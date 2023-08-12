Горечь во рту по утрам: Причины и лечение

Почему не стоит игнорировать появление горечи во рту, о каких проблемах со здоровьем это говорит и почему следует обратиться к гепатологу, если это явление носит постоянный характер.

Те, кто никогда не сталкивался с тошнотой и горечью во рту в утренние часы, даже представить себе не могут, какой дискомфорт могут вызывать подобные ощущения.

Не стоит игнорировать горечь во рту

Горечь во рту и утренняя тошнота могут иметь самые разные причины, однако чаще всего такие симптомы связываются с заболеваниями печени.

Если горечь во рту стала уже привычным явлением, а еще и ко всему она сопровождается неприятным привкусом и тошнотой, то это достаточно веский повод для того, чтобы незамедлительно отправиться на консультацию к гепатологу.

В этом случае надежда на бессмертное авось может сыграть достаточно плохую шутку и даже нанести непоправимый вред человеческому организму. Давайте рассмотрим, о чем может рассказать утренняя горечь во рту и признаками какого заболевания она является.

Камни в желчном

Горечь во рту, появляющаяся в утренние часы, – это признак того, что по каким-то причинам произошел заброс желчи в пищевод. Такие симптомы свидетельствуют о некоторых нарушениях в работе желчного пузыря.

Бывает горечь во рту возникает вследствие формирования в желчном пузыре камней. В этом случае горечь может сопровождаться возникновением характерных колющих болей в области правого подреберья и выраженной тошнотой. Иногда такие симптомы свидетельствуют об образовании камней в печени.

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Цирроз

Появляющаяся по утрам горечь во рту также может сопровождаться тяжестью и болями в правом боку, вздутием и расстройством стула. Такие симптомы свидетельствуют о начале цирроза, который довольно часто становится вполне логическим продолжением воспаления желчного пузыря (холецистита) или воспаления печени (гепатита).

Особенно подвержены риску развития цирроза те, кто не против ежедневно пропустить пару рюмочек, заядлые курильщики, а также те, кто в силу профессии вынужден постоянно контактировать с токсическими и ядовитыми веществами. В идеале желательно, чтобы все, кто попадает в какую-либо категорию из всех вышеперечисленных, регулярно проходили лечение, направленное на очищение печени.

Повышенная кислотность и гастрит

Иногда горечь во рту могут вызывать повышенная кислотность или гастрит, тогда ее лечение направлено на снижение кислотности и снятие воспаления со слизистой желудка.

Горечь во рту можно вылечить народными средствами

Если задаться целью, то можно найти тысячи народных рецептов, которые позволяют ликвидировать горечь во рту. Однако не стоит пускаться во все тяжкие без знания того, что именно вызвало горечь во рту. Ведь народная медицина предлагает нам огромное количество рецептов, начиная от самых простых и безопасных, таких как употребление отвара ромашки и заканчивая самостоятельной чисткой желчного пузыря при помощи постного масла или виноградного сока.

Только опытный врач может правильно подобрать нужный вариант лечения.

Причины горечи могут быть достаточно разнообразны и свидетельствовать о начале самых различных патологических процессов в организме. Иногда горечь во рту вызвана не нарушениями со стороны печени либо желчного пузыря, а хроническим гастритом, поражением двенадцатиперстной кишки и даже инфекционным воспалением десен.

Что делать

В первую очередь лечение горечи заключается в обращении за врачебной помощью. Опытный врач посоветует вам пройти гастроскопическое и ультразвуковое исследования, сдать определенные анализы, соберет анамнез и только после определения истинной причины горечи во рту, сможет назначить корректное лечение.опубликовано econet

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