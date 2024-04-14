Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Психосоматика цистита

Психосоматика цистита

Источник: oksfort-therapy.com 14 апреля 2024 6528
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Цистит, воспаление мочевого пузыря – очень распространенный женский недуг. Многим знакомы мучения от его несвоевременности, болезненности и сложности лечения.

Психосоматика цистита

Психосоматика цистита возможна. Вопрос психосоматики несколько сложней, нежели популярное представление о ней в интернете. О психосоматике цистита мы говорим при частом повторении болезни или неэффективном лечении. Разовый цистит может быть вызван инфекцией, снижением иммунитета. Привязка ко сну — это лишь реакция мозга на боли в этой области ночью, когда Вы спали. Если говорить о психосоматике цистита: есть два подхода.

Психосоматика ЦИСТИТА — возможно ли это?

Первый подход —  стрессовый.  Некое событие вызывает  у Вас стресс,  с которым Вы в силу своих психических особенностей справиться без вреда для организма не смогли.

Стресс может быть вызван внутренним конфликтом, который Вы никак не можете разрешить и эмоционально тяжело реагируете.

Это запускает цепочку гормональных изменений в организме. Одно из таких изменений – подавление иммунитета.

Низкий иммунитет – в организме  активизируются  воспалительные факторы  и инфекция.

Психосоматика цистита

Второй подход используется в Новой германской медицине. По воспаленному органу определяется тип ткани формирования (в данном случае сквамозные клетки). Это  говорит нам о  месте «управления» органом в мозге. В данном случае кора.

Это в свою очередь дает понимание типа конфликта – в данном случае:

  • сексуальный (отвержение, неприятие);  
  • потеря территории (как в прямом так и переносном смыслах), потеря идентичности.

Вот так выглядит психосоматика цистита.

Причины этих внутренних конфликтов и улучшение психической стойкости – определяются и отрабатываются на психотерапевтических сессиях.

Что будет, если ничего не делать?

Варианты различны: от «пройдет само», до осложнений и постоянного приема медикаментов.опубликовано econet

Автор Оксана Фортунатова 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

Оксана Фортунатова психосоматика цистит женское здоровье

Еще от oksfort-therapy.com

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Мы редко думаем о том, что имеем, но всегда беспокоимся о том, чего у нас нет. Артур Шопенгауэр
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.