21 причина начать пить отвар шиповника

Плоды шиповника, скромного кустарника, издавна применяются при лечении широкого спектра заболеваний. Настои растения помогают при проблемах с пищеварением, сердцем, сосудами, кожей и многими другими. Есть сведения, что шиповник оказывает противораковое воздействие. Все это дает основания вводить напитки из шиповника в свой рацион.

Природа дарит человеку свои богатства, которые способны врачевать и укреплять здоровье. Среди ценных растений особое место занимает шиповник. Это кустарник, плоды которого активно применяются как в народной, так и профессиональной медицине. В терапевтических и профилактических целях используются плоды шиповника – ягоды. Спектр применения продукта довольно широк: от дерматологических проблем до онкологических заболеваний. Но не следует забывать, что, как и все продукты, шиповник имеет ряд предостережений к употреблению.

Шиповник приносит большую пользу здоровью

Позитивный эффект ягод шиповника для здоровья

Укрепление иммунного ответа

В составе плодов шиповника имеется высокая концентрация витамина С. Поэтому введение в рацион напитков на основе шиповника – удачный сценарий укрепления иммунной защиты.

Витамин С играет важную роль при стрессах, связанных с воспалениями. Присутствующие в плодах флавоноиды и дубильные вещества имеют противовирусный, антибактериальный и противовоспалительный эффект. Химические соединения в составе шиповника формируют кишечную микрофлору, неблагоприятную для патогенных микроорганизмов.

Борьба с лишним весом. В 2015 г. специалисты провели плацебоконтролируемое исследование. Изучалось действие шиповника на добровольцах с ожирением. Исследование продолжалось три месяца, пациентов разделили на две группы. Члены первой группы получали таблетку плацебо, Члены второй группы -100 мг экстракта шиповника 1 раз в день. В общем пищевой рацион испытуемых не изменился. Исследование продемонстрировало следующие результаты: у добровольцев, принимающих шиповниковый экстракт, ощутимо снизился вес по сравнению с группой, которая принимала плацебо. Итак, шиповник благотворно действует на снижение веса.

Терапия артрита

Если каждый день употреблять шиповник сорта Rosa canina, результатом будет снижение симптомов артрита. Изучение хрящевых клеток у лиц, страдающих артритом, выявило, что указанный недуг ведет к деградации суставной ткани. Шиповник, как уже упоминалось, оказывает противовоспалительное и иммуностимулирующее воздействие. Последний улучшает хемотаксис – транспортировку иммунных клеток в ткань.

Терапия злокачественных новообразований

Ряд исследований свидетельствует, что шиповник – природное средство против определенных видов онкологии (например, злокачественных новообразований молочной железы).

В ходе лабораторного исследования, статья о котором опубликована в 2015 г. в издании «Исследования рака», специалисты обработали подверженные раку ткани молочной железы малым объемом шиповникового экстракта.

Результаты таковы: явное снижение пролиферации (разрастания) клеток. Обработка раковых клеток указанным экстрактом выборочно снижала показатели MAPK и AKT. Данные ферменты благоприятствуют росту клеток при онкологии молочной железы.

Профилактика хронических недугов

Шиповник имеет в своем составе биоактивные вещества: фенолы, аскорбиновая кислота (витамин С), бета-каротины, танины, пектины. Указанные составляющие способствуют снижению окислительного стресса, провоцирующего хронических недугов (и онкологии - тоже). Флавоноид тирозид в составе шиповника имеет ярко выраженное противовоспалительное действие. Каротиноиды тормозят процесс распространение ряда опухолей в организме, так как имеют противовоспалительный и антиоксидантный эффект. Ликопин в составе ягод шиповника имеет противоопухолевую активность. Последний активирует межклеточные связи, предотвращая рост злокачественных новообразований.

Снижение холестерина

Систематический прием шиповника понижает показатель холестерина в крови. Шиповник выступает безопасной альтернативой антихолестериновым медикаментам (статинам), которые демонстрируют ряд побочных эффектов.

Укрепление сердечно-сосудистой системы.

В составе шиповника имеются гиперозид, рутин, кверцетин, которые оптимизируют функции сердечно-сосудистой системы. Гиперозид, например, благоприятствует усвоению минерала калия (К), необходимого для питания сердца и регуляции его функций.

Рутин укрепляет капилляры. Прочие витамины и микроэлементы, флавоноиды и каротиноиды, благотворно влияют на выработку кровяных телец, задерживают формирование тромбов, снижают вероятность ишемической болезни, атеросклероза, инфаркта миокарда.

Терапия цинги

Отмеченный уже витамин С в составе шиповника способствует синтезу белка коллагена. Последний имеет множество разновидностей и формирует все соединительные ткани в организме. Витамин С снижает любое воспаление и укрепляет иммунный ответ, поэтому он оберегает от цинги. Когда-то это заболевание было настоящим бичом моряков, не имевших в длительных плаваниях нормального рациона питания. Вследствие этого развивались тяжелые симптомы: распухали и кровоточили десны, выпадали зубы, распухали суставы.

Поддержка при сахарном диабете

Конкретные дозы шиповника способны снижать показатель сахара в крови. Лабораторные исследования на мышах, получающих шиповник, выявили, что у животных возникла толерантность к глюкозе.

Помощь при проблемах пищеварения

Кожица шиповниковых плодов дает возможность предотвратить боли в области желудка и лечить заболевания органов пищеварения. Дубильные вещества и клетчатка в составе плодов растения формируют здоровую микрофлору и выводят токсичные соединения. Флавоноиды помогают убирать спазмы желудочно-кишечного тракта, благотворно влияют на усвояемость ценных веществ.

Для печени и почек

Активные химические соединения в составе ягод шиповника оказывают рассасывающий эффект на камни в почках. Указанные вещества также действуют как желчегонные и мочегонные. Витамины, присутствующие в плодах, регенерируют ткани печени, выводят избыток жиров.

Прочие преимущества

Шиповник наиболее часто заваривают как чай, что оптимизирует кровоток в организме. Витамин С гарантирует хорошее состояние кровеносных сосудов.

Длительное применение шиповника практикуется при терапии такого серьезного заболевания, как туберкулез. Также прием шиповника помогает измельчать и выводить камни при желчнокаменной болезни. Плоды растения применяются в качестве профилактики малярии.

Шиповник для женщин

При беременности

Отвар из ягод шиповника оптимизирует состав крови и ее циркуляцию. Указанный напиток выступает действенной профилактикой железистой анемии (малокровия) у матери и будущего ребенка. Растение убирает отечность и ослабляет позывы к рвоте при тяжелом токсикозе. Также употребление шиповника благотворно действует на внутричерепное и артериальное давление, убирает головные боли.

При лактации

Напитки из шиповниковых плодов активируют производство грудного молока.

Для кожи

Улучшение состояния кожи

Шиповниковое масло проникает глубоко в кожу, дает ей питание и увлажнение. Витамин С активирует синтез коллагена (как уже упоминалось) и делает морщины менее заметными. Витамин А в составе шиповника увеличивает процент влаги в коже.

Защита от УФ-излучения

Антиоксиданты в плодах растения позитивно влияют на текстуру и тон кожных покровов, устраняют нежелательную пигментацию. Важный ингредиент - жирные кислоты в шиповниковом масле лечат и выравнивают рубцы, способствуя регенерации кожи.

Заживляющий эффект

Шиповниковое масло незаменимо для тонкой кожи около глаз, однако, наносить масло необходимо слабыми похлопывающими действиями. При механических повреждениях применяются компрессы из масла указанного растения.

Для волос

Улучшение состояния шевелюры

Растение оказывает позитивный эффект на корни и структуру волосяного покрова. Шиповник (масло) стимулирует рост волос, предотвращает выпадение, убирает перхоть и зуд.

В качестве бальзама

В масле из плодов растения присутствуют глицерин, витамины, бета-каротин, важные для здоровья шевелюры. Масло увлажняет и исцеляет кожный покров головы. Волосы будут послушными, блестящими. Масло особенно полезно для волос, подверженных многочисленным окрашиваниям, сушкой феном, завивкам.

Для мужчин

Улучшение потенции

Шиповник хорошо помогает против падения либидо и эректильной дисфункции. Уже говорилось, что плоды растения активируют кровоток (и в органах малого таза в том числе). Продукт улучшает качественные показатели спермы и динамику сперматозоидов.

При проблемах предстательной железы

Шиповник выступает средством для лечения простатита. Плоды растения убирают воспаление предстательной железы. Рецепт при простатите: приготовить отвар плодов, ввести 15 г боярышника, отправить на водяную баню и на 30 минут. Приготовленный настой употребить в продолжение суток, разделив на три порции.

Вредное воздействие и противопоказания

Нежелательные эффекты шиповника: тошнота, судорожные явления в области желудка, диарея, рвота, запор, изжога, головная боль, нарушения сна. Чтобы избежать нежелательных симптомов, следует в обязательном порядке соблюдать дозировку.

Плохо «сочетается» с медикаментозными препаратами

Не следует употреблять шиповник в комбинации со следуеющими лекарствами: аспирин, трисалицилат холина, сальсалат, варфарин, флуфеназин. Растение ослабляет терапевтический эффект указанных медикаментов.

Переизбыток витамина С

Избыток витамина С может провоцирует формирование камней в почках. Также указанный витамин может раздражать слизистую оболочку желудка, по этой причине лицам, страдающим гастритом/язвой имеет смысл минимизировать применение продукта.

Не рекомендован при конкретных недугах

Шиповник не следует включать в рацион лицам, страдающим гемохроматозом, талассемией, эндокардитом, аллергией на цитрусы. При указанных заболеваниях отвар шиповника показан исключительно с позволения вашего кардиолога.

Длительное употребление напитков из шиповниковых ягод может спровоцировать дисфункции печени.

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Отрицательный эффект для эмали зубов

Концентрированные отвары и настойки из плодов растения могут постепенно разрушать эмаль зубов. После употребления указанных напитков рекомендуется полоскать полость рта чистой водой.

Не рекомендуется при тромбообразовании

Шиповник имеет свойство останавливать кровотечения и придавать вязкость крови.

Снижение артериального давления

Продукт имеет свойство снижать кровяное давление. При наличии гипотонии не следует употреблять напитки из шиповника.

Бесспорная польза шиповника для здоровья дает основание вводить настои и чаи из его плодов в свой рацион. Однако, следует соблюдать меры предосторожности и не превышать дозировку, тем более, если вы страдаете недугами, отмеченными выше. Будьте здоровы!*опубликовано econet

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