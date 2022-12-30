5 лучших упражнений для коленного сустава

Упражнения, которые помогут разработать коленный сустав. Суть их заключается в укреплении мышц бедер и ягодиц, расположенных вокруг КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ.
Коленный сустав является опорным. Он имеет сложное анатомическое строение, поэтому легко подвергается травмам. Для того чтобы избавиться от боли в коленях, сосредоточьтесь на укреплении мышц бедер и ягодиц, расположенных вокруг коленных суставов. Предлагаем упражнения, которые помогут разработать коленный сустав. Выполняйте их 4 дня в неделю. Но убедитесь, что они не вызывают у вас дискомфорта. Если боль усилилась, прекратите заниматься.
Сядьте на стул, зажмите мяч (можно взять подушку) между коленями.
Ноги должны полностью стоять на полу. Поднимите руки перед собой ладонями вниз. Переместите свой вес на пятки и привстаньте со стула, полностью выпрямляя руки. Мяч всё время зажат коленями. Задержитесь в этой позиции на 30 секунд.
Станьте возле стула, придерживайтесь правой рукой за спинку, а левую положите на пояс. Левую ногу отведите в сторону и поднимите на 45 градусов над уровнем пола. Продолжайте движение, сгибая колено и подтягивая его к груди. Затем верните ногу в исходное положение, но не опускайте ее на пол. Повторите 20 раз для каждой стороны.
Лягте на спину, согните колени и зажмите между ними мячик. Ступнями упритесь в пол и поднимите таз, напрягая пресс и ягодицы. Задержитесь в этом положении и надавите на мяч 30 раз. Затем обратно опуститесь на спину.
Лягте на спину, согните колени, стопами упритесь в пол.
Поместите мяч под левую ногу и катите его до тех пор, пока она не выпрямится. После этого таким же образом верните ногу в исходное положение. Сделайте 5 повторений, а потом смените ногу.
Станьте прямо, одной рукой возьмитесь за спинку стула. Согните ногу в колене, взявшись за нее пальцами руки. Задержитесь в этом положении на 30–60 секунд, а потом таким же образом растяните другую ногу.
Регулярно выполняйте эти упражнения и будьте здоровы!опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий