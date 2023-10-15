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5 упражнений для упругих ягодиц и ног без целлюлита

Автор: Econet 15 октября 2023 6620
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Хотите укрепить мышцы ног и ягодиц, но совершенно нет времени посещать тренажерный зал? Выход есть! Уделяйте несколько минут в день выполнению простых упражнений. Регулярная тренировка позволит добиться удивительных результатов.

5 упражнений для упругих ягодиц и ног без целлюлита

На ягодицах чаще всего появляются растяжки и целлюлит. С возрастом мышцы слабеют и теряют тонус, а при отсутствии тренировки ситуация стремительно ухудшается. Начните заботиться о своем теле как можно раньше. Сделать это не сложно, даже если ваше личное время ограничено. Тренировка ягодичных мышц займет всего несколько минут.

Упражнения для укрепления мышц ног и ягодиц

1. Приседания

Это наиболее легкое и эффективное упражнение, позволяющее хорошо разработать нижние мышцы ягодиц. Необходимо:

  • встать, выровнять спину, расставить ноги на ширину плеч и немного согнуть колени;
  • руки направить перед собой, опустить бедра, словно пытаетесь присесть на стул;
  • опустить бедра максимально низко, через 3 секунды занять первоначальную позицию;
  • сделать 3 подхода, от 10 до 15 повторов в каждом.

Упражнение можно усложнить и взять в руки гантели или штангу.

2. Подъем бедер

Такая тренировка поможет повысить мышечный тонус ног и ягодиц. Регулярные занятия также улучшат состояние кожи и предотвратят появление целлюлита. Упражнение выполняется следующим образом:

  • нужно лечь на живот на любую жесткую поверхность и опустить ноги вниз, чтобы бедра при этом находились на самом краю;
  • поднять ноги вверх до уровня бедер, максимально напрячь бедренные и ягодичные мышцы (можно делать легкие «удары» бедрами в воздухе);
  • задержаться на 3 секунды, сделать от 10 до 12 повторений;
  • всего выполнить 3-4 подхода.

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5 упражнений для упругих ягодиц и ног без целлюлита

3. Выпады

Тренировка поможет проработать сухожилия под коленями, четырехглавые мышцы и ягодицы. Выполнять упражнение нужно так:

  • встать, выровнять спину, одной ногой шагнуть вперед, а другую при этом вытянуть назад;
  • держать корпус прямо, при желании можно увеличить нагрузку, взяв в руки гантели;
  • согнуть правую ногу, опуститься на колено задней ноги, практически касаясь им пола;
  • занять первоначальное положение;
  • повторить все заново от 12 до 15 раз;
  • для каждой ноги выполнить по 3-4 подхода в каждую сторону.

5 упражнений для упругих ягодиц и ног без целлюлита

4. Качаем ягодицы 

Благодаря тренировке удастся улучшить упругость ягодичных мышц и предотвратить появление целлюлита. Необходимо:

  • стать на четвереньки, расставив колени на ширину плеч;
  • выровнять спину и напрячь живот;
  • поднять левую ногу на уровень бедер;
  • согнуть ногу и толкнуть ее вверх, напрягая ягодичные мышцы 3-5 секунд;
  • вернуться к первоначальному положению;
  • выполнить 15 повторов на каждую ногу.

5 упражнений для упругих ягодиц и ног без целлюлита

5. Мостик

 Это упражнение помогает укрепить мышцы ног, ягодиц и живота. Нужно:

  • лечь на спину на коврик, согнуть ноги в коленях и прижать ступни к полу;
  • руки вытянуть в стороны, поднять таз, напрячь ягодичные и бедренные мышцы;
  • задержаться на 3 секунды, занять исходное положение;
  • выполнить 3-4 подхода, от 10 до 15 повторов в каждом.

Тренировка не займет много времени и при этом даст отличный результат!опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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