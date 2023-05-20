5 продуктов для здоровья мозга

Полноценная деятельность мозга - это не только здоровье, но и качество жизни человека. Поддерживая функции мозга, мы сможем долгие годы оставаться активными и работоспособными. Эти 5 продуктов способствуют здоровью головного мозга, и их важно включать в свой пищевой рацион.

Головной мозг и кишечник связаны между собой миллионами нейронов, а микробиом кишечника вырабатывает нейромедиаторы и отправляет сигналы мозгу через блуждающий нерв. Некоторые пищевые продукты позитивно влияют на функции мозга, позволяют сохранять его активность, препятствуют возникновению возрастных психических расстройств. Исследования говорят о том, что полезные продукты для мозга - это те, которые поддерживают функцию кардио-сосудистой системы.

«Пятерка» продуктов для работы мозга

Фрукты и ягоды

Такие ягоды как черника, ежевика, голубика, малина считаются отличными источниками антиоксидантов. Они замедляют процессы старения мозга, обеспечивают его полноценное кровоснабжение, укрепляют память.

Голубика снижает вероятность болезни Альцгеймера (деменции).

Черника способствует избавлению мозга от свободных радикалов. Присутствие этой ягоды в вашем пищевом рационе поможет улучшить когнитивные функции и укрепить память.

Яблоки, груши, абрикосы имеют в составе микроэлемент железо, что обеспечивает мозг кислородом.

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Орехи

Орехи и семечки отличаются высоким содержанием витамина Е, который обеспечивает активность и здоровье мозга долгие годы.

Орехи способствуют усвоению жирорастворимых витаминов, содержат клетчатку, микроэлементы марганец и селен.

15 миндальных орехов миндаля обеспечивают 30% суточной нормы витамина Е, содержат белок и железо.

Грецкие орехи - богатый источник Омега-3. Если съедать 5 орехов ежедневно, то будет синтезироваться гормон счастья – серотонин. Грецкие орехи - лучший продукт для здоровья мозга, снижают стресс. Они содержат высокий процент DHA-кислот (тип Омега-3), что дарит мозгу работоспособность.

Грецкие орехи - лучший продукт для здоровья мозга, снижают стресс. Они содержат высокий процент DHA-кислот (тип Омега-3), что дарит мозгу работоспособность. Фундук и миндальный орех отличаются высоким содержанием витамина Е, поэтому присутствие этих орехов в рационе замедляет снижение когнитивных функций.

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Морская рыба жирных сортов

В состав рыбы входят Омега-3 жирные кислоты. Из них в организме производится миелин - оболочка нервных волокон. Миелин обеспечивает функции мозга и передачу информации на клеточном уровне.

Также жирная рыба необходима для кардио-сосудистой системы, помогает нормализовать артериальное давление, улучшает метаболизм.

Зелень

Все виды капусты и свежая зелень – отличный источник кальция. Зелень обеспечивает потребность организма в клетчатке, фолиевой кислоте, магнии, витамине К и прочих витаминах и микроэлементах.

Брокколи содержит витамин К и бор, необходимые для мозговой активности.

Оливковое и льняное масло

Оливковое масло - известный антиоксидант. Оно борется с воспалительными процессами, которые являются фактором патологий мозга и тревожных расстройств, улучшает мозговую функцию, укрепляет память.

Антиоксиданты в сочетании с вит-нами А, D, Е противостоят старению мозга. Витамин Е необходим для здоровья нервной системы.

Масло льна - отличный источник полиненасыщенных жирных кислот.опубликовано econet

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