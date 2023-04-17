5 приносящих здоровье специй

До того, как фармацевтические компании появились на исторической сцене, традиционная медицина полагалась на травы, специи и другие дары природы, известные своими лекарственными свойствами.

Аюрведа здесь не исключение, и современные исследования, проводимые в основном в Индии, продолжают изучать эти целительные продукты. Лечебные свойства большинства лекарств нельзя распознать заранее просто благодаря химическому анализу, поэтому фармацевтические компании все еще роются в аптечке с натуральными лекарственными препаратами в поисках новых идей.

Про полезные для здоровья специи

Имбирь

Куркума

Корица

Перцы

Чеснок

Ниже описаны несколько специй и других пряностей и я расскажу, чем они могут быть полезны в сохранении здоровья. Специи обладают особенными вкусовыми качествами, поэтому отправляют важное послание телу (не добавляя в рацион калорий). Хотя исследователи выделили активные ингредиенты некоторых пряных трав и специй и создали на их основе таблетированные формы, однако в таблетках эти вещества лишены своего природного окружения и, очевидно, принимать их не так приятно, как наслаждаться цельной пищей, приправленной свежими специями и пряностями.

Внимание! Упомянутые лечебные свойства каждой приправы взяты из Аюрведической традиции; мы не претендуем на строгое научное знание. Если вы страдаете от симптомов каких-либо заболеваний, что Аюрведа считает далеко зашедшими стадиями состояния потери равновесия, западная медицина зачастую здесь наиболее эффективна, поскольку специализируется на лечении проявлений болезни. Аюрведа же, скорее, сосредоточена на поддержании долговременного баланса и здоровья, и это в корне иной подход.

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Имбирь

Имбирь – жгучая, ароматная приправа, которая используется в традиционных системах врачевания для улучшения пищеварения и облегчения состояния организма при тошноте, кишечных газах и менструальных спазмах. Аюрведа рекомендует использовать свежий корень, а не сухой порошок имбиря.

Исследователи обнаружили, что имбирь содержит противовоспалительные фитонутриенты, известные как гингеролы, обладающие сильными антиоксидантными и антибактериальными свойствами. Вот несколько недавних открытий, касающихся возможной пользы имбиря.

Регулярное употребление имбиря может помочь уменьшить боль и снять опухоль при остеопорозе и ревматоидном артрите.

при остеопорозе и ревматоидном артрите. Исследователи обнаружили, что имбирь содержит особые компоненты, которые могут восприниматься рецепторами серотонина в мозгу, что можно использовать при борьбе с тревожностью.

что можно использовать при борьбе с тревожностью. Имбирь – эффективное средство для предотвращения симптомов укачивания при движении , таких как тошнота, головокружение и рвота.

, таких как тошнота, головокружение и рвота. Малые дозы имбиря могут также помочь облегчить тошноту и рвот у, связанные с беременностью, что позволит избежать побочных эффектов лекарств от тошноты.

у, связанные с беременностью, что позволит избежать побочных эффектов лекарств от тошноты. Исследования говорят о том, что имбирь может быть также полезен в стабилизации обмена веществ , включая уменьшение риска развития диабета.

, включая уменьшение риска развития диабета. Имбирь может подавлять рост некоторых видов раковых клеток человека, включая клетки злокачественной опухоли толстой кишки.

Имбирь можно употреблять по-разному. Лучше всегда использовать свежий имбирь, а не сухой порошок этой специи – свежий имбирь имеет превосходный вкус и более высокий уровень содержания гингерола и других противовоспалительных компонентов. Если вы используете сухой имбирь, постарайтесь найти органически выращенный продукт, которой не подвергался воздействию облучения.

Еще совет из Аюрведы: пейте имбирный чай или теплую воду с имбирем перед каждой едой. Это улучшит пищеварение и уменьшит тенденцию к перееданию.

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Куркума

Согласно Аюрведе, эта красивая желтая пряность сама по себе лекарство. Некоторые исследования говорят о том, что куркума обладает всевозможными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами – что очень ценно, принимая в расчет связь между вялотекущим хроническим воспалением и многими болезнями, связанными с образом жизни. Вот несколько предложений по использованию куркумы.

Куркума защищает печень и может помочь снизить повышенный уровень холестерина в крови.

При лечении артрита куркума, используемая отдельно или в комбинации с другими веществами, может уменьшить боль и тугоподвижность суставов.

Некоторые исследования на животных показали, что куркума может предотвращать появление или подавлять развитие отдельных раковых опухолей.

Куркума обладает успокаивающими пищеварительную систему свойствами , а также может уменьшать риск развития язвы и расстройства желудка.

, а также может уменьшать риск развития язвы и расстройства желудка. В качестве природного антибиотика куркума в лабораторных условиях подавляла рост бактерий, дрожжей и вирусов.

Один из главных действующих компонентов куркумы – куркумин – трудно усваивается организмом, но присутствие другого вещества – пиперина – содержащегося в черном перце, может усилить усвоение куркумина. Куркума и перец входят в состав большинства смесей карри.

Исследования эпидемиологов показывают, что в Индии, где карри – обязательный компонент ежедневного рациона, уровень заболеваемости болезнью Альцгеймера один из среди самых низких в мире. Для населения в возрасте 70–79 лет этот уровень составляет менее 25 % от уровня Соединенных Штатов. Хотя более низкая средняя продолжительность жизни и смертность от других причин играют важную роль в таких данных, некоторые исследователи выдвигают гипотезу, что противовоспалительные и антиоксидантные свойства химических соединений, таких как куркумин, могут быть главным фактором в предотвращении болезни Альцгеймера.

Куркуму можно добавлять в супы, тушеные овощи и другие блюда, в которые яркий цвет и мягкая пряность куркумы добавит новое измерение.

Корица

Корица – сладкая, разогревающая, пикантная приправа, получаемая из внутреннего слоя коры коричного дерева. С древних времен корицу использовали для повышения энергии и лечения простуд, при несварении и для купирования спазматических приступов. Хотя в мире существует почти сотня разновидностей деревьев вида Сinnamonum verum, наиболее распространенной разновидностью в Соединенных Штатах является кассия.

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Корица – мощный антиоксидант и содержит соединения, которые уменьшают воспаление и борются с бактериями, вирусами и грибками. Корица может помочь при лечении хронических воспалительных процессов, которые связывают с заболеваниями нервной системы, такими как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и менингит. Исследователи продолжают делать все новые открытия в этой области. Вот несколько недавних находок:

В ряде исследований выяснилось, что корица кассия может быть полезна при диабете 2-го типа , потому что она снижает уровень сахара в крови и повышает производство инсулина.

, потому что она снижает уровень сахара в крови и повышает производство инсулина. Корица содержит противовоспалительное соединение, названное циннамальдегид, помогающее предотвращать образование тромбов.

названное циннамальдегид, помогающее предотвращать образование тромбов. Исследования показывают, что корица может уменьшать содержание в крови липопротеинов низкой плотности (плохого холестерина) и сокращать риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

(плохого холестерина) и сокращать риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Корица уменьшает распространение клеток злокачественных опухолей лейкемии и лимфомы в лабораторных условиях.

в лабораторных условиях. В соединении с медом, корица может смягчать боли при артрите .

. Аромат корицы помогает улучшить когнитивные функции – концентрацию, память и скорость зрительно-моторной координации.

При покупке корицы в палочках или в порошке понюхайте ее, чтобы убедиться, что она обладает сильным сладким ароматом.

Перцы

Используемые во многих кухнях мира, острые и сладкие перцы содержат множество фитохимических веществ с антиоксидантными свойствами (несмотря на одинаковое название, черный перец горошком не принадлежит к тому же семейству, что чили, сладкий болгарский перец и др.).

Свежие перцы бывают всевозможных цветов, включая красный, желтый, зеленый и пурпурный. Каждый цвет связан с особой семьей фитохимических веществ и других нутриентов. Красный перец, к примеру, богат ликопином, лютеином (полезным для здоровья глаз), бета-каротином и витаминами В6, С и А.

Острые перцы, такие как халапеньо и хабанеро, содержат большое количество энзима, называемого капсаицин, естественного антиоксиданта, который вызывает усиленное потоотделение и слезотечение, если вы откусите кусочек содержащего его продукта. Исследователи обнаружили, что острые перцы могут улучшать обмен веществ и уменьшать аппетит – свойство, полезное для тех, кто хочет похудеть. Вот несколько недавних находок относительно капсаицина (который в ничтожных количествах присутствует также в сладком перце и других сладких сортах):

Капсаицин может уменьшать боль , уничтожая химическое вещество, называемое вещество Р, которое передает сигналы боли в мозг. Исследования обнаружили, что капсаицин облегчает головную боль и боль при мигренях, связанную с воспалением в пазухах.

, уничтожая химическое вещество, называемое вещество Р, которое передает сигналы боли в мозг. Исследования обнаружили, что капсаицин облегчает головную боль и боль при мигренях, связанную с воспалением в пазухах. Исследования на животных обнаружили, что капсаицин может быть эффективен в уничтожении клеток злокачественных опухолей поджелудочной железы, простаты и легких .

. Капсаицин может помочь в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний , уменьшая холестерин и триглицериды и предотвращая нарушения свертываемости крови.

, уменьшая холестерин и триглицериды и предотвращая нарушения свертываемости крови. Перец обладает антибактериальными свойствами, которые помогают бороться с хроническими инфекциями пазух.

Поскольку американская диета становится все более разнообразной и включает блюда со всего мира, повара используют перец в салатах, сальсе, гуакомоле и карри. Старайтесь есть различные перцы, чтобы получить пользу от широкого круга содержащихся в них фитохимических веществ.

Чеснок

Чеснок родом из Азии, но уже был хорошо известен в Древнем Китае, Греции и Египте. Многие века это острое растение, ценимое за целебные и за кулинарные свойства, было ключевым продуктом питания в средиземноморском регионе. Чеснок имеет прочную репутацию средства от застойных легочных состояний и тугоподвижности и болях при артрите.

В народной медицине чеснок также используют для уменьшения тревожности, нормализации гормонального цикла у женщин и повышения либидо у мужчин. Чесночное масло местно применяется для смягчения боли в мышцах и ускорения заживления ран.

Были опубликованы тысячи научных исследований, в которых изучался сложный состав чеснока – нашего союзника из мира растений, содержащего почти 200 различных химических соединений. Большинство из них еще не изучены с достаточной тщательностью. Большая часть исследований на сегодняшний день сосредоточена на аллицине, фитохимическом соединении чеснока, имеющим различные лечебные свойства. Я перечислю некоторые наиболее свежие научные открытия, касающиеся полезных свойств этого растения.

Сырой чеснок обладает сильными антибактериальными, противогрибковыми и противовирусными свойствами. Он может способствовать укреплению иммунной системы, предотвращать простудные заболевания и лечить грибковые и вызванные дрожжевыми организмами инфекции.

Он может способствовать укреплению иммунной системы, предотвращать простудные заболевания и лечить грибковые и вызванные дрожжевыми организмами инфекции. Чеснок может уменьшать вероятность появления некоторых видов раковых опухолей , включая опухоли груди, простаты, желудка и прямой кишки. Исследователи обнаружили, что люди, съедающие больше шести долек чеснока в неделю, на 30 % реже заболевают раком толстой кишки и на 50 % – раком желудка, в сравнении с не употребляющими чеснок индивидами.

, включая опухоли груди, простаты, желудка и прямой кишки. Исследователи обнаружили, что люди, съедающие больше шести долек чеснока в неделю, на 30 % реже заболевают раком толстой кишки и на 50 % – раком желудка, в сравнении с не употребляющими чеснок индивидами. Чеснок помогает очищать забитые пазухи.

Некоторые исследования показывают, что чеснок, возможно, способствует снижению уровня холестерина , хотя необходимы дальнейшие исследования для того, чтобы подтвердить эти данные и определить, в каком виде чеснок наиболее эффективен.

, хотя необходимы дальнейшие исследования для того, чтобы подтвердить эти данные и определить, в каком виде чеснок наиболее эффективен. Исследования обнаружили, что регулярное употребление чеснока помогает предотвращать атеросклероз и порок сердца, уменьшая склеротические изменения и отложения кальция в коронарных артериях, препятствуя образованию тромбов и улучшая циркуляцию крови.

Помните, что термически обработанный и высушенный чеснок теряет большинство лечебных свойств. Поэтому лекарственные препараты с чесноком не настолько полезны, как употребление в пищу свежего сырого чеснока. Если вы любите приправленную чесноком пищу, но вам не нравится запах ее во рту, вам может помочь петрушка, которую нужно пожевать после еды. Или принимайте чеснок в таблетках, продающихся в магазинах здорового питания.опубликовано econet

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