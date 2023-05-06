5 витаминов, которые могут вам понадобиться в большем количестве, и где их взять

Эти 5 витаминов необходимы организму для обеспечения нормальных функций иммунитета, кровообращения, для здоровья клеток. Кроме того, они отвечают за состояние мышц, костей, зубов и кожи. Поэтому важно вводить в свой пищевой рацион продукты, богатые данными витаминами.
Витамины важны для роста тканей, укрепления иммунитета и нормального обмена веществ. Поэтому так важно каждый день включать витамины в свой пищевой рацион. Предлагаем 5 необходимых для организма витаминов.
«Пятерка» ключевых витаминов для здоровья
Витамин А: жирорастворимый витамин, который важен для состояния кожи, ногтей и волос, здоровья глаз
Нехватка витамина А чревата «куриной слепотой», сухостью глаз, длительным заживлением ран, сухостью кожи, акне, воспалениями, бесплодием / сложностями с зачатием, торможением роста, инфекциями органов дыхания.
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Ричард Бах
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