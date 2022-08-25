Повышенный уровень мочевой кислоты в крови: 5 причин

Избыток мочевой кислоты в крови означает, что почки не справляются с ее выведением из организма. Это опасное состояние для организма. Каковы же его причины?
Повышенный уровень мочевой кислоты в крови называется гиперуремией. Чтобы привести его в норму, нужно есть меньше продуктов, в которых содержится много пуринов. Избыток этих веществ накапливается в суставах, образуя кристалы (часть пуринов выводится из организма с мочой и проходит через кишечник). Нормальный уровень мочевой кислоты в крови выражается такими показателями: от 2,4 до 6,0 мг/дл у женщин и от 3,4 до 7,0 мг/дл у мужчин.
Повышенное содержание мочевой кислоты в крови может увеличить риск развития подагры и почечной недостаточности. Поэтому важно удерживать эти показатели в пределах нормы и снижать их — если норма превышена.
Происхождение одной трети мочевой кислоты, которая содержится в теле человека, связано с потреблением им продуктов и напитков, богатых пуринами.
Другие две трети этой кислоты вырабатываются в организме естественным путем. Каковы же причины повышения уровня мочевой кислоты в крови?
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Обычно это не единственная причина, но чрезмерное потребление таких, богатых пуринами, продуктов, как мясо, рыба, консервы, гамбургеры, является важным фактором повышения уровня мочевой кислоты в крови. Нельзя также злоупотреблять солью, она замедляет выведение из организма мочевой кислоты.
2. Рафинированный сахар
Опасны в этом плане и продукты, в которых много сахара: конфеты, шоколад, сладкие булочки, торты и пирожные, сладкие напитки, соки, продающиеся в магазинах.
Такие продукты могут повышать уровень мочевой кислоты. Их лучше избегать. Заменить сладости можно фруктами и свежевыжатыми соками.
Алкогольные напитки вызывают нарушение обмена веществ в печени, в котором участвует мочевая кислота. В результате она накапливается в организме и ее содержание в крови увеличивается.
Алкоголь также отрицательно влияет на микрофлору кишечника и подавляет активность полезных бактерий в кишечнике.
Эти лекарства увеличивают выработку мочи. Их принимают для снижения повышенного артериального давления. Почки при этом выводят из организма больше жидкости, но по этой причине они не справляются с выводом необходимого количества мочевой кислоты.
Лишний вес является одним из факторов развития подагры. При этой болезни кристаллы мочевой кислоты откладываются в суставах.
Ожирение, высокое артериальное давление и диабет способствуют повышенной выработке мочевой кислоты в организме. Вывод же ее из организма при этом замедляется.
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Если уровень мочевой кислоты повышен ненамного, его легко можно привести в норму с помощью определенных изменений в питании. Продукты с высоким содержанием клетчатки снижают уровень мочевой кислоты и способствуют ее всасыванию в кишечнике.
Продукты, в которых много клетчатки:
Продукты с высоким содержанием антиоксидантов:
Интегральные злаковые. Нужно включать в свою диету интегральные злаковые.
Что касается рафинированных углеводов (белый хлеб, булочки и пирожные, конфеты), то их лучше избегать. В них практически нет полезных питательных веществ.
Стараться не включать в свою диету:
Не допускать дегидратации организма: нужно пить больше жидкости, прежде всего воды. Это помогает выводить мочевую кислоту с мочой. Рекомендуется выпивать от двух до трех литров воды в день.
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Источник: https://econet.by/
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