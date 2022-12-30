Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. 5 лучших упражнений для коленного сустава

5 лучших упражнений для коленного сустава

Источник: pozvonochnik.org 30 декабря 2022 6468
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

Упражнения, которые помогут разработать коленный сустав. Суть их заключается в укреплении мышц бедер и ягодиц, расположенных вокруг КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ.

5 лучших упражнений для коленного сустава

Коленный сустав является опорным. Он имеет сложное анатомическое строение, поэтому легко подвергается травмам. Для того чтобы избавиться от боли в коленях, сосредоточьтесь на укреплении мышц бедер и ягодиц, расположенных вокруг коленных суставов. Предлагаем упражнения, которые помогут разработать коленный сустав. Выполняйте их 4 дня в неделю. Но убедитесь, что они не вызывают у вас дискомфорта. Если боль усилилась, прекратите заниматься.

Упражнения для коленей

  • Приседания с мячом на стул
  • Вращения ногой
  • Мост
  • Катание мяча
  • Растяжка квадрицепса

1. Приседания с мячом на стул

Сядьте на стул, зажмите мяч (можно взять подушку) между коленями.

Ноги должны полностью стоять на полу. Поднимите руки перед собой ладонями вниз. Переместите свой вес на пятки и привстаньте со стула, полностью выпрямляя руки. Мяч всё время зажат коленями. Задержитесь в этой позиции на 30 секунд.

5 лучших упражнений для коленного сустава

2. Вращения ногой

Станьте возле стула, придерживайтесь правой рукой за спинку, а левую положите на пояс. Левую ногу отведите в сторону и поднимите на 45 градусов над уровнем пола. Продолжайте движение, сгибая колено и подтягивая его к груди. Затем верните ногу в исходное положение, но не опускайте ее на пол. Повторите 20 раз для каждой стороны.

5 лучших упражнений для коленного сустава

3. Мост

Лягте на спину, согните колени и зажмите между ними мячик. Ступнями упритесь в пол и поднимите таз, напрягая пресс и ягодицы. Задержитесь в этом положении и надавите на мяч 30 раз. Затем обратно опуститесь на спину.

5 лучших упражнений для коленного сустава

4. Катание мяча

Лягте на спину, согните колени, стопами упритесь в пол.

Поместите мяч под левую ногу и катите его до тех пор, пока она не выпрямится. После этого таким же образом верните ногу в исходное положение. Сделайте 5 повторений, а потом смените ногу.

5 лучших упражнений для коленного сустава

5. Растяжка квадрицепса

Станьте прямо, одной рукой возьмитесь за спинку стула. Согните ногу в колене, взявшись за нее пальцами руки. Задержитесь в этом положении на 30–60 секунд, а потом таким же образом растяните другую ногу.

5 лучших упражнений для коленного сустава

Регулярно выполняйте эти упражнения и будьте здоровы!опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

коленный сустав мышцы бедра мяч стул вращение приседание

Еще от pozvonochnik.org

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Пока мы думаем, как убить время, время убивает нас. Альфонс Алле
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.