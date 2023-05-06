5 витаминов, которые могут вам понадобиться в большем количестве, и где их взять

Эти 5 витаминов необходимы организму для обеспечения нормальных функций иммунитета, кровообращения, для здоровья клеток. Кроме того, они отвечают за состояние мышц, костей, зубов и кожи. Поэтому важно вводить в свой пищевой рацион продукты, богатые данными витаминами.

Витамины важны для роста тканей, укрепления иммунитета и нормального обмена веществ. Поэтому так важно каждый день включать витамины в свой пищевой рацион. Предлагаем 5 необходимых для организма витаминов.

«Пятерка» ключевых витаминов для здоровья

Витамин А: жирорастворимый витамин, который важен для состояния кожи, ногтей и волос, здоровья глаз

Нехватка витамина А чревата «куриной слепотой», сухостью глаз, длительным заживлением ран, сухостью кожи, акне, воспалениями, бесплодием / сложностями с зачатием, торможением роста, инфекциями органов дыхания.

Источники витамина А: брокколи, зеленые листовые овощи, яйца, молоко, манго, апельсины, морковь, рыба, печень трески.

Дозировка в сутки: 700 мкг для женщин и 900 мкг для мужчин в день.

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Витамин B-12: поддерживает нормальное состояние клеток крови и нервной системы

Нехватка витамина B 12 грозит анемией, целиакией, болезнью Крона, ослаблением иммунной защиты, гастритом.

Источники витамина B 12: рыба, мясо, яйца, сыр, молоко, творог.

Дозировка в сутки: необходимо 2,4 мкг витамина B12 для взрослых каждый день. Беременным - 2,6 мкг, кормящим - 2,8 мкг в день.

Витамин B 6: необходим для поддержания иммунной функции

Работает в создании нейротрансмиттеров, выработке эритроцитов крови, ускорении метаболизма.

Нехватка витамина B 6 проявляется в переменах настроения, кожной сыпи, слабой иммунной защите, дефиците жизненной энергии, утомляемости, боли и покалывании в конечностях, высоком содержании гомоцистеина, судорогах.

Источники витамина B 6: тунец, нут, куриная грудка, банан, печень говядины, картофель, молоко, свинина, авокадо, рыба, цельнозерновые продукты, индейка, шпинат, соя, семечки, злаковые, свинина, фундук.

Дозировка в сутки: женщинам - 1,2 - 1,3 мг, мужчинам - 1,3 - 1,7 мг.

Витамин C. Защищает здоровье клеток

Поддерживает иммунитет, здоровье кожи, кровообращение и укрепляет костную ткань.

Нехватка витамина C вызывает депрессию, проблемы соединительной ткани, утомляемость, сыпь, длительное заживления ран, внутреннее кровотечение.

Источники витамина С: капуста (брокколи, цветная), листовая зелень, шпинат, томаты, сладкий картофель, зеленый и красный перец.

Дозировка в сутки: Для взрослых - 65 - 90 мг.

Витамин D: помогает соблюдать баланс фосфатов и кальция в организме для здоровья зубов, мускулатуры и костной ткани

Нехватка витамина D грозит потерей плотности и слабостью костей, зубов, иммунитета и мускулатуры. Рахит возникает именно при тотальной нехватке витамина D.

Источники витамина D: Солнечное излучение, печень трески, жирные сорта рыб (скумбрия, тунец, форель), грибы.

Дозировка в сутки: 400 мг для детей и 600 мг для взрослых.опубликовано econet

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