3 в 1: худеем, лечим печень и нервы

Как можно при помощи одного простого средства решить несколько проблем со здоровьем? Вам поможет напиток с медом, цикорием и корицей. Он даст возможность похудеть, нормализовать сон и улучшить функции печени и поджелудочной железы. Вот как можно приготовить этот состав.
При помощи самых простых и доступных компонентов можно приготовить целительный состав, который даст возможность решить ряд проблем со здоровьем. Вам понадобятся цикорий, корица и мед. Ниже приведен рецепт приготовления целебной смеси.
Это простой и эффективный метод лечения:
Цикорий (лучше взять корень), добавляем в воду, кипятим. Во время кипячения всыпаем цейлонскую корицу.
Кипятим смесь 10 минут, даем остыть, сливаем. Добавляем мед.
Принимаем за полчаса до еды (выпиваем по 100г напитка за 1 раз).
Средство улучшит функции печени, поможет эффективно снизить вес и хорошо спать (состав внимает нервное напряжение).
Полезно в мероприятия по общему оздоровлению организма включать любые физические нагрузки согласно вашему состоянию здоровья.опубликовано econet
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