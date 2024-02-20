2 техники исправления осанки и улучшения кровообращения

Неправильная осанка, возникающая вследствии сидячего образа жизни, может негативно повлиять на состояние здоровья. Головная боль, которая нас одолевает, списывается нами на переутомление. Но на самом деле это сбои кровообращения и лимфооттока. Вот упражнения, которые помогут исправить ситуацию.
Среди многих нарушений осанки округлые плечи, усиленный грудной кифоз, выдвинутая вперед голова - наиболее яркие и самые часто встречающиеся. Это не просто некрасиво, а и грозит серьезными последствиями для здоровья. Укороченные подзатылочные мышцы нарушают кровообращение. Это приводит к головным болям, нарушениям зрения, слуха, иногда – к головокружению и потере сознания.
Упражнение, которое поможет избавиться от неправильной осанки и ее последствий. Это упражнение специально для длинных и коротких экстензоров (разгибателей) шеи. Для того, чтобы растянуть и правильно выстроить эти мышцы, важно голову расположить вперед и назад, немного опуская подбородок. Нельзя заламывать шею назад. Упражнение идет вперед, а голова – слегка назад.
Это упражнение изменяет осанку и самочувствие. Его рекомендуется выполнять до 20 раз в день.
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Когда мы долго сидим перед компьютером, за столом, у нас формируется неправильная осанка: округлые, сгорбленные плечи, голова выдвигается вперед, укорачиваются малые грудные мышцы. Головная боль, которая впоследствии возникает, зачастую трактуется нами как переутомление. Но на самом деле это нарушение кровообращения, нарушение лимфооттока по тем сосудам, которые проходят под малыми грудными мышцами. А онемение рук, холодные, бледные конечности – это нарушение кровообращения и энервации, которые происходят в результате перекрытия на уровне малых грудных мышц.
Если выполнять это упражнение в комплексе с предыдущими, у вас будет прекрасная осанка, никогда не будет болеть голова, и вы всегда будете бодры и веселы.
Упражнение выполняем как минимум 4 подхода на одну руку, 4 подхода – на другую, утром и вечером.опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/
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