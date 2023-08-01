5 упражнений для ленивого кишечника

Гимнастические упражнения отлично помогают восстановить нормальную работу желудочно-кишечного тракта. При регулярном выполнении вы можете улучшить кровообращение и функционирование органов ЖКТ, избавиться от несварения желудка, вздутия и болей в животе, устранить тяжелые запоры. Эти пять упражнений помогут расшевелить ленивый кишечник.
Физические упражнения «пробуждающие» пищеварительный тракт, очень простые, они не потребуют чрезмерных усилий и особых условий. Вы легко сможете их делать даже лежа в постели. Главное условие - регулярное и правильное выполнение. В этом случае, за счет притока крови, активизируется вся система пищеварения, улучшится работа кишечника, облегчится и ускорится выведение газов.
Движения нельзя выполнять на сытый желудок. После приема пищи должно пройти не менее двух часов. Исходное положение – лежа на спине, ноги выпрямлены, руки лежат вдоль туловища.
Выполняя это упражнение, держите туловище и голову полностью неподвижно. Не допускайте перенапряжения, после выполнения дайте себе отдохнуть до тех пор, пока дыхание не восстановится.
Приподнимите прямую правую ногу на комфортную для вас высоту, и выполните вращательные движения (по кругу) слева направо, затем справа налево по 10 раз. Повторите то же самое для левой ноги. Отдохните и восстановите дыхание, затем приподнимите обе ноги, они должны быть прямыми и плотно сжатыми, и повторите движения в одну, а затем в другую стороны.
Чем выше подняты ноги, тем легче выполнять это упражнение. Если вы хотите усилить нагрузку и укрепить мышцы пресса, то приподнимайте ноги не выше, чем на 45 градусов.
Приподнимите одну ногу и выполните вращательные движения, как при езде на велосипеде. 10 раз вперед и столько же в обратную сторону. Затем поменяйте ноги.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Теперь обеими ногами «вращайте педали велосипеда» 10 раз вперед, затем аналогичные движения в обратном направлении. После этого, прижмите ноги друг к другу и сомкнутыми ногами выполните совместные движения, по 10 раз «вращая педали» вперед и назад.
Выполняйте осторожно, при возникновении боли или дискомфорта прекращайте движения. После упражнения дайте себе отдых, оставаясь в исходном положении до тех пор, пока дыхание полностью не придет в норму.
Подписывайтесь на наш аккаунт в INSTAGRAM!
С помощью этих движений эффективно стимулируются все органы и системы брюшной полости. Упражнение способствует быстрому выведению газов и устранению запоров.
Поднимите ногу, согнутую в колене и постарайтесь прижать бедро к грудной клетке. Сомкнутыми пальцами рук обхватите колено. Сделайте глубокий вдох и выдох. На выдохе – задержка дыхания, и во время задержки, поднимайте голову так, чтобы носом прикоснуться к колену. На вдохе вернитесь в И. П. и расслабьтесь. Сделайте по 10 раз для каждой ноги. Теперь соедините обе ноги и прижмите оба бедра к груди. Сделайте то же самое движение 10 раз.
Нельзя выполнять при повреждениях и заболеваниях в позвоночнике.
а) Согните ноги в коленях и прижмите их к грудной клетке. Согните руки в локтях и переплетите пальцы за головой, на затылке. Удерживайте локти так, чтобы во время выполнения они оставались, прижаты к поверхности. Сделайте по 10 перекатов туловища в одну и другую стороны.
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
б) Согните ноги в коленях и прижмите их обеими руками к грудной клетке. Теперь раскачивайтесь вперед и назад на позвоночнике по 10 раз в каждую сторону. Если сможете, то постарайтесь, делая перекат вперед, присаживаться на корточки. При этом, опирайтесь на обе стопы.
а) Делая вдох, приподнимите голову с корпусом, прямые руки и ноги, не более, чем на 30 см. Удержите это положение сколько возможно, потом на выдохе вернитесь в И. П. Расслабьтесь и повторите 5 раз. Удерживайте верхнее положение до тех пор, пока мускулатура пресса не начнет вибрировать.
б) То же самое упражнение, но выполняя, в приподнятом положении сожмите ладони в кулаки и как можно сильнее напрягайте все тело. На выдохе расслабьтесь и осторожно возвращайтесь в И. П. опубликовано econet
Подписывайтесь на наш канал VIBER!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/
Если у вас это частая проблема, лучше действовать комплексно. Массажи, выпивать норму воды в день. В некоторых ситуация фитомуцил норм помогает лучше всего от запора, его можно одноразово или курсом, смотрите по ситуации. Прежде всего это натуральное средство, в составе оболочка семян подорожника (стимулирует стенки кишечника) и мякоть сливы (размягчает каловые массы). Удобно принимать, порошок в воде развел и выпил. Мне всегда помогает.Ответить
Спасибо, конечно двигаться нужно больше, чтобы организм нормально функционировал, в частности пищеварительная система. Массаж делать, но без нормального питания, все равно это не особо помогает. Если я пару дней не могу сходить в туалет жевательные таблетки фитолакс принимаю. На вкус приятные, потому что в составе порошок абрикоса, он слабит отлично, плюс сенна, укроп, подорожник – хорошее противовоспалительное средство. Две таблетки с ужином съедаю и все получается уже утром.Ответить
Добавить комментарий