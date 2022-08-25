Повышенный уровень мочевой кислоты в крови: 5 причин

Избыток мочевой кислоты в крови означает, что почки не справляются с ее выведением из организма. Это опасное состояние для организма. Каковы же его причины?

Повышенный уровень мочевой кислоты в крови называется гиперуремией. Чтобы привести его в норму, нужно есть меньше продуктов, в которых содержится много пуринов. Избыток этих веществ накапливается в суставах, образуя кристалы (часть пуринов выводится из организма с мочой и проходит через кишечник). Нормальный уровень мочевой кислоты в крови выражается такими показателями: от 2,4 до 6,0 мг/дл у женщин и от 3,4 до 7,0 мг/дл у мужчин.

Повышенное содержание мочевой кислоты в крови может увеличить риск развития подагры и почечной недостаточности. Поэтому важно удерживать эти показатели в пределах нормы и снижать их — если норма превышена.

Причины повышенного уровня мочевой кислоты

Происхождение одной трети мочевой кислоты, которая содержится в теле человека, связано с потреблением им продуктов и напитков, богатых пуринами.

Другие две трети этой кислоты вырабатываются в организме естественным путем. Каковы же причины повышения уровня мочевой кислоты в крови?

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

1. Неправильное питание

Обычно это не единственная причина, но чрезмерное потребление таких, богатых пуринами, продуктов, как мясо, рыба, консервы, гамбургеры, является важным фактором повышения уровня мочевой кислоты в крови. Нельзя также злоупотреблять солью, она замедляет выведение из организма мочевой кислоты.



2. Рафинированный сахар

Опасны в этом плане и продукты, в которых много сахара: конфеты, шоколад, сладкие булочки, торты и пирожные, сладкие напитки, соки, продающиеся в магазинах.

Такие продукты могут повышать уровень мочевой кислоты. Их лучше избегать. Заменить сладости можно фруктами и свежевыжатыми соками.

3. Употребление алкоголя

Алкогольные напитки вызывают нарушение обмена веществ в печени, в котором участвует мочевая кислота. В результате она накапливается в организме и ее содержание в крови увеличивается.

Алкоголь также отрицательно влияет на микрофлору кишечника и подавляет активность полезных бактерий в кишечнике.

4. Мочегонные препараты

Эти лекарства увеличивают выработку мочи. Их принимают для снижения повышенного артериального давления. Почки при этом выводят из организма больше жидкости, но по этой причине они не справляются с выводом необходимого количества мочевой кислоты.

5. Лишний вес и ожирение

Лишний вес является одним из факторов развития подагры. При этой болезни кристаллы мочевой кислоты откладываются в суставах.

Ожирение, высокое артериальное давление и диабет способствуют повышенной выработке мочевой кислоты в организме. Вывод же ее из организма при этом замедляется.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

Как понизить уровень мочевой кислоты в крови с помощью диеты

Если уровень мочевой кислоты повышен ненамного, его легко можно привести в норму с помощью определенных изменений в питании. Продукты с высоким содержанием клетчатки снижают уровень мочевой кислоты и способствуют ее всасыванию в кишечнике.

Продукты, в которых много клетчатки:

Овес

Шпинат

Брокколи

Продукты с высоким содержанием антиоксидантов:

черника и клюква,

помидоры,

виноград,

листовая свекла.

Интегральные злаковые. Нужно включать в свою диету интегральные злаковые.

Что касается рафинированных углеводов (белый хлеб, булочки и пирожные, конфеты), то их лучше избегать. В них практически нет полезных питательных веществ.

Стараться не включать в свою диету:

Трансжиры

Сахар

Алкогольные напитки

Жиры повышают содержание в крови триглицеридов, которые откладываются на стенках артерий. Это может привести к инфаркту.

Кондитерские изделия и выпечка тоже не рекомендуются. В них много насыщенных жиров и сахара.

Алкоголь замедляет вывод мочевой кислоты из организма.

И нужно ограничить потребление мяса, курятины, рыбы. Белки животного происхождения провоцируют высокий уровень мочевой кислоты в крови

Другие советы

Не допускать дегидратации организма: нужно пить больше жидкости, прежде всего воды. Это помогает выводить мочевую кислоту с мочой. Рекомендуется выпивать от двух до трех литров воды в день.

Чтобы не допускать задержки жидкости, нужно ограничивать потребление соли.

Значительное место в диете должны занимать фрукты и овощи.

Ограничивать потребление красного мяса и колбасных изделий.

Избегать употребления спиртных напитков.

Регулярно заниматься физическими упражнениями. Это идет на пользу суставам и всему организму.

Стараться не набирать лишний вес.

Заботиться о том, чтобы организм получал достаточное количество витамина С (около 500 мг). Он помогает снизить уровень мочевой кислоты.

Пить настой чая и таких растений, как хвощ полевой и крапива. Они помогают снижать повышенный уровень мочевой кислоты и хорошо действуют на почки.

Важно придерживаться сбалансированной диеты и регулярно заниматься физическими упражнениями. Это помогает сохранять здоровье и предотвращать многие болезни. опубликовано econet.ru .

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet