4 распространенных дефицита витаминов и минералов у женщин

Нехватка питательных соединений наблюдается, если организм или не получает, или не усваивает необходимые вещества в нужном объеме. У женщин выделены четыре типичных дефицита. На что важно обратить внимание и как составить рацион питания, чтобы восполнить нехватку необходимых веществ?

У дефицитов разных питательных веществ имеется общий перечень симптомов. Типичным признаком нехватки ценных соединений считается усталость. У женщин, кроме общего дефицита веществ, другие факторы могут подвергать организм высокому риску нехватки нужных соединений. Среди этих факторов диеты, медикаментозные препараты, образ жизни.

Дефициты у женщин

Дефицит необходимых веществ в организме во многом индивидуален. Но у женщин выявлены общие дефициты, на которые важно обратить внимание.

1. Витамин D

Симптомы нехватки витамина D: систематические респираторные инфекции, усталость, сезонное аффективное расстройство, зимняя депрессия.

Вероятные риски нехватки вит-на D:

утрата плотности костей (остеопороз, переломы),

диабет,

гипертония,

онкология,

аутоиммунные патологии.

Источники вит-на D: солнечное излучение, добавки этого витамина.

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2. Магний (Mg)

Симптомы нехватки Mg: хронически напряженная мускулатура, тик, спазмы, сбой уровня сахара в крови, тошнота, нарушение сна.

Вероятные риски нехватки магния:

гипертония,

кардиологические и сосудистые проблемы,

диабет 2 типа,

остеопороз,

мигрень.

Источники Mg: листовые зеленые овощи, бобовые культуры, орехи, семечки, цельнозерновые.

3. Витамин B12

Симптомы нехватки витамина B12 : утомляемость, слабость, головокружение, покалывание в конечностях.

Вероятные риски нехватки витамина B12:

малокровие,

депрессивные состояния,

спутанность сознания,

проблемы с памятью,

недержание мочи,

утрата ощущений вкуса и запаха.

Источники вит-на B12: рыба, мясо, яйца, молокопродукты. Рекомендуется комбинировать говядину (высокое содержание микроэлемента Fe и вит-на B12) с листовыми овощами (источник магния).

4. Железо (Fe)

Нехватка в организме минерала Fe чревата анемией, когда организм не может производить гемоглобин.

Симптомы нехватки железа (железодефицитной анемии): утомляемость, слабость, бледность кожных покровов, боли в груди, усиленное сердцебиение, одышка, головные боли, головокружение, холодные конечности, опухание языка, ломкость ногтей, странные вкусовые пристрастия, утрата аппетита.

Вероятные риски нехватки Fe:

сердечно-сосудистые патологии, включая сердечную недостаточность,

осложнения при вынашивании ребенка (преждевременные роды, младенцы с низкой массой тела),

депрессивные состояния,

более высокий риск инфекций.

Источники микроэлемента Fe: говядина, говяжья печень (не мороженная), «дары моря», орехи, бобовые, овощи, зерновые.опубликовано econet

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