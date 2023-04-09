Как понять, что у вас «избыток жировой ткани»

Жир необходим для нормального состояния здоровья, его избыток — это фактор риска для развития сахарного диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых, некоторых онкологических и других заболеваний. Так что измерять количество жира в организме очень важно: благодаря этому мы сможем прогнозировать риски развития этих болезней.

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Frontiers in Public Health, около 90% мужчин и 50% детей в развитых странах имеют «избыток жировой ткани». Большинство людей эти цифры обеспокоят, как и тот факт, что новый термин («избыток жировой ткани») появился будто буквально в одночасье. Что случилось со старыми добрыми «избыточным весом» и «ожирением»? Какие еще способы измерения количества жира в организме существуют?

Как определить избыток жировой ткани в организме

Избыточный вес или ожирение обычно определяются с помощью индекса массы тела — ИМТ (этот показатель можно высчитать с помощью калькулятора. — Прим. пер.). Однако этот подход довольно спорный, так как он не учитывает количество жира в организме человека — только массу тела и рост. Это означает, что невысокие мускулистые люди могут попасть в категорию людей с ожирением. Если же взять за основу жир, а не массу тела, то получается, что около 70% людей имеют избыток жировой ткани. То есть такое количество жира, которое может навредить здоровью.

Хотя жир необходим для нормального состояния здоровья, его избыток — это фактор риска для развития сахарного диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых, некоторых онкологических и других заболеваний. Так что измерять количество жира в организме очень важно: благодаря этому мы сможем прогнозировать риски развития этих болезней.

Стало очевидным, что ИМТ не позволяет обнаружить примерно половину людей с избыточным жиром, что ставит под сомнение целесообразность использования этого метода. То есть многие люди с нормальным весом (ИМТ 20–24,9), но избытком жировой ткани, могут не осознавать опасность.

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При измерении количества жира необходимо принимать во внимание некоторые факторы: именно они влияют на то, какой метод следует выбрать. Это точность, инвазивность, стоимость, доступность и лёгкость применения.

ИМТ до сих пор используется работниками здравоохранения по всему миру, потому что это дешёвый, неинвазивный и простой для понимания и объяснения способ. Однако то же можно сказать и о других методах, которые дают возможность лучше различать массу тела и количество жира в организме. Правда, есть методы, позволяющие гораздо более точно определять процент жира, но зачастую они непрактичны или дороги в применении.

Высокотехнологичный подход

Лучший способ точно оценить содержание жира в организме человека — использовать методы визуализации и просканировать тело. Для этого используют хорошо известные многим МРТ (магнитно-резонансная томография. — Прим. пер.) и КТ (компьютерная томография. — Прим. пер.), а также менее известную технологию — двухэнергетическую рентгеновскую абсорбциометрию (ДЭРА, денситометрия).

При ДЭРА используются рентгеновские лучи, позволяющие получить высокоточные данные о количестве жира, мышечной ткани и костных минералов. Такой уровень качества выделяет ДЭРА среди других методов. Однако важно то, что сканеров ДЭРА в мире относительно мало, а их стоимость слишком велика.

Существуют и другие сложные технологии — они значительно более дешёвые и доступные, чем МРТ, КТ и денситометрия, но и менее точные. Анализ биоэлектрического сопротивления (в России его ещё называют «биоимпендансометрия». — Прим. пер.) — это неинвазивная, недорогая и набирающая популярность процедура для определения состава тела, в том числе количества жира.

Этот метод использует естественное свойство электрического сопротивления, которым обладает жир. Обычно при такой процедуре многочастотный импульс пропускается через тело между электродами, при помощи алгоритма определяется уровень сопротивления, и это позволяет рассчитать процентное содержание жира в организме.

К сожалению, этот метод недооценивает содержание жира и может допускать погрешности из-за еды, питья или физической активности. Хотя биоимпендансометрия дёшева и доступна, из-за возможных неточностей она не является эталонным методом.

Низкотехнологичный подход

Помимо высокотехнологичных методов измерения количества жира, существуют также простые, неинвазивные и дешёвые способы, которые хорошо показали себя при предварительной оценке рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний. Эти методы основаны на измерении окружности талии и сравнении её либо с окружностью бёдер, либо с ростом (окружность талии делят на окружность бёдер или рост. — Прим. пер.).

Всемирная организация здравоохранения предлагает считать признаком ожирения соотношение талия-бёдра выше 0,9 для мужчин и 0,85 для женщин. Например, женщина с окружностью талии 86,5 см и бёдер — 101,6 см будет иметь соотношение талии-бёдер 0,85. Доказано, что это соотношение более эффективно для прогнозирования развития сердечно-сосудистых заболеваний, чем ИМТ. Такой метод дешевле, проще и, если измерения произведены правильно, даёт наиболее точные данные.

Правильное расположение измерительной ленты важно для точности результата

При учете всех вышеуказанных факторов, вероятно, наилучший метод для определения количества жира в организме — это соотношение талия-рост. Этот метод использовали в ранее упомянутом исследовании, и с его помощью установили, что до 90% мужчин в развитых странах имеют избыток жировой ткани.

Стандартный способ определения соотношения талия-рост сходен с соотношением талия-бёдра, только вместо обхвата бёдер нужно измерить рост. Нормальное соотношение — 0,5, то есть окружность талии должна составлять половину вашего роста. Например, мужчина ростом 183 см с обхватом талии 91,5 см имеет соотношение талия-рост 0,5.

Хотя этот метод существует уже некоторое время, недавно появился новый способ определения подобного соотношения — обхват талии нужно разделить на квадратный корень из роста. Считается, что это лучший метод для определения риска развития заболеваний, связанных с ожирением — он позволяет получить показания, применимые практически ко всем, вне зависимости от того, насколько человек высокий или низкий.

Также недавно появились данные о том, что соотношение талия-рост лучше ИМТ для прогнозирования развития заболеваний сердца, а метаанализ исследований показал, что этот метод более эффективен для скрининга кардиометаболических заболеваний (диабета, болезней сердца, инсульта), чем измерение окружности талии или ИМТ.

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Очень важно распространять информацию о том, что ИМТ не является истиной в последней инстанции и ответом на все вопросы относительно здорового метаболизма. Необходима однозначность и чёткость посыла. Если не будут сделаны заметные шаги в сторону увеличения точности биоимпендансометрии или удешевления ДЭРА, методы вроде соотношения талия-рост в ближайшие годы останутся наиболее точными способами оценки того, сколько у нас на самом деле избытка жировой ткани.

Тесты, основанные на измерениях, дешёвые и простые. Кроме того, они подкреплены множеством данных, которые показывают: эти методы лучше ИМТ. Медицинским работникам давно пора начать применять их повсеместно.опубликовано econet

Автор: Джеймс Браун

Перевод: Ксения Прядихина

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