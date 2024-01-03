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5 упражнений, которые укрепят тело и вернут душевное равновесие

Автор: Econet 03 января 2024 6464
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Когда человек пребывает в депрессии, ему не хочется двигаться, заниматься физической активностью. Эти упражнения не потребуют много усилий. Зато они помогут вернуть доброе расположение духа, снимут стресс и напряжение. Вот подробное описание гимнастики от депрессии.

5 упражнений, которые укрепят тело и вернут душевное равновесие

Депрессия - самая распространенная психологическая проблема в мире. Что первым делом перестают делать те, кто страдает от депрессии? Двигаться. Физическая активность требует от них огромных усилий. 

Упражнение «Поза льва»

Упражнение на расслабления мускулатуры сжатой / жесткой челюсти. Не рекомендуется при травмах колена.

5 упражнений, которые укрепят тело и вернут душевное равновесие

Выполнение

  • Садимся на пол на колени. Спина ровная. Руки упираются в колени. 
  • Делаем полный вдох, подаемся вперед и с силой выталкиваем язык изо рта. Задерживаем дыхание и фиксируем позу насколько возможно. 
  • Делаем плавный выдох и медленно возвращаемся в исходное положение.

Упражнение «Рыба»

Убирает напряжение шеи, плеч, поясницы; расслабляет и восстанавливает дыхание. Упражнение раскрывает грудину (снимает ощущение сдавленности в зоне груди). 

5 упражнений, которые укрепят тело и вернут душевное равновесие

Выполнение

  • Лежа на спине, упираемся локтями в пол и делаем прогиб в грудине, чтоб плечи оторвались от плоскости, а макушка касалась пола.
  • Отводим плечи от ушей и соединяем лопатки.
  • Шея свободна,  на линии позвоночника.
  • Фиксируем положение до 1 мин. Делая выдох, приподнимаем голову, возвращаясь в первоначальную позицию.

Упражнение «Поза ребенка»

Упражнение легко в исполнении. Почувствуется растяжение мускулов нижней части спины и рук.

5 упражнений, которые укрепят тело и вернут душевное равновесие

Выполнение

  • Опускаемся на колени: стопы и колени сводим вместе, большие пальцы ног прикасаются друг к другу.
  • Опускаем таз на пятки и расслабляемся. На выдохе опускаем торс на колени, лоб - на пол.
  • Руки либо вытянуты вперед за голову, ладони в пол; либо вдоль туловища назад, плечи к полу.
  • Тянемся копчиком к пяткам, грудной клеткой стремимся прижаться к бедрам.
  • Шея и руки расслаблены. Расслабленные плечи и руки тянутся под своим весом вниз.
  • Выполняем таким образом 5-6 дыхательных циклов.
  • На вдохе перемещаем руки к бедрам (ладони вниз). Опираемся на ладони и плавно поднимаем голову с корпусом, высвобождаем ноги.

Упражнение «Воин»

Упражнение дарит заряд энергии.

5 упражнений, которые укрепят тело и вернут душевное равновесие

Выполнение

  • Исходное положение стоя, стопы вместе, колени подтягиваем вверх, копчик тянем вниз, плечи отводятся назад.
  • Расставляем ноги, расстояние между ними немного больше метра.
  • Разворачиваем вправо туловище и правую стопу. Левую стопу поворачиваем вправо приблизительно на 60 градусов. Таз развернут вперед. Грудная клетка раскрыта, плечи расправлены.
  • Сгибаем правую ногу, выдвигаем колено вперед, будто выталкивая бедро из сустава. Левая нога ровная.
  • В идеале  бедро параллельно полу, а голень - перпендикулярна. Угол в согнутой ноге - 90 град.
  • Ступня, которая направлена вперед, прижата к полу, другая делает упор на носок.
  • Выпрямляем поясницу тянем макушку головы вверх. 
  •  
  • Тянемся вверх. Взгляд устремлен за руками - вверх.
  • Выполняем вдох - выдох и опускаем руки. Проделываем действие на вторую сторону.

Время выполнения: полминуты – минута.

Упражнение «Поза трупа»

Рекомендуется выполнять упражнение, если вы расстроены, подавлены.

5 упражнений, которые укрепят тело и вернут душевное равновесие

Выполнение

  • Лежа на коврике, соединяем пятки и разводим носки.
  • Руки покоятся вдоль тела, не касаются его. Ладони вверх.
  • Мысленно «вдавливаем» позвоночный столб в пол, поясница приближена к полу.
  • Не делаем усилий. Лежим естественно, без напряжения и зажимов мышц. Глаза закрыты.
  • Дыхание плавное, спокойное.
  • Начинаем в мыслях обращать внимание на каждый участок тела, расслабляя его: от пальцев ног до мускулов шеи, лица, головы. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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