5 упражнений для здоровья сердца

Эта гимнастика не только позитивно воздействует на функции сердца. Она поможет нормализовать артериальное давление, работу внутренних органов, снимет стрессовое напряжение. Вот подробное описание 5 упражнений для здоровья вашего сердца.

От здоровья сердца во многом зависит продолжительность жизни. Эти упражнения помогут укрепить важный орган и снизить вероятность кардиологических проблем. Комбинация растяжки, упражнений для сердца и контроля дыхания позитивно подействуют на здоровье.

Упражнения для укрепления сердца

5. Простая поза по-турецки

Упражнение направлено на глубокое дыхание, снижая стресс, увеличивая объем легких и регулируя давление. Кроме пользы для здоровья сердца, упражнение укрепляет спину.

Выполнение

Скрещиваем голени, разводим колени и опускаем каждую стопу под противоположное колено, сгибая ноги в коленях и к туловищу.

Складываем руки на коленях (ладони вверх) или кладем их на колени (ладони вниз). Тянем копчик к полу, прижимаем лопатки к спине в верхней зоне корпуса, не прогибая нижнюю область спины и не выталкивая вперед нижние ребра.

4. Поза горы

Упражнение поможет улучшить осанку, регулировать давление.

Выполнение

И.П. - стоя, основания больших пальцев ног соприкасаются, пятки немного расставлены (таким образом, чтоб вторые пальцы ног оказались параллельны). Поднимаем и разводим пальцы ног и подушечки ступней, далее плавно кладем их на пол. Качаем вперед-назад и влево-вправо. Плавно сводим на нет раскачивание, равномерно распределяя вес на стопах.

Напрягаем мускулы бедра и поднимаем колени, не напрягая нижнюю область живота. Поднимаем щиколотки, укрепляя внутренние своды. Теперь воображаем ось энергии вверх по внутренней части бедер к паху, а оттуда через центр корпуса, шею и голову и через макушку. Чуть-чуть поворачиваем бедра внутрь. Тянем копчик к полу и приподнимаем лобок к пупку.

Прижимаем лопатки к спине, теперь раздвигаем и расслабляем их. Не выталкивая вперед ребра, поднимаем верх грудной клетки к потолку. Раздвигаем ключицы. Руки вольно свисают.

Уравновешиваем макушку головы над серединой таза, подбородок параллелен полу, горло расслаблено, язык плоско располагается на дне рта. Глаза расслаблены.

Находимся в данной позиции полминуты - минуту, дыхание спокойное.

3. Большие пальцы ног

Упражнение вызывает прилив крови к сердцу, стимулируя и укрепляя его. Также оно нормализует пищеварение, функции печени и почек.

Выполнение

И.П. - стоя прямо, внутренние части стоп параллельны на расстоянии 15 см друг от друга. Напрягаем переднюю мускулатуру бедра, приподнимая колени. Держим ноги прямыми и выдыхаем, делаем наклон вперед от тазобедренных суставов, перемещая корпус и голову как одно целое.

Проводим указательным и средним пальцами рук между большим и 2-м пальцами ног. Сгибаем эти пальцы и с силой беремся за большие пальцы ног, обхватив большими пальцами 2 других пальца.

На вдохе поднимаем корпус, будто собираясь встать, выпрямляем локти. Вытягиваем переднюю сторону корпуса.

Поднимаем верхнюю область грудной клетки максимально высоко, но поднимая голову так, чтобы не сдавить заднюю область шеи. Лоб расслаблен.

Делаем выдох, сгибаем руки в локтях и в стороны, подтягиваемся на носках, удлиняем переднюю и боковые стороны корпуса и медленно наклоняемся вперед.

2. Собака мордой вниз

Упражнение регулирует высокое давление, снимает симптомы запястного канала, нормализует пищеварением гормональный баланс.

Выполнение

И.П. - стоя на четвереньках. Ставим колени точно под бедра, а руки чуть-чуть впереди плеч. Разводим ладони, при этом указательные пальцы параллельны / немного вывернуты, пальцы ног развернуты вниз.

Делаем выдох и отрываем колени от пола. держим колени немного согнутыми, пятки оторваны от пола. Тянем копчик от задней стороны таза и чуть-чуть прижимаем его к лобку. Прилагая усилие, поднимаем ягодицы вверх и от внутренней части щиколоток тянем внутреннюю поверхность ног к паху.

С выдохом отодвигаем поднятые бедра назад и тянемся пятками вниз (к полу). Выпрямляем, но не смыкаем колени. Чуть-чуть поворачиваем верхнюю область бедра внутрь. Сжимаем переднюю зону таза.

Вдавливаем основания указательных пальцев рук в пол. Отсюда поднимаем руки от запястий до верха плеч. Упираемся лопатками в спину, теперь расширяем их и тянем к копчику. Голова между предплечьями, не свисает.

3. Поза головы на колене

Упражнение снижает частоту сокращений сердца, успокаиваем дыхание. Оно нормализует давление, снимает астматические симптомы, оптимизирует пищеварение.

Выполнение

И.П. - сидя с вытянутыми ногами. Сгибаем левую ногу, подтягивая подошву ступни к верхней внутренней зоне правого бедра. Левое колено находится на полу.

Подносим руки к правой ноге. Делаем вдох и поворачиваемся к вытянутой ноге. Делаем выдох и наклон вперед.

Дыхание глубокое и плавное (5 вдохов).

Выходим из позы, делая вдох обратно в И.П. Проделываем то же самое с другой стороны.опубликовано econet

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