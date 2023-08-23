5 упражнений для профилактики и лечения заболеваний щитовидной железы

Вы пришли в этот мир не для того, чтобы жить в соответствии с моими ожиданиями. Так же, как и я пришел сюда не для того, чтобы оправдать ваши. Если мы встретимся и поладим - это прекрасно. Если же нет, то ничего не поделаешь. Фредерик Перлз