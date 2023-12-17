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4 недели правильного питания и проблема переизбытка дрожжей в организме решена!

Автор: Econet 17 декабря 2023 6644
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Предлагаем ознакомиться с четырехнедельной программы очищения организма, пройдя которую удастся избавиться от такой распространенной у женщин проблемы как переизбыток дрожжей. Кроме того, придерживаясь всех рекомендаций, можно нормализовать вес и избавиться от проблем с кожей.

4 недели правильного питания и проблема переизбытка дрожжей в организме решена!

Система пищеварения по-разному работает у мужчин и женщин. В организме мужчин некоторые продукты могут перевариваться быстрее, чем в женском организме. У женщин больше гормона эстрогена, который способствует размножению дрожжевых грибков. При нарушении баланса между грибками и полезными бактериями у женщин начинаются проблемы с весом, появляются высыпания на коже, часто меняется настроение и развивается депрессия. Все это сказывается на внешнем виде и далеко не лучшим образом.

Факторы, способствующие развитию дрожжевых грибков

Развитию грибков в женском организме способствует чрезмерное потребление сахара и мучной продукции, а также длительный прием антибиотиков и гормональных средств. Основные признаки переизбытка грибков:

  • постоянная усталость;
  • появление акне;
  • аллергические сыпи;
  • повышенное газообразование;
  • кандидоз и прочие грибковые инфекции;
  • лишний вес.

Как устранить проблему – 4-х недельная программа

Для уменьшения количества грибков в организме следует:

1. Употреблять только полезные для организма продукты: овощные соки, свежие овощи, авокадо, гречку и пшено, домашние яйца, рыбу жирных сортов.

2. Правильно сочетать продукты – есть отдельно крахмалы, животные белки и фрукты.

3. Увеличить время между приемами пищи. В первой половине дня есть продукты, которые легко усваиваются (несладкие фрукты, свежие овощи).

4. Очистить организм от токсинов, заниматься спортом и чаще посещать сауну.

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4 недели правильного питания и проблема переизбытка дрожжей в организме решена!

На протяжении четырех недель нельзя употреблять следующие продукты:

  • сахар;
  • злаковые;
  • бобовые;
  • сладкие фрукты;
  • орехи и сухофрукты;
  • мясо;
  • пастеризованную молочную продукцию;
  • алкоголь.

Каждый день обязательно выпивать свежие овощные соки с зеленью, лучше натощак. Бороться с грибками отлично помогают пробиотики, к которым относятся чеснок, специи и масло душицы. опубликовано econet.ru

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Источник: https://econet.by/

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