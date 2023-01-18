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5 случаев, когда живот появляется не от лишнего веса

Автор: Econet 18 января 2023 6468
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Многие девушки следят за фигурой – стараются правильно питаться и занимаются спортом, но все равно сталкиваются с проблемой наличия животика. Рассмотрим основные причины появления нежелательных объемов в области талии и узнаем, как бороться с проблемой.

5 случаев, когда живот появляется не от лишнего веса

Случается, что причиной появления заметного животика не является избыточный вес. Какие еще факторы играют роль в возникновении этой части тела? Предлагаем ознакомиться с пятью случаями, когда животик появляется не по причине лишнего веса. А также способы избавления от него.

Причины появления живота

1. «Спасательный круг»

В этом случае образуются жировые валики по бокам.

5 случаев, когда живот появляется не от лишнего веса

Такая проблема может возникнуть по причине:

  • чрезмерного потребления сладкого, рафинированных углеводов, алкоголя;
  • малоподвижного образа жизни.

Чтобы избавиться от лишних объемов необходимо:

  • исключить их рациона диетические продукты с малым содержанием жира;
  • есть больше яиц, постного мяса, свежих овощей, рыбы жирных сортов, орехов;
  • регулярно заниматься спортом или как минимум больше гулять на свежем воздухе;
  • минимизировать количество алкоголя.

2. «Стрессовый живот»

В этом случае жировые отложения локализуются вокруг пупка, сам живот при этом довольно плотный.

Причинами служат:

  • постоянные стрессы;
  • нерегулярное питание;
  • чрезмерное потребление кофе, нездоровых продуктов (фаст-фуда, чипсов, соленых орешков);
  • проблемы с кишечником.

Исправить ситуацию поможет:

  • нормализация режима сна;
  • умеренные физические нагрузки;
  • включение в рацион продуктов, богатых магнием (отрубей, орехов, овощей насыщенного зеленого цвета).

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3. «Опущенный живот»

В данном случае живот заметно выделяется даже у людей со стройной фигурой.

Основными причинами появления такой проблемы служат:

  • недавние роды;
  • чрезмерные физические нагрузки;
  • отсутствие разнообразия в рационе;
  • искривление осанки.

Исправить ситуацию можно посредством:

  • обогащения рациона клетчаткой, легкими белками и зелеными овощами;
  • отказ от приседаний;
  • равномерное распределение нагрузки на позвоночник.

В этом случае также рекомендуется пить больше жидкости.

5 случаев, когда живот появляется не от лишнего веса

4. «Вздутый живот»

Если живот в первой половине дня кажется плоским, а к вечеру «вздувается», то причиной этому могут служить следующие факторы:

  • проблемы с кишечником;
  • аллергическая реакция на определенные продукты питания.

Устранить проблему можно с помощью:

  • исключения из рациона хлеба, макарон, дрожжевой выпечки, обработанной молочной продукции, алкоголя;
  • употребления домашнего мяса, рыбы, свежих овощей и достаточного количества воды;
  • плотного завтрака;
  • включения в рацион пребиотиков и пробиотиков.

5. «Мамин животик»

Если спустя год или больше после родов состояние животика не изменилось, причинами этому могут служить:

  • малоподвижный образ жизни;
  • ослабленные мышцы таза;
  • слишком раннее начало тренировок (отсутствие отдыха после родов).

Чтобы исправить ситуацию достаточно:

  • употреблять рыбий жир;
  • включить в рацион орехи и маслины;
  • тренировать мышцы таза (выполнять упражнения Кегеля);
  • отказаться от скручиваний и приседаний;
  • дневной сон.

Воспользовавшись этими рекомендациями, вы сможете быстро привести себя в форму.*опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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