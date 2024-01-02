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3 привычки, которые истощают вашу энергию + как это исправить

Автор: Econet 02 января 2024 6252
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Чувствуете себя истощенным, вялым, неэффективным? Хотите восстановить свою энергию? Первым делом важно выявить факторы, которые способствуют утечке ваших сил. Это могут быть люди, еда или ваши собственные действия.

3 привычки, которые истощают вашу энергию + как это исправить

Человек обладает энергией разной природы - эмоциональной, физической, духовной. Каждый тип энергии имеет собственный набор барьеров и стимулов. Энергия может поступать из пищи, из эмоций, от движения или сна. Что именно забирает у нас силы?

Вот 3 хитрых привычки, которые лишают нас энергии 

Несоблюдение хронотипа

Хронотип – это типичный для конкретного человека режим суточной активности. 

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Тип сна человека зависит от его генетической предрасположенности. 

Известно, что есть люди-«жаворонки», которые поднимаются рано и максимально активны в утренние часы. Спать они отправляются до полуночи.

«Совы» же, напротив, привыкли полуночничать и даже работать по ночам. Но им крайне трудно вставать ранним утром. 

Знание своего хронотипа - это ваше оружие, которое поможет вам быть максимально эффективным. Вы будете правильно распоряжаться своей энергией. 

Попытки перестроить свои биологические часы чаще всего обречены на неудачу. К тому же, это серьезное испытание для организма. 

Негативное окружение

Негативные люди истощают нашу эмоциональную и физическую энергию. Их поэтому и называют «энергетическими вампирами». Токсичные люди стремятся найти слабое место в нашей эмоциональной броне и буквально питаются энергией других людей. 

Как выявить энергетических вампиров в своем окружении? Просто проанализируйте чувства, которые вы испытываете рядом с ними. Если вами владеет раздражение, стыд, бессилие, растерянность при общении с человеком, постарайтесь минимизировать все контакты с ним.  

Есть ряд стратегий, которые, напротив, помогут не терять позитивный настрой (это практика благодарности, ведение дневника, прогулки на природе).

3 привычки, которые истощают вашу энергию + как это исправить

Сахар

Сахар способен лишь на короткое время поднять нам настроение. Но через час-полтора произойдет скачок его уровня в крови, в результате чего вы будете чувствовать себя истощенным, раздраженным, голодным. И вы снова тянетесь к сладкому - цикл продолжается. Так возникает порочный замкнутый круг и нам все сложнее отказаться от сахаросодержащих продуктов. 

Важно помнить, что переработанный сахар провоцирует воспаление в организме, которое забирает нашу энергию. 

Как зарядиться энергией

Вот недооцененные простые привычки, которые помогают повысить уровень энергии. 

  • Смех. Каких-то 10-15 минут веселого, естественного смеха в день увеличивают ваш потенциал энергии. 
  • Музыка позитивно влияет на ваше внимание, настроение, эмоциональную и физическую энергию. Главное – выбрать ее по своему вкусу.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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