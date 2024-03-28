Артрит: Упражнения для суставов

Четыре комплекса упражнений, описанные в этой статье, послужат необходимым и достаточным набором движений при первых симптомах остеохондроза и нарушении двигательной активности крупных суставов.

Если вы чувствуете после сна или после часового сидения боль и тугоподвижность спины, если по икрам ног и предплечьям периодически пробегают мурашки, если пальцы рук и ног периодически немеют — последовательное выполнение первых двух зарядок и третьей или четвертой (чередуйте их — через день) вам необходимо!

Комплексы упражнений при остеохондрозе

Зарядку можно делать утром или выделить для нее 40 минут перед ужином. Не ждите серьезных проблем — сохраните гибкость спины и суставов!

Для шейного отдела позвоночника и плечевого пояса

1. Исходное положение: стоя, руки опущены вдоль туловища. Неторопливо повернуть голову вправо, посмотреть через плечо. Затем — так же влево. Повторить 3–4 раза.

2. Исходное положение: стоя, руки опущены вдоль туловища. Опускаем голову вниз и прижимаем подбородок к груди, чтобы почувствовать грудную впадинку. Возвращаясь в исходное положение, прогибаем голову назад. Повторить 3–4 раза.

3. Исходное положение: стоя, руки опущены вдоль туловища. Попеременно и неторопливо прижимаем голову к правому и левому плечу. Плечи при этом не поднимаем. Повторить 3–4 раза.

4. Исходное положение: стоя, руки опущены вдоль туловища. Плечи поднимаем вверх, стараясь коснуться ушей. Повторить 3–4 раза.

5. Исходное положение: стоя, руки внизу. Прижать лопатку к позвоночнику и поводить лопаткой вниз и вверх вдоль позвоночника — поочередно. Выполнить то же упражнение двумя лопатками.

6. Исходное положение: стоя, руки на поясе. Производим вращательные движения плечами сначала вперед, потом назад — несколько раз.

7. Исходное положение: стоя, руки за спиной в замке. Приподнять прямые руки и в крайней точке попружинить.

8. Исходное положение: стоя, руки над головой в замке. Как можно дальше отвести ровные руки назад и в крайней точке попружинить.

9. Исходное положение: стоя, вытянуть прямые руки вперед. Выполнить «ножницы», перемещая руки вверх-вниз.

10. Исходное положение: руки вдоль туловища согнуты в локтях, ладони вверх. Стараться соединить локти за спиной — трижды по 5 с.

11. Исходное положение: стоя, руки опущены вдоль туловища. Свободным движение руки достать противоположное плечо — за спиной.

12. Исходное положение: стоя, руки опущены вдоль туловища. Поднимаем прямые руки вверх, как можно выше. Стопы не отрываем от пола. Позвоночник должен приятно вытянуться. Повторить 2 раза.

Для грудного и нижнего отделов позвоночника

1. Исходное положение: стоя, руки на поясе. Повороты в сторону с отведением руки назад (рука на уровне плеча). То же самое с махом двумя руками.

2. Исходное положение: стоя, руки на поясе. Туловище поворачиваем в стороны, при этом голова и живот неподвижны.

3. Исходное положение: стоя, руки на поясе. Поочередно пятки отрываем от пола (бег на месте, не отрывая от пола носочков).

4. Исходное положение: стоя, руки на поясе. Поочередно высоко поднимаем ноги, согнутые в коленях (маршируем на месте).

5. Исходное положение: в полуприседе, спина прямая. Попружинить мышцы спины и расслабить.

6. Исходное положение: стоя, руки на поясе. Круговые вращения тазом в одну и другую сторону.

7. Исходное положение: стоя, руки вытянуты вперед, глаза закрыты. Подняться на носочки и держать равновесие.

8. Исходное положение: стоя, руки на поясе, глаза закрыты. Походить на носочках вперед, назад, влево, вправо.

9. Исходное положение: стоя, руки на поясе, глаза закрыты. Продержать равновесие на одной ноге — 1 минуту, затем на другой.

10. Исходное положение: поставить одну ногу перед другой на одной линии. Удерживать равновесие 1 минуту. Затем поменять ноги местами и продолжить это упражнение.

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Для укрепления мышц поясницы и тазобедренных суставов (лежа на животе)

1. Исходное положение: лежа на животе, руки вытянуты вперед. Поочередно сгибаем ноги в коленных суставах — 3–5 минут.

2. Исходное положение: лежа на животе, руки вытянуты вперед. Поочередно поднимаем прямую ногу вверх — 3–5 минут.

3. Исходное положение: лежа на животе, руки за спиной в замке. Приподнимаем верхнюю часть туловища. Руками (за спиной, в замке) тянемся к ногам (выполнить 3 раза и удерживать туловище не менее 5 секунд).

4. Исходное положение: лежа на животе, руки вытянуты вдоль туловища, ноги вместе. Приподнять и удержать две прямые ноги (выполнить 3 раза, удерживать ноги не менее 5 секунд).

5. Исходное положение: лежа на животе, руки вытянуты вперед. Одновременно приподнять руки и ноги (тело выгнется в форме лодочки) — тоже выполнить 3 раза и удерживаться не менее 5 секунд.

6. Исходное положение: лежа на животе, руки под подбородком. Правую ногу перебросить через левую, разворачивая таз, и носочком коснуться пола. Теперь то же упражнение выполнить с левой ноги. Повторить 4–5 раз для каждой ноги.

7. Исходное положение: лежа на животе, руки под подбородком. Коленом скользим по полу к локтю — поочередно выполнить для обеих ног. Всего 4–5 раз для каждой ноги.

8. Исходное положение: лежа на животе, руки под подбородком, ступни вытянуты вдоль пола и опираются на подушечки пальцев. Приподнять таз и колени, опираясь на руки и пальчики ног — удержаться не менее 5 секунд. Выполнить упражнение 3 раза.

9. Исходное положение: лежа на животе, руки под подбородком, ступни вытянуты вдоль пола и опираются на подушечки пальцев. «Походить» на носочках вправо и влево вокруг неподвижного таза.

10. Исходное положение: руки под подбородком, ноги согнуты в коленях. Опираемся на руки и колени. Поочередно поднимаем согнутую в колене ногу и пяткой стараемся дотянуться до спины. Выполняем упражнение около 3 минут.

11. «Кошка» Исходное положение: стоя на четвереньках, руки опираются на ладони. Выгнуть спину дугой, посмотреть вниз. Затем прогнуть спину, вытянуть шею и посмотреть вверх. Повторить 2–3 раза.

12. Исходное положение: стоя на четвереньках, руки опираются на ладони. Поочередно поднимаем вверх прямую ногу и противоположную руку. Потребуется скоординировать движения — выполняйте несколько раз, пока не получится синхронно.

13. Исходное положение: стоя на четвереньках, с опорой на локти. Колено скользит к локтю противоположной руки.

14. Исходное положение: стоя на четвереньках, руки опираются на ладони. Колено подтягиваем вперед, одновременно опускаем голову и пытаемся коленом дотянуться до лба.

Упражнения для растяжки мышц поясницы, бедер и голени (лежа на спине)

1. Исходное положение: лежа на спине, ноги вытянуты, стопы поставить перпендикулярно к полу. Поочередно разворачиваем стопы наружу, мизинцами дотягиваясь до пола. Потом те же движения выполняем двумя ногами вместе.

2. Исходное положение: лежа на спине, ноги вытянуты, стопы перпендикулярно к полу и разведены в стороны. Поочередно разворачиваем стопы внутрь, большими пальцами дотягиваясь до пола. И эти же движения выполняем двумя ногами вместе.

3. Исходное положение: лежа на спине, ноги вытянуты. Поочередно поднимаем прямую ногу вверх. Потом выполняем то же упражнение с касанием носочка ноги противоположной рукой.

4. Исходное положение: лежа на спине, ноги вытянуты, руки вдоль туловища. Приподнимаем таз и удерживаем 10 с. Выполнить 3 раза.

5. Исходное положение: лежа на спине, руки под головой в замке. Правую ногу заносим влево — наперекрест, носочком дотягиваемся до пола, разворачивая таз. Плечи не отрывать от пола. Потом то же упражнение — с другой ноги. Повторить 3–4 раза.

6. Исходное положение: лежа на спине, руки под головой в замке. Носки потянуть на себя с напряжением в мышцах ног. Приподнять верхнюю часть туловища и посмотреть на носки. Удерживать туловище 5–10 секунд. Выполнить 3 раза.

7. Исходное положение: лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки под головой в замке. Поочередно разворачиваем колени наружу, дотягиваясь до пола. Потом выполняем то же двумя ногами.

8. Исходное положение: лежа на спине, ноги согнуты в коленях и широко разведены, руки под головой в замке. Поочередно поворачиваем колени внутрь, дотягиваясь до пола. То же двумя ногами с максимально возможным поворотом коленей.

9. Исходное положение: лежа на спине, ноги согнуты в коленях. Подтягиваем колени руками к животу и одновременно приподнимаемся, стараясь лбом коснуться коленей.

10. Исходное положение: лежа на спине. «Походить» вокруг неподвижного таза ногами в одну и другую стороны.опубликовано econet

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