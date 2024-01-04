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4 простейших упражнения от боли в шее

Источник: zen.yandex.ru 04 января 2024 6570
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✅Есть специальные упражнения от боли в шее. Если была какая-то одномоментная травма, или если нарастает слабость и нарушение чувствительности в руках, то перед упражнениями нужно показаться врачу.

4 простейших упражнения от боли в шее

Эксперты считают, что движение помогает справиться с болью в шее. Многие люди боятся двигать больным местом. На самом деле всегда есть упражнения, которые помогают от боли и при этом ничего не портят. Во время самого упражнения боль может немного усиливаться. Это нормально. Главное - чтобы после такой тренировки стало легче.

Как справиться с болью в шее – 4 упражнения

Ниже описаны упражнения, которые помогают справиться с болью в шее и не позволят этой боли вернуться.

Как выбрать упражнения, чтобы не стало хуже?

Важно, чтобы боль в шее не распространялась вниз в плечи и руки. Бывает, что боль отдает в руки не только от упражнений, но и от бытовых нагрузок.

Самое интересное, что если боль наоборот поднимается от рук к шее, то это хорошо. Это называют централизацией. После этого боль уменьшается и проходит

При таких делах кроме боли беспокоят еще онемение и покалывание. Если правильно делаете упражнения, то и эти симптомы тоже уменьшаются. Обычно такие нарушения чувствительности проходят медленнее, чем боль.

Вот четыре простых упражнения, которые помогают добиться полезной централизации. Следите за болью и другими симптомами. Хуже становиться не должно. Должно быть лучше или так же.

Ходить с нейтральной позицией головы

Это еще называют "ходить высоким" - грудь вперед, а плечи назад. Нельзя наклонять голову. Если посмотреть сбоку, то уши должны быть на одной вертикальной линии с плечами. Такое упражнение помогает бороться с вредным "передним положением головы" (Рисунок 1).

4 простейших упражнения от боли в шее

Рисунок 1. Ходить с нейтральной позицией головы

Лежать с нейтральной позицией головы

Это упражнение научит вас поддерживать нейтральную позицию головы с минимальными усилиями. Нужно просто лечь на ровную поверхность на спину с тонкой подушкой под затылком или лучше совсем без подушки. Полежите в таком положении 5 - 10 минут каждые 2 часа.

Это упражнение уменьшает боль в шее и учит поддерживать правильную позу (Рисунок 2).

4 простейших упражнения от боли в шее

Рисунок 2. Лежать с нейтральной позицией головы

Втягивание лежа на спине

Такое же исходное положение лежа на спине. Надавите себе пальцами на подбородок, чтобы сильнее прижать свою голову к полу. Обязательно добейтесь ощущения давления на шею спереди и растяжения шеи сзади. Повторите такую растяжку 8 - 10 раз. После этого решайте, что стало с болью в шее. Если боль усиливается, то перестаньте делать упражнение (Рисунок 3).

4 простейших упражнения от боли в шее

Рисунок 3. Втягивание лежа на спине

Втягивание в обычном положении

Точно так же давите себе на подбородок, только в положении сидя. Лицо всегда должно быть направлено вперед (Рисунок 4). Давите на подбородок, чтобы голова смещалась назад насколько получится. Точно также добейтесь ощущения давления спереди на горло и ощущения растяжения сзади в шее.

Поддерживайте такое давление 1 - 2 секунды, а потом расслабьтесь. Повторите 8 - 10 раз. Делайте это упражнение 3 - 4 раза в день.

4 простейших упражнения от боли в шее

Рисунок 4. Втягивание в обычном положении

Если боль прошла, то продолжайте делать упражнение 3 - 4 раза в деньеще 2 недели. Это нужно для профилактики.

4 простейших упражнения от боли в шее

Если потом когда-нибудь боль в шее вернется, то снова начинайте делать упражнения.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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здоровье упражнения шея

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