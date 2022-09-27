3 шикарных упражнения: 2 в 1 – расслабления шеи и омоложение лица

Что необходимо для красоты лица? Вы скажете: конечно, косметические средства и массажи. Но это далеко не все. Кожа лица должна получать полноценное кровоснабжение. Вот как его обеспечить при помощи трех простых упражнений для расслабления мышц шеи.

Чувствуете напряжение и дискомфорт в области шеи? Предлагаем вашему вниманию 3 простых упражнения, которые помогут расслабить шею. Данные упражнения необычайно важны, и вот почему. Лицо человека является продуктом того, насколько полноценное кровоснабжение получает кожа. С этим трудно не согласиться. Если ваша шея расслаблена, лицо будет красивым, с приятной мимикой. Если шея по каким-то причинам находится в напряженном состоянии – тогда требуется провести определенную работу.

Расслабляем мышцы шеи

Это три простых упражнения, которые способствуют снятию напряжения мышц шеи. Выполняйте их не торопясь, избегайте быстрых движений.

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Упражнение №1

Принять исходное положение: встать прямо, как вам удобно (это исходное положение – для всех трех упражнений). Тянуть выпрямленную правую руку к низу, а шею – в противоположную сторону. Таким образом мы растягиваем мышцы шеи, проходящие между рукой и головой. И так мы проходимся по всем волокнам. Теперь следует проделать то же действие с левой рукой.

Упражнение №2

Принять исходное положение. Теперь мы растягиваем переднюю поверхность шеи. Выпрямленные руки держать по обеим сторонам туловища. Прямые ладони смотрят пальцами в пол. Нужно потянуть обе руки к низу, а подбородок – к верху. Проделать движение несколько раз. Расслабиться.

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Упражнение №3

Принять исходное положение. Сейчас мы растягиваем заднюю поверхность шеи. Необходимо утвердить руки в замке на затылке. С выдохом слегка опустить голову и руками в замке со вдохом препятствуем ей принять обычное положение. Руки в замке как бы двигаются навстречу усилиям головы подняться. Со следующим выдохом еще немного опустить голову и снова препятствовать руками на затылке ей подняться. И так делать до упора, пока голова максимально не опустится. Теперь следует очень медленно снять руки с затылка и выпрямить голову. Затем еще раз растянуть переднюю поверхность шеи, чтобы подбородок был высоко поднят.

Вот и все. Гимнастика не отнимет у вас много времени, зато мышцы шеи растянутся и коже на лице будет обеспечено полноценное кровоснабжение.опубликовано econet.ru.

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