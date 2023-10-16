Каприловая кислота: 8 основных полезных свойств

Каприловая кислота имеет множество полезных свойств. В этой статье вы узнаете о 8-ми основных полезных свойствах каприловой кислоты, а также о лучших продуктах питания и дополнительных источниках каприловой кислоты.

Каприловая кислота представляет собой особый тип полезной насыщенной жирной кислоты, которая обладает антибактериальными, противовирусными, противогрибковыми и противовоспалительными свойствами. Ее можно найти во многих пищевых продуктах, которые легко назвать лечебными, например, как кокосовое молоко и масло, коровье молоко и даже человеческое грудное молоко. Эту кислоту применяют для профилактики инфекций мочевых путей, мочевого пузыря, инфекции кандида, инфекций передаваемых половым путем, инфекций полости рта, как гингивит и многих других.

Каприловая кислота — насыщенный жир, который борется с многими инфекциями

Ее считают одной из трех основных жирных кислот (вместе с каприновой и лауриновой кислотами), все которые найдены в кокосовом масле. Но каприловая кислота в последнее время стала широко известна своими противогрибковыми эффектами, особенно в отношении поддержания функций пищеварения и здоровья половых органов, в том числе мочевого пузыря, кишечника и мочеиспускательного канала.

Одно из наиболее популярных применений — это как часть пищевых продуктов или прием внутрь в виде таблеток, что препятствует разрастанию дрожжеподобных грибов, которые могут жить и размножаться в кишечнике. Но она также широко используется в производстве фунгицидов, отдушек и красителей.

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Каприловую кислоту также иногда называют октановой кислотой, ведь она содержит восемь атомов углерода, что делает ее жирной кислотой со средней длиной цепи. Сейчас необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить потенциальные возможности ее использования, но многие исследования показывают, что эта кислота подходит для лечения воспаления, рака, возрастного снижения когнитивных функций, включая болезнь Альцгеймера, аутизм и сосудистые проблемы.

8 свойств каприловой кислоты

1. Антибактериальные, противовирусные и противогрибковые свойства

Как ни странно, но каприловая кислота обычно используется в качестве ингредиента в современных фунгицидах, бытовых чистящих средствах, парфюмерии и красителях. Принимая во внимание все известные свойства кокосового масла, не удивительно, что она приобретает все большую популярность сама по себе для оздоровления всего организма изнутри и снаружи, ведь в кокосовом масле ее больше всего.

Пероральный прием помогает уменьшить рост дрожжей в желудочно-кишечном тракте и увеличить размножение полезных бактерий. В то же время, каприловая кислота является вполне естественным средством и не создает такие риски для здоровья, как суровые антибиотики или химическая обработка.

Известно, что антибиотики могут убить все бактерии в среде кишечника, и хорошие, и плохие, а каприловая кислота может даже сделать противоположное, а то есть, предотвратить дисбаланс между различными бактериями.

Более высокая популяция «хороших бактерий» в кишечнике повышает иммунную функцию и дает многочисленные позитивные последствия: меньше воспалений, меньше риска аллергии, лучшее функционирование мозга, улучшение гормонального здоровья, снижение риска развития ожирения и многое другое.

Поскольку здоровье кишечника неразрывно связано с множеством функций по всему телу, полезные свойства каприловой кислоты помогают в борьбе с головной болью, депрессией, усталостью, диареей, метеоризмом, грибковыми инфекциями влагалища и чрезмерным газообразованием.

Некоторые эксперты также рекомендуют принимать и другие иммунные усилители, такие как пробиотические продукты питания, масло душицы и омега-3 рыбий жир вдобавок к каприловой кислоте, чтобы заселить кишечник здоровыми бактериями и уменьшить воспаление.

2. Candida инфекци

Когда дело доходит до лечения Candida инфекции естественным путем, обратите внимание на каприловую кислоту. Candida – состояние, которое возникает при чрезмерно быстром росте дрожжевых грибков в кишечнике. Это очень распространено особенно среди женщин и ассоциируется с такими неудобными симптомами как вздутие живота, запор, усталость, синдром дырявого кишечника, депрессия и пристрастие к сладкому.

Кислота может проникать в клеточные мембраны дрожжей Candida, заставляет их отмирать, выводит токсины из желудочно-кишечного тракта и ускоряет процесс заживления.

Исследователи обнаружили, что каприловая кислота при приеме внутрь быстро уменьшает симптомы, связанные с вирусными и грибковыми инфекциями, такие как Candida и хламидии. Это вещество превосходит с точки зрения эффективности даже такие дорогостоящие препараты как дифлюкан.

Одно исследование показало, что лучшие результаты лечения будут при сочетании концентрированной каприловой кислоты и омега-3 добавками рыбьего жира. Вместе они действуют как сильные противовирусные средства и увеличивают нормальные теломеры клеток.

3. Предотвращение и лечение других дрожжевых инфекций

Помимо Candida дрожжи могут вызвать другие типы внутренних или внешних инфекций дрожжей, которые проявляются на коже, половых органах, пальцах ног и других местах. Эта кислота поможет избавиться от дрожжевых инфекций грибка на большом пальце ноги, инфекции полости рта, вагинита у женщин и стригущего лишая. Эти примеры дрожжевых инфекций можно предотвратить или лечить практически без каких-либо побочных эффектов.

4. Кожные инфекции и акне

Учитывая насколько популярно стало кокосовое масло в уходе за кожей, не удивительно, что сильные антибактериальные и антимикробные эффекты каприловой кислоты уже доказали во многих исследованиях на людях и животных, особенно для лечения инфекций, которые появляются на коже.

Каприловая кислота вместе со своими производными, называемыми монокаприлин и каприлат натрия, способны бороться с бактериями, которые живут на коже и вызывают инфекции, в том числе Dermatophilus congolensis и акне.

Dermatophilosis — заболевание кожи, которое влияет на многие виды домашних и диких животных: лошади и крупный рогатый скот, и может переходить на людей. Такая бактериальная инфекции формирует болезненные сухие корочки на коже и вызывает раздражение подобное экземе и акне.

Кокосовое масло является лучшим источником каприловой кислоты природного происхождения, которое, как известно, естественным образом улучшает акне и уменьшает проявление воспалений на коже. Вот почему кокосовое масло считают естественным увлажнителем кожи, в дополнение к домашним скрабам, лосьонам для умывания и бальзамам для бритья. Кроме того, к полезным свойствам масла относят улучшение состояния здоровья волос.

Кокосовое масло часто используется в качестве гомеопатического лечения акне. А помогает оно потому, что справляется с бактериальными инфекциями, которые иногда вызывают акне. Также используется как натуральное средство для лечения таких заболеваний, как экзема и псориаз.

5. Лечение воспалительных расстройств пищеварения

Существует ряд доказательств, что каприловая кислота помогает пациентам с определенными нарушениями пищеварения. Ее противовоспалительные и антибактериальные свойства помогают лечить воспалительное заболевание кишечника, синдром раздраженного кишечника, болезнь Крона, неспецифический язвенный колит.

Триглицериды средней цепи (MCT масло) часто вводят пациентам с болезнью Крона или синдромом дырявого кишечника. До недавнего времени было мало известно о влиянии МСТ масла на воспаление в кишечнике, но многие исследования в настоящее время предполагают, что эти жирные кислоты подавляют секрецию воспалительных ферментов и клеток, уменьшая симптомы похожие на боли, вздутие живота, кровотечение и другие проблемы с кишечником.

В 2002 году в Британском журнале фармакологии опубликовали результаты испытания на клетках человека, которые доказали, что эта кислота лечит болезнь Крона, подавляя высвобождение интерлейкина 8 (белка, который играет ключевую роль в развитии воспаления кишечника).

МСТ масло помогает защитить оболочку кишечника и действует как граница между массивом веществ в кишечнике, в том числе токсичных жителей и патогенных микроорганизмов. У людей с воспалительными явлениями, когда теряется здоровая слизистая, в том числе с болезнью Крона, эпителиальные клетки кишечника выделяют широкий спектр цитокинов и бактериальных продуктов.

Хотя точный механизм, который подавляет этот процесс, еще до конца не изучен, считается, что масло МСТ помогает подавлять воспалительное ингибирование гена цитокина и, следовательно, снижать иммунный ответ организма.

6. Снижение риска антибиотикорезистентности

Опасения относительно устойчивости к антибиотикам во всем мире находятся на подъеме, что привело многих экспертов в области здравоохранения к поиску альтернативных природных терапевтических подходов к антибиотикам для лечения инфекций у людей и животных.

Одна из основных проблем в длительном использовании химических антибиотиков для лечения инфекций или вирусов – это повышение риска развития устойчивости к антибиотикам. Вредные болезнетворные микроорганизмы и бактерии в организме становятся устойчивыми к лекарственным препаратам и мутируют, чтобы выжить, а люди вынуждены обратиться к иным вариантам лечения болезни. Иногда эти варианты с гораздо более высокой ценой, длительным сроком лечения и серьезными побочными эффектами.

Разнообразие безопасных, естественных, свободных жирных кислот и их производных моноглицеридов оказывает антибактериальную и антимикробную активность в отношении широкого спектра микроорганизмов, в том числе и каприловая кислота, ее моноглицериды и монокаприлин соединения.

Они инактивируют распространенные патогенные бактерии, включая Streptococcus agalactiae (группы В), Streptococcus dysgalactiae (группы С), Streptococcus uberis (стрептококковый мастит), золотистый стафилококк и кишечную палочку.

Обработка загрязненных образцов молока каприловой кислотой и монокаприлином снижает пять типов опасных патогенов, в том числе кишечную палочку так же, как и применение антибиотиков, но без риска развития бактериальных мутаций.

7. Холестерин

Жирная кислота оказывает положительное влияние на снижение высокого уровня холестерина. Исследование на животных в 2006 году установило, что субъекты, которых кормили структурированным триглицеридным маслом, имели более низкий уровень холестерина в крови и более низкое артериальное давление. Исследование 2013 года подтвердило эти выводы.

8. Лечение эпилепсии и болезни Альцгеймера

Еще одна польза кислоты кроется в том, что она может помочь излечить детей с эпилепсией. Эксперименты доказывают, что кислота контролирует приступы, испытываемые пациентами. С другой стороны есть подтвержденная способность задерживать прогрессирование болезни Альцгеймера у взрослых. Тем не менее, необходимы дополнительные исследования, чтобы полностью подтвердить или опровергнуть эти факты.

Лучшие продукты питания и дополнительные источники каприловой кислоты

Самые лучшие источники каприловой кислоты: кокосы, особенно кокосовое масло, которое является отличным продуктом для получения концентрированных жирных кислот средней цепи. Другие источники: жирное коровье молоко, арахисовое масло, пальмовое масло и даже грудное молоко.

Кокосовое масло в последнее время стало самой горячей тенденций. Оно преподносится как универсальное решение для лечения многих болезней и даже применения в быту.

Несмотря на то, что кокосовое масло обычно используется для приготовления пищи, оно используется во многих рецептах для повседневного использования: для увлажнения кожи, снятия макияжа и даже чистки белья.

Кокосовое масло обладает и лечебными свойствами. Например, оно используется для лечения дрожжевых инфекций и дисбаланса уровня холестерина. Сейчас нет информации о лекарственном взаимодействии каприловой кислоты с другими препаратами.

Лучший источник – это кокосовое масло, которое можно применять как на кожу, так и внутрь. Начните с добавления одной столовой ложки в день или даже меньше кокосового масла в свой рацион. Тогда организм сможет легко адаптироваться, ведь в одной столовой ложке содержится более 13 г жира.

Люди глотают кокосовое масло в расплавленном состоянии, и в твердом. Вы также можете добавлять его и в другие продукты, например, смузи. Есть предположения, что кокосовое масло уменьшает жир в брюшной полости и способствует снижению веса.

Есть и другие варианты. Пальмовое масло и человеческое грудное молоко — оба содержат каприловую кислоту. Она доступна и в форме добавок, которые можно найти в витаминных магазинах, некоторых магазинах здорового питания или заказать через Интернет.

Некоторые доказанные преимущества употребления кокосового масла:

укрепление иммунной системы;

профилактика рака;

заживление кожи;

лечение акне;

борьба с лишним весом;

лечение синдрома дырявого кишечника;

снижение симптомов аллергии;

улучшение здоровья сердца;

поддержка щитовидной железы;

снижение утомляемости;

и многое другое.

Дозировка и как правильно принимать?

Помимо получения каприловой кислоты из источников пищи существуют добавки, которые становятся все более доступными и популярными. До сих пор не существует требований о питательной ценности каприловой кислоты для организма, поэтому ежедневное употребление как таковое и не рекомендуется.

Тем не менее, специалисты в области здравоохранения часто предлагают принимать от 500 до 1000 мг три раза в день в форме капсул для достижения оптимального результата.

Каприловая кислота в форме капсул достаточно эффективна для лечения дрожжевых инфекций, как впрочем, и жидкая форма. Капсулы медленно высвобождают жирные кислоты в кровь, таким образом они эффективно действуют в желудочно-кишечном тракте, не вызывая побочных эффектов.

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Рекомендуемая доза для лечения дрожжевых инфекций (внутренних или внешний) у взрослых с 18 лет и старше составляет от 1000 до 2000 миллиграммов в день. Можно принимать три раза в день за 30 минут до любого приема пищи.

Если вы новичок в приеме каприловой кислоты, начинайте медленно, чтобы предотвратить боли в желудке. Капсула 500 миллиграмм один или два раза в день рекомендуется в начале, а затем увеличивается дозировка по мере самочувствия по времени от трех до четырех месяцев, пока состояние не улучшится. Считается, что медленное увеличение дозировки помогает эффективно устранить дрожжевую инфекцию, не навредив организму с аутоиммунной реакцией.

Меры предосторожности

Каприловая кислота признана безопасной при приеме в форме капсул, и практически не зарегистрировано побочных эффектов. Но большие количества каприловой кислоты смешанные с другими триглицеридами средней цепи вызывают желудочно-кишечные проблемы в некоторых людей. Это тошнота, запор, изжога, диарея и расстройство желудка из-за увеличения употребления жирных кислот.

Но это не распространенное явление, и в этом нет ничего страшного. Единственное, что следует отметить, что кислота не рекомендуется женщинам беременным и кормящим грудью, так как она может вызвать тошноту и усугубить уже существующие проблемы с пищеварением.

Необходимо сделать проверку на аллергию перед местным применением, особенно если у вас есть аллергия на кокосовое масло.

Люди с заболеваниями печени, гипотонией, или дефицитом ацил-КоА-дегидрогеназы жирных кислот средней цепи следует избегать использования каприловой кислоты.

Добавки могут взаимодействовать с лекарствами кровяного давления, нестероидными противовоспалительными средствами, варфарином, травами и добавками, которые понижают кровяное давление, такие как кофермент Q10, андрографис метельчатый (Andrographis), рыбий жир и L-аргинин.

Важно отметить, что необходимо избегать самолечения хронических заболеваний (например, высокого давления или болезни Крона) каприловой кислотой, а также не нужно избегать или задерживать стандартное лечение, что может дать серьезные последствия. Если вы рассматриваете использование каприловой кислоты в лечении, обязательно проконсультируйтесь с врачом.\

Каприловая кислота и Пробиотики

Совместимы ли они? Есть люди, которые лечат Candida инфекцию вместе с одновременным приемом пробиотиков и имидазола, применяя низкую сахарную диету. Тем не менее, есть пациенты, которым интересно, смогут ли они одновременно принимать каприловую кислоту и пробиотики.

Эксперты говорят, что очень даже желательно принимать их вместе, ведь сочетание этих двух компонентов поможет укрепить иммунную систему, отрегулирует кислотность в кишечнике и сведет к минимуму количество «плохих» бактерий в кишечнике, которые развивают Candida колонии.

Симптомы отмирания Candida

При приеме каприловой кислоты люди чаще всего думают, что появление симптомов отмирания Candida говорит о том, что лечение эффективно. Это распространенное заблуждение. Когда появляются эти симптомы, то это означает, что количество токсинов, выпущенных от умирающего кандида больше, чем то количество, которое организм может безопасно вывести.

Распространенные симптомы: затуманенность мозга, лихорадка, депрессия, суставные и мышечные боли, головная боль, вздутие живота, запоры, усталость, грибковые инфекции, угри и т.д.

Одна из основных проблем – высокая токсичность Candida; когда кандида умирает во время лечения, он выпускает более 80 различных токсинов. Токсины могут появиться в любом месте в организме, подавляют работу иммунной системы, вызывают недомогание и проблемы со здоровьем по всему телу.

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Если симптомы слишком тяжелые и их уже невозможно переносить, может возникнуть системная токсическая перегрузка организма. Чтобы справиться с ситуацией, необходимо урезать дозировку каприловой кислоты, пока симптомы не уменьшаться. Если вы чувствуете, что вам становиться еще хуже, то лучше обратиться к врачу.опубликовано econet

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