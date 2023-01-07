Анемия:10 признаков дефицита железа в организме

По каким признакам можно определить наличие дефицита железа в организме и почему это плохо для страдающих гипотиреозом.

Вы, конечно, знаете, что железо требуется для синтеза гемоглобина, который отвечает за транспорт кислорода ко всем органам и тканям тела. Если в организме человека имеется дефицит гемоглобина, то все органы и ткани не будут обеспечены адекватным количеством кислорода и не смогут эффективно работать. Это приводит к анемии.

Общие причины дефицита железа включают:

недостаточное поступление железа в организм из-за плохой диеты или ограничительных рационов,

воспалительного заболевания кишечника,

повышенных потребностей во время беременности,

кровопотери через тяжелые периоды,

внутреннего кровотечения.

Признаки и симптомы дефицита железа варьируются в зависимости от тяжести анемии, скорости ее развития, возраста и текущего состояния здоровья. В некоторых случаях у людей нет симптомов.

10 признаков и симптомов дефицита железа

1. Необычная усталость. Чувство сильной усталости является одним из наиболее распространенных симптомов недостатка железа в организме.

2. Бледность кожи. Бледная кожа и бледная окраска внутренней части нижних век являются другими распространенными признаками дефицита железа.

Бледность может появляться по всему телу или может быть ограничена одной областью, такой как лицо, десны, внутри губ или нижних век и даже ногтей. Это часто является одной из первых вещей, которые доктора будут искать в качестве признака дефицита железа. Однако это должно быть подтверждено анализом крови.

3. Одышка. Является симптомом недостаточного уровня железа и гемоглобина в крови. Поэтому организм не способен эффективно переносить кислород в мышцы и ткани.

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4. Головокружение и головные боли. Дефицит железа может вызвать головную боль. Недостаток гемоглобина означает, что не хватает кислорода для нормальной работы мозга, поэтому его сосуды набухают и создают давление.

5. Ощущение, что сердце бьется слишком часто или сильно стучит. В случаях дефицита железа сердцу приходиться работать сверхнормативно, чтобы доставлять кислород во все органы и ткани тела. Это может привести к нерегулярным или быстрым сердечным ритмам и даже сердечным шумам, увеличенному сердцу или сердечной недостаточности.

6. Сухие и поврежденные волосы и кожа. Это происходит потому, что когда в теле не хватает железа, он направляет свой ограниченный кислород на более важные органы и другие телесные ткани. Когда кожа и волосы лишены кислорода, они могут стать сухими и слабыми. Более серьезные случаи дефицита железа связаны с выпадением волос.

7. Отек и болезненность языка и рта. Иногда, заглянув в рот, можно обнаружить железодефицитную анемию. Признаками этого является внешний вид языка, он становится опухшим, воспаленным, бледным или странно гладким. Дефицит железа также может вызывать сухость во рту, воспаление красных трещин в углах рта или язв рта.

8. Беспокойные ноги. Синдром беспокойной ноги — это боль в ногах и сильное желание переместить ноги в покое, обычно такое бывает чаще всего ночью. Причины синдрома беспокойной ноги не полностью изучены. Однако считается, что до 25% людей с синдромом беспокойных ног имеют железодефицитную анемию, и чем ниже уровень железа, тем хуже симптомы.

9. Хрупкие или ложные ногти. Гораздо менее распространенным симптомом дефицита железа являются ломкие или ложные ногти, состояние которых называется koilonychia. Это часто начинается с хрупких ногтей, которые легко трескаются. На более поздних стадиях дефицита железа может измениться форма ногтей, при этом середина ногтей опускается, а края поднимаются, получается округлый вид, как ложка. Однако это редкий побочный эффект и обычно наблюдается только в тяжелых случаях железодефицитной анемии.

10. Другие потенциальные признаки. Они, как правило, менее распространены и могут быть связаны со многими другими условиями, кроме дефицита железа.

Странные пристрастия к еде. Стремление к странным продуктам или веществам обычно выражается тем, что у человека появляется желание есть лед, глину, грязь, мел или бумагу. Это может произойти и во время беременности.

Стремление к странным продуктам или веществам обычно выражается тем, что у человека появляется желание есть лед, глину, грязь, мел или бумагу. Это может произойти и во время беременности. Ощущение беспокойства. Отсутствие кислорода, доступного для тканей организма при дефиците железа, может вызвать чувство тревоги. Однако это имеет тенденцию к устранению по мере исправления уровня железа.

Отсутствие кислорода, доступного для тканей организма при дефиците железа, может вызвать чувство тревоги. Однако это имеет тенденцию к устранению по мере исправления уровня железа. Холодные руки и ноги. Дефицит железа означает, что меньше кислорода поступает в руки и ноги.

Дефицит железа означает, что меньше кислорода поступает в руки и ноги. Более частые инфекции. Так как железо необходимо для здоровой иммунной системы, недостаток этого минерала может вызвать больше болезней, чем обычно.

Семь причин, из-за которых недостаток железа является проблемой для больных гипотиреозом

Причина 1. Недостаток железа является предшественником анемии.

Причина 2. Может приводить к симптомам, которые имитируют гипотиреоз — депрессию, легкую усталость, слабость, более быстрое сердцебиение, учащенное сердцебиение, потерю сексуального влечения, выпадение волос и / или туманное мышление и т. д.

Причина 3. Пациенты, принимающие препарат высушенной щитовидной железы (или Т3), не могут подобрать подходящую дозу препарата, так как увеличение его дозы вызывает либо увеличение Т3, либо повышение уровня rТ3 (Т3 обратный). Уровень rТ3 очень часто растет при низком содержании железа.

Причина 4. Может уменьшать активность фермента дейодиназы, то есть замедлить превращение гормона Т4 в Т3.

Причина 5. Может повлиять на первые два из трех этапов синтеза гормонов щитовидной железы путем снижения активности фермента «пероксидазы щитовидной железы», которая зависит от железа.

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Пероксидаза щитовидной железы приводит к химическим реакциям добавления йода к тирозину (аминокислоте), который затем продуцирует T4 и T3. Уровень железа изменяется и уменьшает превращение T4 в T3, кроме связывания T3.

Кроме того, низкий уровень железа может увеличить циркулирующие концентрации TSH (тиреотропный гормон).

Причина 6. Может отрицательно влиять на производство кортизола через кору надпочечников. В одном исследовании было показано, что железосодержащий белок присутствует в больших количествах в коре надпочечников и участвует в синтезе кортикостерона. Таким образом, имея низкий уровень железа, вы можете снизить уровень кортизола.

Причина 7. Может негативно сказаться на способности вашего организма производить / разрушать гормоны щитовидной железы (в дополнение к йоду, селену и цинку).опубликовано econet

Мэри Джейн Браун

Перевод: Галина Ушакова

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