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4 распространенных дефицита витаминов и минералов у женщин

Автор: Econet 30 августа 2023 6488
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Нехватка питательных соединений наблюдается, если организм или не получает, или не усваивает необходимые вещества в нужном объеме. У женщин выделены четыре типичных дефицита. На что важно обратить внимание и как составить рацион питания, чтобы восполнить нехватку необходимых веществ?

4 распространенных дефицита витаминов и минералов у женщин

У дефицитов разных питательных веществ имеется общий перечень симптомов. Типичным признаком нехватки ценных соединений считается усталость. У женщин, кроме общего дефицита веществ, другие факторы могут подвергать организм высокому риску нехватки нужных соединений. Среди этих факторов диеты, медикаментозные препараты, образ жизни.

Дефициты у женщин

Дефицит необходимых веществ в организме во многом индивидуален. Но у женщин выявлены общие дефициты, на которые важно обратить внимание.

1. Витамин D

Симптомы нехватки витамина D: систематические респираторные инфекции, усталость, сезонное аффективное расстройство, зимняя депрессия. 

Вероятные риски нехватки вит-на D: 

  • утрата плотности костей (остеопороз, переломы),
  • диабет,
  • гипертония,
  • онкология,
  • аутоиммунные патологии.

Источники вит-на D: солнечное излучение, добавки этого витамина.

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4 распространенных дефицита витаминов и минералов у женщин

2. Магний (Mg)

Симптомы нехватки Mg: хронически напряженная мускулатура, тик, спазмы, сбой уровня сахара в крови, тошнота, нарушение сна.

Вероятные риски нехватки магния: 

  • гипертония,
  • кардиологические и сосудистые проблемы,
  • диабет 2 типа,
  • остеопороз,
  • мигрень.

Источники Mg: листовые зеленые овощи, бобовые культуры, орехи, семечки, цельнозерновые.

4 распространенных дефицита витаминов и минералов у женщин

3. Витамин B12

Симптомы нехватки витамина B12 : утомляемость, слабость, головокружение, покалывание в конечностях.

Вероятные риски нехватки витамина B12: 

  • малокровие,
  • депрессивные состояния,
  • спутанность сознания,
  • проблемы с памятью, 
  • недержание мочи,
  • утрата ощущений вкуса и запаха.

Источники вит-на B12: рыба, мясо, яйца, молокопродукты. Рекомендуется комбинировать говядину (высокое содержание микроэлемента Fe и вит-на B12) с листовыми овощами (источник магния).

4. Железо (Fe)

Нехватка в организме минерала Fe чревата анемией, когда организм не может производить гемоглобин. 
Симптомы нехватки железа (железодефицитной анемии): утомляемость, слабость, бледность кожных покровов, боли в груди, усиленное сердцебиение, одышка, головные боли, головокружение, холодные конечности, опухание языка, ломкость ногтей, странные вкусовые пристрастия, утрата аппетита.  

Вероятные риски нехватки Fe:  

  • сердечно-сосудистые патологии, включая сердечную недостаточность,
  • осложнения при вынашивании ребенка (преждевременные роды, младенцы с низкой массой тела), 
  • депрессивные состояния,
  • более высокий риск инфекций.

Источники микроэлемента Fe: говядина, говяжья печень (не мороженная), «дары моря», орехи, бобовые, овощи, зерновые.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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