Килограммы и годы: Как не располнеть после 40

А знаете ли вы, что первые возрастные изменения в человеческом организме начинают происходить уже в 30–35 лет, а то и раньше? Старая поговорка гласит: «Предупрежден, значит, вооружен», и эту статью о проблемах старения стоит воспринимать именно как предупреждение. Не угрозу, а предупреждение!

Способность организма сжигать жиры с возрастом постепенно снижается, а аппетит, как ни странно, усиливается. Примерно каждые 10 лет расход энергии человека уменьшается на 10 % (то есть не так активно работают функции дыхания, сердечно-сосудистая система, замедляется обмен веществ). За эти же 10 лет вес человека увеличивается в среднем на 10 %.

Килограммы и возраст: какая связь?

Связь очевидна: если бы с возрастом уровень обменных процессов в организме не замедлялся, такой тенденции, скорее всего, не было бы. Выделяют даже особый тип ожирения – возрастной. Другая причина, способствующая набору веса в пожилом возрасте, – уменьшение чувствительности центра аппетита в мозге к действию глюкозы. Причем во всем, кроме поглощения еды, активность пищевых центров часто остается прежней.

У тучных людей в крови, как правило, содержится повышенное количество жирных кислот, которые мешают усвоению глюкозы. Это ведет к увеличению ее содержания в крови. Как следствие, поджелудочная железа начинает усиленно выделять инсулин. Делает она это для того, чтобы «протолкнуть» глюкозу в мышечную ткань. А в итоге из-за жирового «барьера» большая часть глюкозы не трансформируется в энергию (молекулы АТФ), а переходит в жиры.

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Так возникает замкнутый патологический круг прогрессирующего ожирения, разорвать который часто бывает очень трудно. Развивается ложная потребность в избыточном количестве углеводов. Для подавления чувства голода с возрастом требуется большее количество пищи. Незаметно для себя многие люди в пожилом возрасте начинают есть больше и хронически переедать, а постоянное переедание незаметно переходит в пищевую наркоманию, что представляет наибольшую опасность для здоровья именно пожилого человека.

В конечном итоге увеличение талии, второй подбородок и другие нежелательные внешние проявления – это только видимая верхушка айсберга. Некоторые необоснованно считают, что отложение жира – хороший запас питательных веществ на «черный день».

Но избыточный жир – это не кладовая, а свалка. Уже отложенная жировая ткань для своего существования требует постоянного притока крови, насыщенной питательными веществами и кислородом, которую отнимает у других систем организма.

Учащение случаев тучности среди людей среднего и пожилого возраста – факт, хорошо известный врачам-эндокринологам. В юности стрессы заставляют нас худеть. Стрессовые гормоны коры надпочечников разрушают в организме клетки и ткани. Некоторое время организм противостоит атаке кортикостероидов, но чем старше мы становимся, тем сложнее ему это делать.

И вот уже примерно к 35 годам, попав в стрессовую ситуацию, мы, наоборот, начинаем поправляться. Почему? Организм не в силах справляться с этими гормонами самостоятельно, он вырабатывает больше инсулина, который, в свою очередь, способствует голоду и отложению жиров.

Риск располнеть значительно повышается и при климаксе, причем это актуально не только для женщин, но и для мужчин.

Большое значение в развитии возрастного ожирения имеет снижение функции щитовидной железы. Как правило, меняется и сам образ жизни. До 20–30 лет человек постоянно развивается: ему многое предстоит, надо учиться, заводить семью – словом, налицо все условия для поддержания высокого психологического, а следовательно, и общего тонуса. В таком состоянии большие энергозатраты неизбежны.

С возрастом жизнь, как правило, приобретает рутинный, циклический характер: дети – дом – работа – семья. Однообразие не способствует особому энтузиазму и мешает развитию. Следствие – снижение тонуса и ограничение двигательной активности. Если радостей и увлечений маловато, еда вообще может превратиться в основной источник удовольствия.

С годами мы все становимся сдержаннее, спокойнее и солиднее. Все реже делаем необдуманные поступки и все чаще засиживаемся допоздна у телевизора вместо того, чтобы пойти в гости или на концерт. Жизнь становится размереннее и однообразнее. Эмоции уступают место расчету, а влюбленности – привязанности и дружбе.

Как говорит Михаил Жванецкий: «Наступает время, когда, делая даме предложение, боишься не отказа, а согласия!»

Мы начинаем меньше ходить пешком и даже в булочную ездим на машине. Физическая активность падает до нуля и медленно тонет в огромных креслах и диванах. От этого появляется одышка и живот. А ведь когда-то мы могли «взлетать» на десятый этаж без лифта и пройти несколько часов по грибному лесу. Бегали под проливным дождем и играли в снежки. Мы влюблялись, ходили на дискотеки и гуляли ночами до утра.

Где это все? Где желание жить полноценной, полной эмоций жизнью? Это не мы стали старше, это наша жизнь стала вялой и ленивой и потянула за собой болячки.

«О себе я могу сказать твердо: я никогда не буду высоким и красивым. … Меня никогда не полюбит Мишель Мерсье. И в молодые годы я не буду жить в Париже», – Михаил Жванецкий. А что, может, вспомнить молодость и тряхнуть стариной! Или все это так и останется воспоминаниями? Решать вам!

Если человек с годами не уменьшает адекватно потребление жира и углеводов (а обычно этого и не происходит), то его вес будет нарастать неизбежно.

Но пенсионный возраст – отнюдь не приговор к вечному ношению жирового курдюка. Человек не может быть слишком стар для того, чтобы расстаться с брюшком! Конечно, похудение в этом возрасте дается не так легко, как в юности, да и риск навредить здоровью самостоятельными экспериментами с ограничениями питания возрастает в разы.

В одном из исследований, проведенном в Финляндии, участвовало более тысячи мужчин в возрасте от 40 до 70 лет. В результате этого исследования выяснилось, что, как ни странно, те, кто самостоятельно резко сбросил вес, были подвержены более высокому риску возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто даже не пытался похудеть. Это исследование подтверждает, что бездумные старания похудеть в пожилом возрасте могут иметь весьма негативные последствия

Этот феномен был назван «парадоксом ожирения». Ученые полагают, что риск при переходе от избыточного веса или ожирения к нормальному весу в пожилом возрасте связан с тем, что люди склонны терять больше мышечной массы, чем жира, что делает их более слабыми.

Тем не менее это не означает, что вы со спокойной совестью можете уединиться в своем кресле с пакетом картофельных чипсов, семечек или леденцов. Под контролем опытных врачей можно смело худеть в любом возрасте. Это вполне безопасно и абсолютно реально. Уже сотни пожилых людей обрели новое восприятие жизни, похудев в нашей клинике.

В медицинской школе Университета Вашингтона в Сент-Луисе группы мужчин и женщин в возрасте 60–70 лет впервые за многие годы начали заниматься физкультурой. Через 9–12 месяцев мужчины похудели больше, чем женщины, но в пропорции к весу тела и те и другие потеряли одинаковое количество жира, особенно в области талии.

Существует множество других, порой удивительных причин появления полноты, требующих каждый раз индивидуального подхода и детального изучения. Как это ни печально, но последняя точка в вопросе этиологии развития ожирения пока не поставлена. Другими словами, не нашли еще ту причину, из-за которой все начинают толстеть. Я думаю, что какой-то одной-единственной причины здесь нет и быть не может.

Ожирение – это болезнь обмена веществ, формирующаяся постепенно, с годами под влиянием множества факторов. Нельзя забывать о наследственной предрасположенности, индивидуальных особенностях организма, условиях проживания. Неважно, сколько у вас лишних килограммов – десять или пятьдесят, стоите вы в самом начале этого пути или приближаетесь к горькому весомому финалу. Если лишний вес есть, если он уже доставляет вам неудобства – это всегда патология, всегда заболевание, требующее лечения.

Резюме:

Чтобы замедлить процесс накопления жира, необходимо как можно больше находиться в хорошем расположении духа. Настроение – это не только наши мысли, это химические реакции в нашем организме.

Адреналин не только ускоряет обмен веществ и помогает в расщеплении жиров, но и помогает справиться со стрессом! К сожалению, чем больше вес человека, тем меньше у него вырабатывается адреналина. Поэтому людям с избыточным весом просто необходимы эмоции!

Прежде чем начать худеть, надо убедиться в отсутствии у вас гормональной патологии. Самое важное для нормального развития и функционирования организма – соблюдение правильного баланса всех женских и мужских гормонов, причем как у женщин, так и у мужчин. О гормональном балансе косвенно можно судить по отношению размеров женской талии к бедрам.

Недосыпание способствует обострению симптомов ПМС , что неизбежно приведет к неконтролируемому пищевому поведению и срывам.

Старайтесь всегда есть в хорошо освещенной кухне и при этом сосредотачиваться на еде . Про ужины перед экраном телевизора лучше вообще навсегда забыть.

Никогда не ешьте в состоянии спешки или психологического напряжения. Никогда не запивайте пищу даже простой водой, а тем более – чаем, кофе, молоком, соком и другими напитками.опубликовано econet.ru.

Алексей Ковальков "Методика доктора Ковалькова. Победа над весом"

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