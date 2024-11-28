5 серьезных ошибок при лечении ОРВИ

Большинство людей лечат ОРВИ стандартными методами, подавляя распространение вируса в организме. Они ставят задачу снять симптомы и быстрее вернуться к работе, не задумываясь о последствиях неправильной терапии. Врачи выделяют 5 распространенных ошибок при лечении вирусной болезни, которые могут сильно навредить здоровью детей и взрослых.
Большинство людей лечат ОРВИ стандартными методами, подавляя распространение вируса в организме. Они ставят задачу снять симптомы и быстрее вернуться к работе, не задумываясь о последствиях неправильной терапии. Врачи выделяют 5 распространенных ошибок при лечении вирусной болезни, которые могут сильно навредить здоровью детей и взрослых.
Основной путь передачи вирусов, провоцирующих развитие респираторной инфекции, – воздушно-капельный. С частичками слюны или испарений возбудители попадают на слизистые оболочки человека, быстро размножаются в теплой и влажной среде. Заражение происходит после рукопожатия, использования предметов обихода носителя болезни.
Симптоматика зависит от вида возбудителя ОРВИ:
ОРВИ сопровождается повышением температуры от 37,5 °С, насморком и кашлем, ломотой в теле, сильной слабостью. Чтобы избежать осложнений, начинайте лечение при появлении первых признаков.
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При первых проявлениях острой респираторной инфекции не спешите принимать горсти лекарств, применять «бабушкины» народные методы и рецепты. Полезные советы врачей помогут избежать осложнений, ускорят выздоровление без последствий для здоровья. Обратите внимание на основные ошибки, указанные терапевтами и инфекционистами.
Повышение температуры – природная реакция организма на вирусы и интоксикацию тканей. Прием жаропонижающих препаратов замедляет работу иммунной системы, мешает вырабатывать антитела для борьбы с возбудителями. Принимайте лекарство в следующих ситуациях:
Принимайте жаропонижающие препараты на основе ибупрофена и парацетамола: они отличаются быстрым действием, сбивая температуру через 30–40 минут. Если ситуация не меняется, обратитесь за помощью к врачу.
Желая ускорить выздоровление, взрослые пациенты терпят температуру свыше 38,5 °С, невзирая на боли и слабость. При высоких показателях кровь сгущается, меняется ее состав. Это ухудшает ее продвижение по сосудам, уменьшает содержание кислорода в тканях. Нарушается сердечный ритм, возникает риск почечной дисфункции. Поэтому периодически измеряйте температуру, контролируйте ее в динамике.
Современные препараты отличаются относительно безопасным составом, редко вызывают побочные действия при соблюдении инструкции. Но в больших количествах они способны спровоцировать опасные нарушения. Например:
При использовании жаропонижающих средств записывайте время приема, подсчитывайте суточную дозу. Запивайте лекарства чистой водой без газа и лимона.
При лечении вирусных инфекций антибактериальные препараты неэффективны. Но сильнодействующие лекарства меняют микрофлору кишечника, снижают иммунитет. Это дополнительно ослабляет организм, увеличивая время восстановления.
Помните, что антибиотики при ОРВИ назначаются только при осложнениях: бронхите, пневмонии, ларинготрахеите. Предварительные анализы помогают выявить тип бактерии, правильно подобрать лекарство, продолжительность курса.
Не пытайтесь быстро вернуться к работе или домашним обязанностям. После острой стадии организму требуется время для восстановления сил и энергии, потраченных на борьбу с ОРВИ. Врачи рекомендуют соблюдать постельный режим не менее 5–7 дней для уменьшения риска осложнений. В противном случае ослабленный иммунитет не сможет противостоять новым вирусам, заболевание вернется с новой силой.
При лечении ОРВИ пейте больше жидкости, чая, кислых морсов без сахара. Они выводят продукты распада, снижают температуру и ломоту в теле, предотвращают обезвоживание при жаре. Обязательно промывайте нос и поласкайте горло физраствором для уменьшения вирусов и налета, выведения слизи.
При лечении ОРВИ делайте основной упор на симптоматическую терапию. При незначительном насморке и температуре позвольте организму побороть инфекцию самостоятельно, выработать антитела и иммунную защиту. Принимайте лекарства по назначению врача, чтобы не столкнуться с осложнениями и побочными действиями.опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/
Всё так. Также во время болезни хорошо прием витамина С и цинка подключать, они повышают сопротивляемость вирусу. Мне в шипучий цинк от эвалар нравится, там дозировка мощная 25 мг и форма прикольная – такой вкусный манговый напиток получаетсяОтветить
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