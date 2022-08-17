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5 упражнений вместо диеты!

Источник: amazingajmer.com 17 августа 2022 5780
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Один из самых эффективных способов похудеть! Какие упражнения для похудения можно делать в домашних условиях — читайте в нашей статье.

5 упражнений вместо диеты!

Данные упражнения нормализуют обмен веществ, помогают очистить кровь от токсинов, улучшают работу органов дыхания и эндокринной системы. Чтобы добиться эффекта похудения, нужно уделять 15-30 минут в день специальным упражнениям.

Упражнения для похудения

Упражнение 1

5 упражнений вместо диеты!

Положите ноги на ширину плеч и вытяните живот, затем согните ногу и прижмите ногу к бедру. Отведите колено как можно дальше в сторону и поднимите руки вверх, соединяя их с замком.

В этом положении вам нужно постоять 30 секунд, а затем повторить упражнение для другой ноги.

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Упражнение 2

5 упражнений вместо диеты!

Сделайте большой шаг вперед правой ногой и сядьте на нее как можно больше, затем поднимите руки и соедините их.

В этом положении вам нужно продержаться не менее 30 секунд, а затем повторить упражнение для другой ноги.

Упражнение 3

5 упражнений вместо диеты!

Начните выполнять его, сидя на ковре, вытянув перед собой ноги. Необходимо положить руки на коврик и максимально поднять таз вверх, чтобы только пальцы ног касались пола.

Выполняйте упражнение не менее 3 минут.

Упражнение 4

5 упражнений вместо диеты!

Делайте это, сидя на ковре, сгибая колени.

Вы должны положить руки в коврик и максимально поднять таз. Повторите упражнение не менее 15 раз.

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Упражнение 5

5 упражнений вместо диеты!

Сядьте на коврик по-турецки и положите ладони на крем, не забывайте держать спину прямо. Выдохните, максимально выпячивая живот, затем резко вдохните через нос и сильно втяните живот.

Выполняя это упражнение, ни в коем случае нельзя задерживать дыхание. Вы должны повторить упражнение не менее 11 раз, постепенно ускоряя темп.опубликовано econet.ru.

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Источник: https://econet.by/

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