Аюрведа для зрения: Уход за уставшими глазами

В современном мире нарушение зрения присутствует пратически у каждого человека. Повышенное нервное и мышечное напряжение, диабет, чрезмерное курение, употребление алкоголя и кофеина - это лишь часть факторов, угнетающих здоровье глаз. В Аюрведе имеется много полезных советов по поддержанию силы и здоровья глаз.

Примерно к сорокалетнему возрасту алочака питта (питта, связанная со зрением) обычно начинает уменьшаться, и люди нередко начинают замечать, что их глаза чаще воспаляются. У тех, кто подолгу работает за компьютером, часто смотрит телевизор или кино, кому приходится много времени проводить за рулем или выполнять много работы, связанной с напряжением зрения, равно как и у жителей городов с сильным загрязнением воздуха, глаза тоже могут часто воспаляться, что причиняет массу неудобств.

Раздражение может быть обусловлено сухостью слизистой оболочки глаз из-за избытка ваты либо повышенной кислотностью из-за избытка питты.

Кроме того, поскольку глаза тесно связаны с печенью, причиной раздражения может быть чрезмерное накопление или застой питты в печени.

Важно точно выявить причину, чтобы лечение было эффективным.

Однако большинство перечисленных ниже средств могут быть полезными во всех ситуациях.

Советы АЮРВЕДЫ для здоровья ваших глаз

1. Делайте перерывы в работе. Если вам приходится сильно напрягать глаза, будь то работа за компьютером или управление машиной, прерывайтесь через каждый час или два, чтобы дать глазам отдых.

2. В разгар работы, требующей пристального внимания, прервитесь на несколько минут и выпейте чашку чая из ромашки, окопника, мяты. Можно также выпить зеленого чая, но помните, что он содержит кофеин и не обладает успокаивающим действием, как вышеперечисленные травы. Такой перерыв поможет вам расслабиться, чтобы снять напряжение и раздражение глаз.

3. Защитный экран. Оборудуйте свой монитор защитным экраном, не пропускающим вредные излучения и устраняющим блики.

4. Меняйте фокусировку глаз. Если вы много читаете, остановитесь на одну-две минуты, переведите взгляд на какой-нибудь отдаленный объект. Каждые полчаса закрывайте книгу и смотрите на что-нибудь, находящееся на другом конце комнаты или за окном. Дать глазам другую работу полезно и помогает предотвратить раздражение

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5. Розовая вода. Возьмите 25-30 мл дистиллированной или очищенной воды, добавьте в нее 5 капель чистой розовой воды и промывайте глаза этим раствором, используя пипетку или чашку для промывания глаз. Вода не должна быть слишком холодной или горячей. Промывание глаз этим раствором быстро снимет любое раздражение.

6. Ополаскивайте глаза водой. Промывание глаз чистой водой также помогает снять раздражение. Как и при умывании, плесните водой себе в лицо, на мгновение приоткрыв глаза, чтобы в них попало немного воды. Для этого можно использовать и специальную чашку для промывания глаз.

7. Касторовое масло. Простым и очень эффективным средством при раздражении глаз является касторовое масло. Капните в глаза перед сном по одной капле чистого, без консервантов, настоящего касторового масла и вотрите немного касторового масла в подошвы ног (не забудьте надеть старые носки, чтобы не испачкать простыни).

8. При «налитых кровью» глазах. Если ваши глаза сильно раздражены и «налились кровью», выпейте чашку свежего апельсинового сока, добавив 1/2 чайной ложки натурального сахара и щепотку кумина.

9. Следите за кислотностью желудочного сока. Причиной, вызывающей раздражение глаз, может быть и повышенная желудочная кислотность из-за высокой питты

В таком случае принимайте в течение двух недель по 1/2 чайной ложки шатавари с добавлением щепотки шапка басмы два раза в день с теплой водой.

Прием сока/геля алоэ (по 2 столовые ложки три раза в день) тоже поможет снизить кислотность.

Если, как вы считаете, причина раздражения глаз заключается в возбужденной питте, возьмите в равных количествах шанкапушпи и джатамамси и принимайте такую смесь по 1/2 чайной ложки два раза в день в течение двух недель.

10. Для укрепления и оздоровления глаз выполняйте такие упражнения:

1) Сначала несколько раз быстро моргните глазами. Затем, держа глаза открытыми, поводите ими в таком порядке:

• вверх и вниз,

• из стороны в сторону,

• по диагонали: слева сверху направо вниз,

• по диагонали: справа сверху налево вниз,

• повращайте ими по часовой стрелке, а затем

• против часовой стрелки

2) Вытяните руку перед собой, глядя на кончик указательного пальца, затем постепенно приближайте палец ко лбу, следя за ним глазами, пока он не коснется «третьего глаза» между бровями.

3) Посмотрите на кончик своего носа, а потом вверх, в направлении своего «третьего глаза».

4) Наконец, крепко зажмурьте глаза, а потом расслабьте их. Эти упражнения способствуют улучшению кровообращения в мышцах глаз.

Закончите упражнением, которое можно делать всякий раз, когда ваши глаза напряжены или устали: несколько секунд потрите ладони друг о друга, чтобы они разогрелись, а потом легонько прикройте ими глаза.

Ощутите, как тепло ладоней успокаивает. Подержите ладони в таком положении одну-две минуты. Это укрепляет и дает глазам силу.

11. Промывание холодной водой. Рано утром при умывании наберите в рот холодной воды и одновременно плесните холодной водой в открытые глаза.

По традиции считается, что когда вы брызгаете холодной водой себе в глаза, нужно держать воду во рту. Это даст двойной охлаждающий эффект и сделает глаза бодрыми, посвежевшими и ясными. (Разумеется, если вам так удобнее, можете воспользоваться специальной чашкой для промывания глаз.)

12. Лампа с маслом ги. Традиционный способ успокоения и укрепления глаз, применяемый в Аюрведе, — смотреть на пламя лампы из масла ги.

Чтобы изготовить лампу, возьмите небольшой сосуд, поместите в него фитиль (или ватный тампон) и налейте ги. Вата должна быть из натурального хлопка — синтетическая сгорит в одно мгновение. Фитиль не должен быть слишком толстым. Нанесите немного ги на кончик фитиля и подожгите его.

Поставьте лампу на расстоянии 50 — 75 см от глаз, если вы носите очки, то снимите их и в течение 2 — 3 минут, не моргая, смотрите на пламя. Эта процедура улучшает теджас, «лучистое» качество глаз.

13. Еще один действенный способ сохранить здоровье глаз — регулярно делать упражнение Приветствие Солнцу.12 циклов Приветствия Солнцу — это одно из лучших упражнений как для укрепления глаз, так и для оздоровления всего тела.

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Для людей с питта-конституцией

Следующие шесть средств особенно полезны людям с питта-конституцией, которые чаще имеют проблемы с глазами.

1. Промывание глаз. Прокипятите чайную ложку трипхалы в чашке воды в течение 3 минут. Остудите и профильтруйте отвар через два — три слоя марли или через бумажный фильтр так, чтобы в нем не осталось частиц трипхалы. Промойте этим отваром глаза.

2. Касторовое масло. Перед сном закапайте в глаза по капле чистого, без консервантов, касторового масла. Затем вотрите масло (1 чайную ложку) в подошвы ног. Утром ваши глаза будут ясными и счастливыми!

3. Чтобы успокоить жжение в глазах. При ощущении жжения закапайте в глаза перед сном по 1 капле чуть теплого ги. Масло смажет веки и ресницы, успокоит и укрепит глаза.

4. Розовая вода. В больные глаза также можно закапать по 3 капли чистой розовой воды. Розовая вода обладает охлаждающим действием.

5. Целебный крем. Коллириум, который можно приобрести в индийских лавках (спрашивайте каджал), готовят из касторового масла и натуральной камфоры. Он имеет черный цвет и используется в качестве косметического средства, чтобы подводить глаза, но кроме того, является очень полезным для глаз лекарством.

Зачерпните мизинцем немного крема (ноготь должен быть аккуратно подстрижен). Глядя в зеркало, аккуратно оттяните вниз нижнее веко и осторожно нанесите крем на его внутренний край.

6. Уменьшение напряжения. При чрезмерном напряжении глаз в Аюрведе рекомендуется положить на закрытые глаза кусочек стерильной ваты, смоченной холодным козьим молоком. Это уменьшит напряжение глаз и улучшит ваше самочувствие. (Если нет козьего, можно использовать и коровье молоко, но козье предпочтительнее.)

Дополнительные рекомендации

Читайте сидя. При чтении держите позвоночник прямым. Избегайте читать лежа.

Не используйте бликующий экран монитора в компьютере. Если вы пользуетесь компьютером, убедитесь, что у монитора имеется антибликовое покрытие, или оборудуйте его защитным экраном, чтобы блики не причиняли вред вашим глазам. опубликовано econet

Из книги "Домашние средства Аюрведы", Лад Васант

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