5 вещей, которые нужно знать о добавках витамина D

Специфика всасывания питательных веществ заключается в том, что они усваиваются, взаимодействуя друг с другом. Важно знать о взаимодействии витамина D с прочими соединениями. Витамин D может вырабатываться организмом в достаточном объеме - при наличии солнечного излучения и отсутствия помех в процессе преобразования его в активную форму. Активация витамина идет в 3 этапа: в коже, потом в печени и в почках.

Витамины и минералы, взаимодействуя между собой, дают синергетический или антагонистический эффект. Если мы получаем их из пищи, взаимодействия веществ незначительны. При умеренных дозах добавок поливитаминов и мультиминералов также не будет негативного взаимодействия. Проблема возникает, если планируется принимать диетические добавки в высоких дозах.

Взаимодействие витамина D с другими веществами

Из-за важной роли вит-на D для здоровья, снижения его выработки у людей в высоких широтах и проведения значительной части дня в помещении рекомендуется принимать его в виде добавки.

Как витамин D соотносится с распространенными добавками

кальцием,

магнием,

витамином А ,

, витамином Е,

витамином К?

Витамин D, кальций и витамин К

Важная функция вит-на D в организме - участие в гомеостазе кальция (Са) и в здоровье костной ткани.

Вит-н D и паратироидный гормон (ПТГ) совместно поддерживают гомеостаз кальция. ПТГ активирует выработку вит-на D в почках, а вит-н D увеличивает всасывание минерала Са в кишечнике. ПТГ регулирует содержание кальция в сыворотке, действуя на кости, почки и кишечник. Если содержание этого минерала низкое, ПТГ наращивает концентрацию Са в сыворотке путем высвобождения его из костей, увеличения абсорбции в кишечнике и реабсорбции в почках.

Поэтому вит-н D в комбинации с добавкой кальция даст лучший эффект.

Комбинированный прием кальция и витамина D улучшает гликемический статус и липидный профиль.

Витамин К является еще одним компонентом, который активирует синергетический эффект кальция и вит-на D.

Витамины К и D оба имеют значение для гомеостаза минерала Са, кальцификации сосудов и состояния костной ткани.

Преимущества приема вит-нов D, K и кальция: заметное увеличение минеральной плотности костей.

Польза витаминов К и D: у женщин с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) улучшаются гормональные маркеры, маркеры триглицеридов, холестерина ЛПОНП и метаболизма инсулина.

Магний (Mg) и витамин D

Mg работает как кофактор вит-на D на ключевых этапах. Поэтому для нормализации содержания вит-на D нужен этот минерал. Mg взаимодействует с минералом Са, поэтому необходимо иметь правильные пропорции кальция и магния.

У беременных женщин, страдающих гестационным диабетом, комбинированный прием кальция, витамина D, магния и цинка способствует снижению маркеров оксидативного стресса и воспаления.

У женщин с СПКЯ комбинированный прием кальция, витамина D, магния и цинка показывает улучшение гормональных маркеров, маркеров воспаления и оксидативного стресса.

Витамин А против витамина D?

Избыток вит-на А (ретинола) у лиц низким статусом вит-на D незначительно увеличивает вероятность переломов .

. Высокое содержание вит-на А (ретиноевой кислоты) препятствует действию вит-на D, что негативно отразится на гомеостазе кальция и состоянии костной ткани.

Витамин А также имеет значение в активации и действии вит-на D, в том числе взаимодействие с экспрессией генов. Рецептор витамина D нуждается в активировации ретиноевой кислотой. В результате противовоспалительный эффект вит-на D требует вит-на А.

Абсорбция: взаимодействие жирорастворимых витаминов

Вит-н D - жирорастворимый витамин и «соперничает» за всасывание в кишечнике и доставку с витаминами А и Е.

Высокое содержание вит-на А может тормозить усвоение вит-на D, а умеренная и повышенная концентрации вит-на E ведут к снижению усвоения вит-на D.

Витамины К и D также «соперничают» за всасывание в кишечнике.опубликовано econet

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