышка

Если человек не болеет респираторным заболеванием и его тело находится в состоянии покоя, но при этом мучает сухой удушающий кашель с одышкой – есть смысл немедленно обратиться к доктору. Такие признаки характерны для тромбоэмболии легочных артерий, что чревато нарушением процессов газообмена. Также для подобного заболевания свойственны такие проявления: бледность или синюшность носогубного треугольника; невозможность полноценного вдоха; головокружение и спутанность сознания; поверхностное учащенное дыхание.

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Опасность тромба в том, что в любую секунду он может оторваться от внутренней стенки сосуда и вместе с током крови попасть в сердце. Это спровоцирует мгновенную смерть еще до приезда скорой помощи. Спасти человека в таком случае не предоставляется возможным. Поэтому важно обращать внимание на подобные симптомы и не игнорировать их, если частота их проявления более 2-3 раз в неделю.опубликовано econet

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