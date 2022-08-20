Чтобы похудеть, просто откажитесь от этих 4 продуктов!

Каких продуктов следует избегать, чтобы похудеть? Сегодня мы расскажем вам о них.

Обычно, чтобы похудеть мы фокусируемся лишь на том, что можно есть. Тем не менее, важно учитывать и те продукты, которых следует избегать. Ведь именно в этом кроется причина провала даже самой многообещающей диеты. Кроме того, вам будет легче планировать свое меню дома или в ресторане. Вы когда-нибудь задумывались об этом?

Список продуктов, от которых нужно отказаться, чтобы похудеть

Итак, вот список продуктов, от которых стоит отказаться. По крайней мере, на некоторое время. Если вдруг вам захочется съесть что-то из этого списка, то вы можете себя побаловать. Ничего страшного не произойдет. Однако, не стоит ими злоупотреблять. Вы готовы?

1. Картофельные чипсы

Это один из продуктов, от которых нужно отказаться, чтобы похудеть на диете. На самом деле, у него довольно плохая репутация. Однако все не так просто. Этот клубень может и должен входить в сбалансированную диету. Вареный, приготовленный на пару или запеченный картофель даст вам энергию и клетчатку.

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Тем не менее, стоит избегать его в жареном виде. Речь идет о следующих продуктах:

Картофельные чипсы

Картошка фри

Жареная картошка с большим количеством соли или других приправ

Проблема заключается в том, что даже небольшая порция содержит много калорий. Кроме того, с ними очень легко превысить разумную норму. Существуют исследования, которые показывают, что если вы будете регулярно есть эти продукты, это может негативно повлиять на общее состояние здоровья и увеличить ваш вес за очень короткое время.

Если вам очень захотелось чипсов, лучше подготовьте их сами, в духовке. Чтобы придать им вкус и аромат, добавьте специи. Если вы предпочитаете что-то более традиционное, просто добавьте соль и перец. Вы получите тот же эффект, но без лишних калорий и риска для здоровья.

2. Закуски, которые содержат лишь углеводы

От продуктов, которые содержат много углеводов тоже придется отказаться. К ним относятся печенье, сухие завтраки, зерновые, фитнесс батончики, хлеб и т. д. Хотя они являются очень простыми и экономичными вариантами перекуса, в них содержится простой сахар. Он, в свою очередь, вызывает повышение уровня глюкозы.

Кроме того, они дают чувство насыщения лишь в течение короткого времени. Это означает, что скоро вы снова почувствуете голод, и съедите что-то лишнее.

Идеальным вариантом для перекуса является стакан воды и сбалансированные продукты. Они должны содержать клетчатку, углеводы и белки. Вот некоторые хорошие варианты:

низкокалорийный сыр с фруктами

1 яблоко с арахисовой пастой

йогурт с овсяными хлопьями и немного миндаля

3. Чтобы похудеть, откажитесь от сладких напитков

Еще один тип продуктов, которых вы должны избегать, чтобы похудеть — это напитки с большим количеством сахара. Речь идет не только о прохладительных напитках. Вы также должны отказаться от растворимого кофе, коммерческих соков и любых других напитков, в состав которых входит рафинированный сахар.

Было доказано, что чрезмерное употребление этих напитков ускоряет набор веса. По этой причине важно, чтобы как дети, так и взрослые избегали их, насколько это возможно.

Лучшим вариантом для утоления жажды является бутылка свежей воды. Если вам не нравится вкус, то добавьте фрукты, мяту или корицу.

Например, чтобы не пить растворимый кофе на работе, принесите его из дома, в термосе. Таким образом, вы можете контролировать количество сахара, и безусловно, такой кофе гораздо вкуснее.

4. Белый хлеб, печенье и выпечка

И напоследок, воздержитесь от мучных продуктов, особенно из рафинированной муки. Кроме того, белый хлеб обычно содержит много сахара, поэтому он влияет уровень глюкозы в крови. Кроме того, хлеб из рафинированной муки содержит мало клетчатки. По этой причине, если есть 2 ломтика белого хлеба в день, вы повышаете риск ожирения.

Печенье, пирожные и другие продукты содержат вредные транс-жиры. Не спорим, они могут быть очень вкусными, но лучше полностью их исключить. Если вам очень хочется съесть кусочек торта или печенье, пусть они будут из цельнозерновой муки. Такие кондитерские изделия менее распространены, но они гораздо полезнее для здоровья.

В идеале, постарайтесь готовить домашние диетические десерты, с семенами и горьким шоколадом. Таким образом, вы утолите тягу к сладкому, но безопасно для талии и здоровья.опубликовано econet.ru.

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