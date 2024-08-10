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5 упражнений для тех, кого мучает головная боль

Автор: Econet 10 августа 2024 6618
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У вас болит голова? Не торопитесь пить таблетки. Предлагаем выполнить несколько эффективных упражнений, которые быстро улучшат ваше состояние.

5 упражнений для тех, кого мучает головная боль

Эти упражнения позволяют снять напряжение с шейных, плечевых и спинных мышц, а ведь именно мышечное напряжение является основной причиной появления головной боли. Причем можно выполнить всего одно упражнение для улучшения состояния. Просто прислушайтесь к собственному телу и постарайтесь почувствовать, что у вас еще болит кроме головы.

Упражнение от головной боли №1

Головную боль может спровоцировать защемление шейных мышц. Для устранения проблемы следует:

  • сесть в удобную позу;
  • коснуться правой рукой левой части головы;
  • наклонить голову вправо;
  • подождать несколько секунд;
  • выполнить аналогичные действия с другой стороны.

5 упражнений для тех, кого мучает головная боль

Упражнение от головной боли №2

Если перенапряжение плечевых мышц послужило причиной головной боли, то нужно:

  • опереться о поверхность пола стопами (можно только пальцами ног) и локтями, чтобы руки при этом также касались пола;
  • выгнуть корпус под острым углом;
  • опустить голову вниз и задержаться в этом положении несколько секунд.

5 упражнений для тех, кого мучает головная боль

Упражнение от головной боли №3

При перенапряжении мышц плеч и головной боли также помогает следующее упражнение:

  • сесть на пол, чтобы голени лежали параллельно друг другу на небольшом расстоянии;
  • выпрямить руки за спиной и собрать пальцы в замок;
  • не спеша наклониться вперед, чтобы голова коснулась пола;
  • задержаться на пять секунд.

5 упражнений для тех, кого мучает головная боль

Упражнение от головной боли №4

Чтобы снять нагрузку со спинных мышц и избавиться от головной боли, необходимо:

  • сесть на пол, поджав ноги под себя;
  • прогнуть спину назад и опереться о пол ладонями;
  • отклонить голову назад и задержаться в положении минимум пять секунд.

5 упражнений для тех, кого мучает головная боль

Упражнение от головной боли №5

Если помимо головы болит спина, то полезно выполнить следующее упражнение:

  • лечь на спину и прижать колени к груди;
  • охватить ступни ладонями;
  • покачаться из стороны в сторону;
  • покачаться вперед и назад.

Все упражнения выполняйте не спеша, растягивайте мышцы постепенно.опубликовано econet.ru

5 упражнений для тех, кого мучает головная боль

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Источник: https://econet.by/

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головная боль упражнения здоровье

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