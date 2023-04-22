5 ошибок в лабораторной диагностике, которые вы больше не сделаете

Лабораторные анализы служат сегодня ключевым методом в диагностике широкого спектра заболеваний. Но так ли уж этот вид диагностики бывает точен? Всегда ли можно опираться на полученные показатели без учета других факторов? Давайте разбираться.

Результаты некоторых анализов не всегда являются истиной в первой инстанции. В любом вопросе (и в диагностике – тоже) всегда найдутся какие-то «но». Ведь биохимия организма – дело тонкое. Что важно учитывать при сдаче анализов?

5 распространенных ошибок в диагностике

1. Прямое измерение витаминов по сыворотке крови

Как правило, баланс нутриентов в организме оценивают с помощью прямого измерения их содержания в крови. В комплексное исследование входят анализы на следующие витамины, макро- и микроэлементы: калий (K), натрий (Na), хлор (Cl), кальций (Ca), цинк (Zn), магний (Mg), витамин Е и другие антиоксиданты, витамин B6, витамин D, трансферрин (белок плазмы крови, который обеспечивает перенос железа (Fe) в организме).

На самом деле скрининг витаминного статуса исключительно по сыворотке крови неэффективен. Ряд витаминов являются водорастворимыми и их статус меняется неоднократно в течение суток. Поэтому в данном анализе существует целый список дополнительных условий.

Вот пример: MCV при дефиците витамина В12 поднимается выше 90, гомоцистеин - выше 7,5, но не всегда, а В12 в сыворотке часто падает не из-за дефицита.

2. Обезвоживание

Если внезапно повысился гематокрит, не стоит сразу впадать в панику и искать тромбы. Можно проверить эритроциты и гемоглобин. Если три указанных значения повышены, то причина может скрываться в том, что вы пьете недостаточно воды. Лучше сдать анализы еще раз, потому что гемоглобин в такой ситуации будет ложно завышен.

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3. Отсутствие дублирования результатов

Не стоит доверять как «улучшению» ситуации, так и внезапному «ухудшению» состояния здоровья по анализам. Тем более, если это произошло без веских причин. Как говорится, лучше «выслушать второе мнение». Сдайте анализы еще пару раз, чтобы удостовериться в точности диагностики. Так вы (и ваш доктор) сможете увидеть более четкую картину.

4. Оценка анемии исключительно по гемоглобину

Низкий гемоглобин – это лишь один из критериев, на который опираются при диагностике различных анемий и мониторинге их степени.

Анемии классифицируют по таким факторам: причины, механизмы развития, характер изменений показателей крови.

При низком гемоглобине прописывают прием железа. Но в некоторых случаях доза лишнего окислителя (в виде железа) пользы не принесет. Есть риск развития окислительного стресса, проблем с печенью и ускорения процессов старения.

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5. Оценка функции щитовидки исключительно по тиреотропному гормону (ТТГ)

Многие считают, что уровень ТТГ является решающим для диагностики. Но без других параметров этот показатель не даст нам точную картину работы щитовидной железы. Поэтому важно сдать следующие анализы:

Т3 свободный,

Т3 реверсивный,

Т4 свободный,

ТТГ.

Мы рассмотрели «пятерку» самых распространенных ошибок в лабораторной диагностике, которые могут внести нежелательные погрешности в определение проблемы пациента.опубликовано econet

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