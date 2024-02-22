4 упражнения доктора Гриценко для оздоровления позвоночника

Лечебная гимнастика, разработанная доктором Гриценко много лет назад для пациентов с проблемами позвоночника, постоянно показывает свою высокую эффективность. Она способствует формированию нового мышечного корсета, выработке правильной осанки и поддержания позвоночника в хорошей форме.

Многие пациенты доктора Гриценко, постоянно выполняющие эти несложные упражнения, избавились не только от болей в позвоночнике, но и от некоторых хронических заболеваний внутренних органов, что еще раз доказывает зависимость многих болезней от состояния позвоночника. Мы познакомим вас с малым комплексом, который может выполнять каждый человек, и всем он принесет положительный эффект. Не ленитесь и берегите свой позвоночник!

Комплекс упражнений для позвоночника

Упражнение 1. «Струна»

Исходное положение: лежим на спине, руки вдоль туловища ладонями вниз, пятки вместе, носки врозь.

При вдохе на три счета поднимаем руки и опускаем их за голову, тянемся руками и ступнями, растягиваем все тело. при выдохе на три счета возвращаем руки в исходное положение, расслабляемся и повторяем упражнение (делать 10 раз).

Это несложное упражнение укрепляет мышцы спины, вертебральные и остистые мышцы, прямо воздействующие на позвоночник, а также способствуют правильной работе сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Упражнение 2. «Дуга»

Исходное положение: лежим на спине, руки вдоль туловища ладонями вниз, пятки вместе, носки врозь.

На вдохе резким движением прогибаемся в пояснице, поднимая таз. Опора на ладони - плечи и пятки не двигаются. На выдохе опускаемся в исходное положение и расслабляемся. (делать 10 раз)

Упражнение помогает при болях в поясничном отделе позвоночника, которые в дальнейшем ведут к развитию радикулита, болезням малого таза, кишечным заболеваниям.

Упражнение 3. «Туда-сюда»

Исходное положение: лежим на спине, руки в стороны ладонями вниз, пятки вместе, носки врозь.

Резкий поворот таза вправо, работают мышцы спины, а голова, плечи, пятки остаются в прежнем положении, от пола не отрываются. Возвращаемся в исходное положение, расслабляемся. Затем резкий поворот таза в противоположную сторону – влево. И так же возвращаемся в исходное положение, расслабляемся. Упражнение так же делается 10 раз.

При выполнении этого упражнения, тела позвонков от шестого грудного до первого поясничного, двигаются относительно друг друга. Это помогает устранять патологические связи во взаимодействии позвонков, которые возникают при артрозе, остеохондрозе и других заболеваниях.

Упражнение благотворно воздействует на работу почек, печени, желудочно-кишечного тракта, сердца и легких.

Упражнение 4. «Ласточка»

Исходное положение: лежа на животе, руки вдоль туловища, голова на правом ухе – смотрим влево.

На вдохе: поднимаем голову и туловище, прогибаясь в пояснице, голова прямо – смотрите вперед, руки тяните назад, как «ласточкины крылья».

На выдохе: опускаетесь в исходное положение, голова в противоположную сторону (смотрим вправо) и расслабляете все тело.

Далее упражнение повторятся, каждый раз опускаясь в исх. положение, голову поворачиваете то влево, то вправо. Так же повторяется 10 раз.

Дыхательная гимнастика

Позу можно выбрать любую: лежа, сидя, стоя.

Делаем глубокий выдох, затем на три счета(1-2-3) – полный выдох. Задержка дыхания – также на три счета. Завершение цикла – выдох на три счета. И сразу новый цикл: вдох, задержка, выдох (каждое делается на три счета).

Ни в коем случае не «помогайте» вдоху, поднимая плечи или запрокидывая голову. В первые дни делать упражнение лучше перед зеркалом, контролируя себя.

Сначала число таких циклов не должно превышать десяти, если начнет закружиться голова, остановитесь и сделайте 30 мин. перерыв и начинайте сначала. Постепенно их количество можно довести до 20-25 .

Таким образом вы будете тренировать легкие постепенно.опубликовано econet

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