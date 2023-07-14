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2 упражнения от упрямого жира на животе

Автор: Econet 14 июля 2023 6602
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Вас беспокоят лишние килограммы особенно в области живота? Хотите иметь стройную и красивую талию? Достаточно регулярно выполнять два простых упражнения и положительный результат не заставит себя ждать.

2 упражнения от упрямого жира на животе

Эти упражнения разработаны Сэнфордом Беннеттом и подробно описаны в его книге. Методика показала высокую эффективность даже при объемных жировых отложениях, главное – заниматься систематически и без перерывов. Наиболее удобная поза для занятий – лежа на кровати.

Как убрать тучный живот

Сделать это можно с помощью двух упражнений:

1. Мышцы живота нужно максимально напрячь – надавите на живот ладонями и вращающими движениями отодвигайте лишний жир в сторону (вперед и назад). Руки при этом не должны соскальзывать, старайтесь, чтобы они были плотно прижаты к телу, иначе добиться желаемого эффекта не удастся.

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2. Это упражнение выполняется по иному принципу – сожмите кулаки и быстро ударяйте ними о живот, при этом напрягая и расслабляя мышцы брюшной полости.

2 упражнения от упрямого жира на животе

Если вам сложно заниматься в положении лежа, тогда занимайтесь сидя либо стоя. Важно, чтобы позвоночник при выполнении гимнастики был ровным.

Также следите за техникой – в первом упражнении прижимайте руки к животу максимально плотно, а во втором следите за напряжением и расслаблением мышц.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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