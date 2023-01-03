5 типов живота, НЕ связанных с лишним жиром, и как от них избавиться

Вас беспокоит размер вашего живота? Давайте разберёмся в причинах, ведь лишний вес - это не единственная причина наличия большого живота.

Вы регулярно занимаетесь спортом, делаете скручивания, а живот все продолжает выпирать? Не спешите винить во всем лишний вес. Существует множество причин, по которым ваш живот может казаться больше. Вот, 5 типов животов, причиной которых не является лишний жир.

Живот не от лишнего веса: 5 типов

1. "Воздушный" живот

Как бы странно это ни звучало, заглатывание избыточного количества воздуха может приводить к вздутию живота. Это может быть нервной привычкой, но также часто происходит, когда вы едите, жуете или привыкли быстро говорить. Жевание жевательной резинки может только усугубить проблему.

Врачи часто считают заглатывание большого количества воздуха симптомом других расстройств пищеварительной системы, а также психологических нарушений, таких как тревожность и депрессия.

Кроме того, мы часто заглатываем больше воздуха, чем обычно, когда переживаем и нервничаем. Каждый раз, когда у нас сбивается дыхание, и мы начинаем судорожно вдыхать воздух, повышается не только уровень стресса, но и возникает вздутие из-за обилия скапливаемого воздуха.

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Что делать?

Чтобы перестать заглатывать больше воздуха, научитесь медленно есть и пить.

Тщательно пережевывайте пищу закрытым ртом.

Старайтесь не разговаривать во время еды.

Избегайте курения, так как это также приводит к избытку воздуха.

Откажитесь от газированных напитков, так как они содержат пузырьки с углекислым газом, который высвобождается и приводит к вздутию и газообразованию в кишечнике.

Отправляйтесь на прогулку, занимайтесь спортом, чтобы научиться справляться со стрессом и заглатывать меньше воздуха.

2. "Водный" живот

Задержка воды в организме происходит из-за накапливания жидкости в любой части тела. В данном случае речь идет о животе. Скопление жидкости также является одним из способов, с помощью которого наш организм реагирует на стресс.

Причиной появления "водного" живота может быть также дисбаланс электролитов. Самым ярким примером задержки воды в организме является опухание рук и ног, но это может случиться и с вашим животом.

Чаще всего вздутие живота из-за задержки воды временное, и тело восстанавливает равновесие после того, как проходит стрессовая ситуация. Однако в редких случаях отек в области живота может указывать на сердечные, легочные и почечные осложнения.

Что делать?

Следите за своим весом и наблюдайте за резкими изменениями.

Воздержитесь от потребления продуктов с большим содержанием соли, так как соль способствует дальнейшей задержке воды.

Пейте больше воды. Хотя это кажется противоречивым, достаточное количество воды помогает удалить накопившуюся жидкость в организме.

Ешьте продукты, обладающие мочегонными свойствами: зеленый и черный чай, петрушку, арбуз и имбирь.

Поднимайте ноги вверх, лежа на спине 3-4 раза в день, чтобы улучшить циркуляцию крови и жидкости.



3. "Газовый" живот

Избыток газов в кишечнике появляется не только из-за заглатывания большого количества воздуха, но и из-за недостаточного переваривания некоторых продуктов. Если после еды у вас началась непрекращающаяся отрыжка, в этом могут быть виновны некоторые продукты.

Капуста, лук, бобовые и другие продукты, богатые клетчаткой, вырабатывают газы в качестве побочного продукта пищеварения.

Иногда виновником может быть непереносимость лактозы, фруктозы и глютена, которые приводят к вздутию и газам.

Желудочно-кишечные инфекции, хронические заболевания и расстройства желудка, причиной которых являются бактерии, могут также приводить к повышенному метеоризму и вздутию живота.

Что делать?

Определите продукты, которые вызывают проблемы, на время исключая их из своего рациона.

Ешьте больше продуктов, содержащих пробиотики, чтобы увеличить количество полезных бактерий в кишечнике и наладить пищеварение.

Также попробуйте на время сократить потребление продуктов, богатых клетчаткой.

Уменьшите до минимума потребление сладких и крахмалистых продуктов, пока не восстановится здоровье вашего кишечника.

4. Кистозный живот

Одним из очевидных симптомов кисты яичника является вздутие живота. Во время цикла раз в месяц яичники вырабатывают яйцеклетку в фолликулах. Иногда фолликулы не производят яйцеклетку и жидкость внутри фолликула приводит к появлению кисты. Размеры кисты могут варьировать от микроскопических до довольно больших, как у мяча или арбуза.

Многие женщины списывают это на лишний вес, но боль в животе и вздутие может быть следствием роста кисты. Если вы заметили только выпирающий живот и не находите причину внезапного увеличения веса, это тревожный признак.

Однако стоить помнить о том, что большинство кист яичников неопасны. Довольно часто вы даже не чувствуете симптомов, а киста со временем исчезает.

Если же вас беспокоит боль в тазовой области, неприятные ощущения внизу живота и кровотечение, возможно вам стоит обратиться с этой проблемой к врачу.

Что делать?

Если не произошло разрыва или перекручивания кисты, функциональная киста, как правило, не требует вмешательства.

Однако врач может попросить вас пройти обследование, чтобы проанализировать проблему.

В некоторых случаях предлагают хирургическое удаление кисты.

Если у вас есть склонность к появлению кист яичников, рекомендуется делать регулярные проверки.

5. Живот от запора

Запор возникает при замедленной перистальтике кишечника или трудностях при прохождении стула. В результате возникает ряд характерных симптомов, таких как:

Ощущение полноты живота или тазовой области

Спазмы кишечника

Тяжесть и дискомфорт в желудке и области живота

Болевые ощущения, отдающие в спину

На самом деле, то, как часто вы опорожняете кишечник – вопрос субъективный, и то, что является нормальным для одного может быть ненормально для другого.

Вы можете опорожнять кишечник 1-3 раза в день или 3 раза в неделю, и, если это будет регулярным и привычным делом, то можно считать это нормой. Более редкое или частое опорожнение уже может рассматриваться как проблема.

Частой причиной запора являются нарушения в питании. Этому способствует потребление малого количества клетчатки, а также недостаточного количество воды. Также запор часто возникает во время беременности, при диетах, приеме некоторых лекарств, отсутствии физической активности.

Страдающий от запора кишечник становятся благоприятной средой для размножения вредных бактерий. Активность этих бактерий приводит к выработке газов, что также вызывает вздутие и отрыжку.

Что делать?

Самое важное при лечении запоров – это включение в свой рацион адекватного количества клетчатки и воды. Вам нужно потреблять не меньше 25 граммов клетчатки из таких источников, как овощи, цельные зерна и фрукты.

Вам нужно потреблять не меньше 25 граммов клетчатки из таких источников, как овощи, цельные зерна и фрукты. Старайтесь питаться в одно и то же время с одинаковыми интервалами между приемами пищи.

Сократите потребление кофеина.

Регулярно занимайтесь физическими упражнениями, чтобы избежать запоров и метеоризма. Очень полезны прогулки, езда на велосипеде и танцы. Эти виды физической активности способствуют естественному прохождению стула.

Разница между жиром на животе и вздутием

Если у вас выпирающий живот, первое, что нужно сделать, это следить за симптомами, чтобы определить вероятную причину. Это поможет вам принять решение о том, как справиться с проблемой и получить плоский живот.

Чтобы отличить вздутие живота от жира на живота, ответьте на 4 важных вопроса:

1. Вздутие сосредоточено в одном месте или носит повсеместный характер?

Для начала рассмотрите свой живот. Вздутие локализовано, или вы можете наблюдать выпуклости и в других частях тела?

Если выпирает только живот, то вы, скорее всего, страдаете от вздутия, которое затрагивает область живота. Если вы заметили увеличение веса в остальных частях, например, на бедрах и ягодицах, то у вас, вероятнее всего, есть лишний вес.

2. Живот упругий или мягкий?

Нажмите на живот рукой и сосредоточьтесь на самых выпирающих частях живота.

Жир на животе обычно мягкий и податливый при надавливании, в то время как при вздутии живот больше плотный и упругий.

Если вы можете схватить больше 2,5 см живота, то высока вероятность того, что это лишний жир.

3. Вздутие постоянное или периодическое?

Продолжительность вздутия также может рассказать о его причинах. Жировые клетки, как правило, накапливаются со временем и остаются постоянно.

И наоборот вздутие возникает периодически и форма вашего живота может меняться в течение дня.

4. Вздутие болезненно?

И, наконец, важно проверить сопровождается ли вздутие болью, так как оно практически всегда вызывает разной степени болезненные ощущения.

В то же время лишний жир не вызывает физического дискомфорта. Наличие газов также является симптомом вздутия, особенно если оно совпадает с расширением в области живота.опубликовано econet

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