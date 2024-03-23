Узлы в щитовидной железе: 3 тактики

Щитовидная железа может пострадать и в обыденной ситуации. Специалисты говорят об опасности стресса и курения. Сильный стресс может вызывать гормональные сбои в организме, в том числе и изменять секрецию гормонов щитовидной железы. А если стресс приобретает затяжной характер, ослабляется иммунитет. Этого бывает достаточно, чтобы спровоцировать хроническое заболевание щитовидной железы.

Очень важно знать, что на начальном этапе обследования щитовидной железы под термином «узел» могут скрываться достаточно серьезные заболевания, например, такие как рак. Но, к счастью, рак среди узлов щитовидной железы встречается редко — в 5% случаев. Часто узлов в щитовидке бывает несколько. В таком случае говорят о многоузловом зобе. Нередко в железе могут сочетаться разные очаги. То есть если было определено, что один из узлов содержит коллоид, это, к сожалению, не значит, что в соседнем — нет рака. Гадать — неблагодарное дело. Единственно правильный путь — пройти специализированную диагностику.

1. Йододефицит и гипотериоз: о друзьях и врагах щитовидки

Некоторые ученые даже считают, что появление узлов в щитовидной железе — просто первый признак, характеризующий старение этого органа.

Практически любое изменение плотности ткани, которое отличается от нормы и определяется при пальпации как дополнительный объем, можно назвать узлом. Поскольку базедова болезнь является проявлением диффузного увеличения щитовидки (равномерного, без узлов), то это заболевание выходит за рамки нашей сегодняшней публикации.

Что скрывается под термином "узел"

Существуют несколько понятий узла щитовидной железы. В хирургическом понимании узел — это очаг уплотнения ткани, имеющий капсулу или ее подобие. Врачи ультразвуковой диагностики под узловым образованием иногда подразумевают просто локальное изменение плотности.

Эндокринологи при пальпации могут столкнуться с относительным увеличением одной из частей щитовидной железы без изменения ее структуры, что воспринимается ими при первичном осмотре как узел. Следовательно, сам факт постановки этого диагноза — это только повод разобраться, что же с пациентом происходит.

Очаги уплотнения ткани железы без капсулы могут быть вызваны различными воспалительными процессами, чаще всего автоиммунными. По своей сути эти очаги не что иное, как места воспалительного отека ткани железы. Если воспаление снижает свою активность, то эти очаги могут исчезнуть.

Относительное увеличение одной из долей щитовидной железы может при ощупывании выглядеть как узел, но на самом деле проблема может заключаться не в этой доле, а в «уменьшенной» противоположной. Поэтому «увеличенная» старается помочь менее активной соседке. При УЗИ иногда обнаруживается очерченный сосудами участок ткани, который тоже может быть принят за узел.

Кроме этого, щитовидная железа — активно работающий орган, который вырабатывает множество веществ. Периодически возникающие избыточные накопления их в ткани могут выглядеть как узлы, например при коллоидном зобе.

Очень важно знать, что на начальном этапе обследования под термином «узел» могут скрываться достаточно серьезные заболевания, например, такие как рак. Но, к счастью, рак среди узлов щитовидной железы встречается редко — в 5% случаев.

Часто узлов в щитовидке бывает несколько. В таком случае говорят о многоузловом зобе. Нередко в железе могут сочетаться разные очаги. То есть если было определено, что один из узлов содержит коллоид, это, к сожалению, не значит, что в соседнем — нет рака. Гадать — неблагодарное дело. Единственно правильный путь — пройти специализированную диагностику.

Иногда, чтобы определиться, достаточно простых обследований, иногда необходимо будет выполнить тонкоигольную биопсию под контролем УЗИ. И руководствоваться здесь необходимо не понятиями «хочу — не хочу» или «страшно — не страшно», а тем, что тонкоигольная биопсия — информативный и безболезненный метод.

Таким образом, нужно подчеркнуть, что не размеры или количество узлов определяют тактику и характер лечения. Определяющим является вопрос — что представляет собой так называемый узел?

Основное — наблюдение, чтобы в не совсем здоровой железе не пропустить начало развития более серьезного заболевания.

Автоиммунный тиреоидит — самая распространенная причина узлов

Подавляющее большинство узлов щитовидки составляют доброкачественные узлы, возникающие на фоне автоиммунного тиреоидита. Так называют воспалительное заболевание, характеризующееся агрессией иммунной системы против тканей собственной щитовидной железы. В результате этого клетки гибнут, и гормонопродуцирующая функция падает. Возникает состояние дефицита тиреоидных гормонов в организме — гипотиреоз. Это — один из механизмов формирования гипотиреоза.

Вторая причина «процветания» гипотиреоза в том, что мы все меньше потребляем натуральных продуктов, богатых микроэлементами и витаминами, т.е. наблюдается йододефицит в питании. В результате щитовидка начинает вырабатывать недостаточное количество гормонов, а гипотиреоз в свою очередь является одной из причин образования узлов.

Йододефицит дает о себе знать также повышенной утомляемостью, сонливостью, ухудшением памяти и способности к сосредоточению, тревожностью, чрезмерной температурной чувствительностью. Такие пациенты всегда зябнут. Даже в знойный июльский день они выходят на улицу тепло одетыми, спят под тремя одеялами и не выключают обогреватель.

Йод — один из лучших катализаторов окислительных процессов, и при его недостатке часто развивается ожирение. Нередко на коже появляются депигментированные участки — витилиго, а кожа стоп и ладоней может приобрести желто-оранжевый цвет. Грубые, шершавые локти и пятки, которые многие безуспешно трут пемзой и пытаются смягчить кремами, — тоже признак гипотиреоза на почве йододефицита.

Итак, врагом № 1 для щитовидной железы является йододефицит.

Враг № 2 — радиация.

Больше всего щитовидная железа страдает при попадании в организм радиоактивных веществ. Чернобыль и обширные территории Украины, Белоруси, юго-запада России, куда направилось радиоактивное облако после аварии на ЧАЭС, — это эндемические по йоду районы (мало йода во внешней среде). Если бы местные жители потребляли йодированную соль, они бы пострадали меньше: щитовидная железа не выхватывала бы с такой жадностью радиоактивный йод из внешней среды.

Щитовидная железа может пострадать и в более обыденной ситуации. Специалисты говорят об опасности для щитовидной железы стресса — врага № 3.

Сильный стресс может вызывать гормональные сбои в организме, в том числе и изменять секрецию гормонов щитовидной железы. А если стресс приобретает затяжной характер, ослабляется иммунитет. Этого бывает достаточно, чтобы спровоцировать хроническое заболевание щитовидной железы.

Болезням, связанным с дефицитом йода, также подвержены те, кто много работает и мало отдыхает, часто подвергается стрессам, неправильно и нерегулярно питается, курит.

Иногда пациенты просят врача: дайте направление, хочу проверить кровь на гормоны. Но если нет показаний, кровь на гормоны сдавать не нужно. Единственный анализ, который, пожалуй, стоит сделать для профилактики, даже если нет жалоб, — тест на ТТГ. Такой анализ стоит раз в один-два года делать всем взрослым людям старше сорока, особенно тем, у кого есть наследственные проблемы с щитовидкой, а также женщинам, которые планируют беременность или недавно родили ребенка.

В целях профилактики можно с помощью второго человека или самим провести обследование щитовидной железы — аккуратно пальцами прощупать шею. Найдете хоть малейшее уплотнение — к врачу!

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Полноценное питание — это важно

Щитовидка так любит полноценное и регулярное питание, сбалансированное по содержанию, кроме йода, других микроэлементов, белков. Модные диеты, недоедание, голодание — не для нее. С особым вниманием нужно относиться к питанию беременных и детей.

Большую роль в формировании гипотиреоза играет недостаток в пище других микроэлементов (железа, селена, цинка, кобальта, меди и др.), недостаток животных белков. Курение, некоторые медикаменты нарушают обмен йода в организме, т. е. уменьшают его усвоение даже в условиях его нормального потребления.

Кроме йодированной соли, очень богаты йодом морепродукты (морская капуста, любая морская рыба, криль, креветки, печень трески и др). Порция морской рыбы (300 г) содержит дневную порцию йода. Йод содержится и во многих наших продуктах питания: овощи (особенно болгарский перец, чеснок, лук, зелень, корнеплоды), пресноводная рыба, молоко, яйца, хлеб, злаки, мясо, фрукты (яблоки, хурма, бананы, апельсины и др.), чай. А вот редис, капуста, репа, другие крестоцветные способны «связывать» йод и вызывать его недостаток в организме.

Поэтому если человек будет покупать дорогостоящие заморские йодсодержащие фрукты (например фейхоа), при этом потреблять много капусты, йод не усвоится. Так что стресс по поводу недоступности дорогих йодсодержащих продуктов неоправдан. Нужно сделать все, чтобы йод, который поступил с обычными доступными продуктами питания, усвоился организмом.

На заметку вегетарианцам: йод будет «проскакивать» через организм транзитом, если человек не получает белка, содержащегося в мясных продуктах. Соя, которую почему-то принято считать полноценным заменителем мяса, не поможет удержать йод — белок, помогающий его усваивать, содержится только в мясе.

Щитовидка любит внимание и заботу

Устройте своей щитовидной железе праздник: добавьте в ванну экстракт морской капусты, минеральную соль Мертвого моря с высоким содержанием магния, калия, кальция, брома и йода или обычную морскую соль.

Периодически принимайте лекарственные травы, умиротворяющие душу и обеспечивающие нормальный сон. Особенно полезен настой корня валерианы, или листа мелиссы, или листа мяты: пейте по 1/3 стакана два раза в день. Снижают нервную возбудимость и улучшают сон экстракт из плодов боярышника и настойка из них (по 20 капель три раза в день до еды).

Фитотерапия: лечитесь «без вреда»

Лекарственные растения являются большими друзьями щитовидной железы. Но применять их нужно с толком. Узловые формы разных заболеваний щитовидки лечатся разными травами, часто с противоположным механизмом действия. Вот почему нужно знать природу узлов у конкретного больного.

Подходят для уменьшения гиперплазии и узлов в щитовидной железе при гипотиреозе дрок красильный, дурнишник обыкновенный и др. Дурнишник, кроме того, обладает выраженным противоопухолевым эффектом.

Но необходимо отметить, что эти травы имеют определенную токсичность и поэтому требуют осторожности при приеме.

В меньшей мере употребимы водоросли ламинария сахаристая и фукус пузырчатый, так как наряду с дийодтиронином они содержат йодиды. Также мало подходит для лечения автоиммунного тиреоидита широко рекламируемая лапчатка белая, поскольку содержит элементарный йод и анион йодистой кислоты. Применение лапчатки белой дало хороший результат в клинических исследованиях при тиреотоксикозе.

Предлагаем варианты травяных сборов для лечения узлов в щитовидной железе на фоне автоиммунного тиреоидита с недостаточностью функции:

Трава дрока красильного — 2 части; трава пустырника — 1 часть; трава вероники лекарственной — 1 часть; трава подмаренника цепкого — 1 часть; лист мяты перечной — 1 часть; 1 столовая ложка на 200 мл воды. 15 минут на водяной бане. Отстоять 30 минут. Процедить. Принимать по 30 мл 3 раза в день за 30 минут до еды.

Трава дрока красильного — 10 г, залить 200 мл холодной воды, приготовить отвар, принимать по 1 ст. л. 3 раза в день.— Трава дурнишника обыкновенного — 10 г, залить 200 мл холодной воды, приготовить отвар, принимать по 1 ст. л. 3 раза в день.

Курсы фитотерапии с периодической сменой схемы лечения проводятся с учетом сопутствующих заболеваний в течение 2—3 лет с ежемесячными перерывами на 1—2 недели. Очень важно подбирать растения с учетом сопутствующих заболеваний и особенностей обмена йода у конкретного человека.

Оздоравливающим действием обладают также растения с богатым биохимическим составом, содержащие микроэлементы (селен, медь, железо, цинк, кадмий), различные противовоспалительные и адаптогенные вещества: черноплодная и красная рябина, калина, облепиха, земляника, терн, вишня, орехи, алоэ, семена тыквы и другие, а также мед и пчелопродукты.

2. Гипертиреоз. Плата за невнимание к щитовидке

Гипертиреоз — это синдром, вызванный стойким повышением уровня гормонов щитовидной железы. Термин тиреотоксикоз (интоксикация тиреоидными гормонами) более адекватно отражает суть данного состояния, поскольку гипертиреоз бывает и в нормальных условиях, например при беременности. Кроме того, причиной временного гипертиреоза может быть тиреоидит — воспаление щитовидной железы.

Почему повышается уровень гормон

Но чаще всего стойкий гипертиреоз вызван заболеваниями щитовидной железы. В большинстве случаев — это диффузный токсический зоб (болезнь Грейвса), автоиммунное заболевание, сопровождающееся увеличением щитовидной железы с избыточной секрецией гормонов.

Еще встречается узловой токсический зоб (болезнь Пламмера) — доброкачественная опухоль щитовидной железы, которая автономно от железы вырабатывает гормоны.

Также встречается токсическая аденома — доброкачественная опухоль, вырабатывающая подчас огромное количество тиреоидных гормонов. Вследствие этого клиническая картина формируется из симптомов гипертиреоза (в лучшем случае) или тиреотоксикоза (в худшем).

Симптомы и диагностика гипертиреоза

Гормоны щитовидной железы ускоряют метаболические процессы в организме. Они усиливают потребление кислорода тканями, повышая образование тепла и энергетический обмен.

В результате человек с гипертиреозом ощущает жар в теле, с трудом переносит духоту и пребывание на солнце, сильно потеет, испытывает постоянную жажду и голод, худеет, несмотря на отменный аппетит. Больной крайне неусидчив, раздражителен, беспокоен, часто плачет. Отмечается мелкое дрожание конечностей и даже всего тела.

Иногда появляются так называемые глазные симптомы: выпирание глаз из глазной щели, выраженный блеск глаз, «гневный взгляд». Частота сердечных сокращений значительно повышена (до 120 ударов в минуту), сердце работает с перебоями. Основная причина обращения пациентов с гипертиреозом к врачу — серьезные нарушения сердечного ритма.

Основой диагностики гипертиреоза является лабораторный метод. Увеличение в крови концентрации гормонов щитовидной железы (Т4 и Т3) и понижение количества гормона ТТГ определяют как гипертиреоз или тиреотоксикоз.

Нелеченный гипертиреоз переходит в тиреотоксикоз, который опасен тиреотоксическими кризами.

Тиреотоксическмй криз: требуется неотложная помощь

Тиреотоксический криз — это тяжелейшее состояние, являющееся осложнением тиреотоксикоза. К счастью, он встречается достаточно редко, но требует неотложного лечения в условиях больничного стационара.

У пациентов с тиреотоксикозом тиреотоксический криз может возникнуть при различных стрессовых для организма ситуациях: хирургическая операция (поэтому требуется соответствующая предоперационная подготовка), чрезмерная физическая и психическая нагрузка, острые заболевания или обострения хронических. Внезапно возникает резкая слабость, повышение температуры тела, обильное потоотделение, головная боль, повышение артериального давления, тошнота, рвота.

Очень быстро температура тела повышается до 40 градусов и выше. Учащается дыхание, возникает одышка. Появляется нарушение ритма сердца. Чаще всего это мерцательная аритмия (полностью неправильный ритм). Частота сердечных сокращений может превысить 200 ударов в минуту. Может развиться тиреотоксическая кома с потерей сознания.

Что предлагает современная медицина

Лечение гипертиреоза (тиреотоксикоза) направлено на снижение уровня тиреоидных гормонов в организме. Консервативное лечение включает в себя использование лекарственных препаратов, которые подавляют активность щитовидной железы. Они препятствуют накоплению йода в железе, который ей необходим для выработки гормонов. В трети случаев удается добиться ремиссии заболевания.

В запущенных случаях устранить токсическое влияние узла на организм путем консервативной терапии удается далеко не всегда. Лечение таких больных, как правило, хирургическое.

Профилактика заболеваний щитовидки

Предупреждение развития гипертиреоза состоит прежде всего в своевременном лечении имеющейся патологии щитовидной железы, правильном питании с употреблением продуктов, содержащих йод в натуральном виде, а не в виде БАДов, а также рациональная фитотерапия.

Профилактика заболеваний щитовидной железы, приводящих к ее гиперфункции, включает в себя также сохранение психического спокойствия, поскольку стрессы — один из самых главных пусковых механизмов возникновения этих болезней. Рекомендуется принимать легкие успокаивающие препараты, особенно на основе трав, пить травяные чаи и принимать ванны с травяными экстрактами. Полезна при стрессах и ароматерапия. А кому-то больше подойдет музыкотерапия.

Американский исследователь Дон Кэмпбелл полагает, что спокойная классическая музыка увеличивает интеллектуальную работу мозга человека, понижает артериальное давление и активизирует иммунную систему организма. Он рекомендует ежедневное прослушивание классики людям, чья работа связана с большими эмоциональными нагрузками. А в некоторых клиниках музыку используют даже при проведении операций.

Для защиты организма от инфекций рекомендуется укреплять иммунитет, принимая витамины, в частности относящиеся к группе В, и проводя общеукрепляющие процедуры — теплый душ, обливания теплой водой, прогулки.

Что противопоказано? Конечно же, любые процедуры, вызывающие стресс для организма, — контрастные душ и ванна, обливания холодной водой, грязелечение и утомительные физические нагрузки. Не рекомендуется во время этой болезни резко менять климатическую зону, поэтому лучше планировать провести летний отпуск не в жарких странах, а в том же регионе, где проживаете. Южные курорты лучше посещать осенью или весной, когда там комфортная температура, хотя и в этом случае лучше сначала проконсультироваться с лечащим врачом — вероятно, он порекомендует вам вообще воздержаться от любых дальних поездок.

Щитовидка не любит невнимания. Пищевой рацион надо правильно сбалансировать: в нем должны быть и мясо, и молоко, и картофель. В питании должно быть достаточным содержание белков, жиров и углеводов, витаминов, минеральных солей и микроэлементов (йод относится к микроэлементам). Ограничению подлежат продукты, возбуждающие ЦНС (кофе, крепкий чай, шоколад, пряности).

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Комплексное воздействие фитотерапии

Актуальность фитотерапии при гипертиреозе объясняется тем, что применение лекарственных растений дает возможность как подействовать на саму железу, уменьшая ее объем и гормонопродуцирующую функцию, так и устранить некоторые тягостные симптомы гиперфункции железы.

В качестве примера растений-тиреостатиков нужно привести грецкий орех (настойка перегородок), касатик болотный, землянику лесную, герань кроваво-красную. Особого внимания заслуживают растения, одновременно обладающие антитиреоидными свойствами и способностью защищать сердце от токсического воздействия больной щитовидки, а также снижать артериальное давление. Вот эти травы: шандра обыкновенная, зюзник европейский, звездчатка средняя, шлемник байкальский.

С целью нормализации сердечного ритма, устранения болей и дискомфорта в области сердца применяются кардиотропные растения. К этой категории относятся боярышник, мята, пустырник, ландыш, валериана, синюха, хмель, мелисса, фенхель.

Практически для всех перечисленных растений характерно наличие седативного, успокаивающего эффекта, который так необходим при гипертиреозе.

Большое значение для здоровья щитовидки имеют также общеукрепляющие и кровоочистительные рецепты народной медицины.

Рецепты целебных травяных сборов

1. Шандра обыкновенная — 3 части, мята полевая — 2 части, репешок аптечный — 2 части, черноголовка обыкновенная — 2 части, донник лекарственный — 1 часть, плоды боярышника кроваво-красного — 3 части, 1 столовая ложка на 200 мл воды, держать 15 мин на водяной бане. Отстоять 30 мин. Процедить. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день за 30 мин до еды.

2. Одну ст. л. сухих цветков боярышника заливают стаканом кипятка, настаивают 1 час и процеживают. Принимают по 1 ст. л. 3 раза в день.

3. Одну ст. л. сухих листьев будры плющевидной заливают стаканом кипятка, настаивают 1 час и процеживают. Принимают по 2 ст. л. 3 раза в день за 30 мин до еды.

4. Одну ст. л. травы тимьяна ползучего заливают стаканом кипятка, настаивают 1 час и процеживают. Принимают по 1 ст. л. 3 раза в день.

5. Одну ч. л. измельченных корней цикория заливают стаканом воды, кипятят 3 мин, настаивают 1 час, процеживают. Принимают по 1/3 стакана 3 раза в день.

6. Один стакан зерен овса заливают 3 стаканами воды, варят 30 мин, процеживают. Принимают по стакану 3 раза в день.

7. Настойка перегородок грецких орехов: 100 г перегородок залить 0,5 л водки, настаивать в темном месте около месяца. Принимать по 1 ч. л. за 30 мин до еды 3 раза в день. Курс — 2 месяца. Это старый и действенный рецепт.

8. Трава пустырника — 1 часть, трава мяты — 1 часть, корень валерианы — 1 часть, плоды боярышника — 2 части. 1 ст. л. сбора заливают стаканом кипятка, настаивают полчаса. Принимают по полстакана 2 раза в день до еды.

9. Трава мяты — 2 части, корень валерианы — 1 часть, шишки хмеля — 1 часть. 2 ст. л. смеси заваривают 2 стаканами кипятка, настаивают 30 мин, принимают по 1/2 стакана 3 раза в день.

10. Корневища лапчатки прямостоячей — 3 части, корневища лопуха большого — 4 части, корень солодки голой — 4 части. 3 ст. л. сбора заливают 0,5 л воды, кипятят 5 мин. Настаивают 4 часа и процеживают. Принимают по 4 ст. л. 2 раза в день.

11. Трава ландыша — 10 г, семена фенхеля — 20 г, лист мяты — 30 г, корень валерианы — 40 г. 1 ст. л. сбора на стакан кипятка, настоять. Принимать по 1 ст. л. 3—4 раза в день.

12. Корень касатика болотного — 15 г, корень герани кроваво-красной — 15 г, настоять на 200 мл красного вина. Пить по 1—2 ст. л. несколько раз в день.

13. Трава зюзника европейского — 20 г на стакан кипятка, настоять. По 1/3 стакана 3 раза в день.

14. Сок травы звездчатки средней смешать с небольшим количеством меда. По 1 ч. л. 4—6 раз в день.

15. Трава звездчатки средней — 1 ст. л. на стакан кипятка, настоять. По 1/3—1/4 стакана 3—4 раза в день.

16. Салат: 100 г травы звездчатки средней, 100 г зеленого лука, 20 мл сливок, 1 вареное яйцо, зеленый укроп, специи. Полезное витаминное и антитиреоидное блюдо.

17. Плоды земляники, употреблять в свежем виде без ограничений (при хорошей переносимости и отсутствии заболеваний желудочно-кишечного тракта). Замечательные вкусовые качества ягод сочетаются с широким диапазоном их лечебного воздействия, в том числе кровоочистительным и антитиреоидным эффектами.

3. Рак щитовидной железы. Правильная тактика ведет к полному исцелению

Благоприятный прогноз

Среди узлов, обнаруживаемых в щитовидной железе, имеют злокачественную природу меньше 5%. Вероятность рака меньше при многоузловом зобе, чем при единичных узлах.

Если установлена злокачественная сущность узла (рак), то дальнейшее лечение планируется онкологом. В подавляющем большинстве случаев это операция. Ни один другой метод лечения рака не дает такого же положительного прогноза, как хирургическое лечение. Из всех больных раком щитовидной железы — более 95% при своевременном обращении к врачу могут быть излечены полностью.

Своеобразной особенностью больных раком щитовидной железы является возможность активного лечения отдаленных метастазов. Применительно к опухолям других локализаций, обычно развитие отдаленных, в особенности множественных, метастазов злокачественных опухолей исключает какие-либо пути радикального воздействия.

При метастазах же рака щитовидной железы весьма благоприятные результаты получают при лечении радиоактивным йодом. Под влиянием этого препарата при удаленной щитовидной железе у многих больных полностью исчезают метастазы в легких и значительно тормозится рост их в костях. Применение радиоактивного йода позволило значительно улучшить результаты лечения рака щитовидной железы.

Настораживающие симптомы

Клиническая симптоматика в начальных стадиях почти не выражена. Следует учитывать, что многие злокачественные опухоли возникают на фоне длительно существовавшего доброкачественного зоба. Одними из первых объективных симптомов являются быстрое увеличение уже существующего зоба, его уплотнение и бугристость.

Нередко при осмотре у больного выявляют бессимптомно возникший и прогрессирующий узел в щитовидной железе. В этом случае следует подозревать злокачественную опухоль.

Увеличение лимфатических узлов на стороне поражения предполагает озлокачествление. У детей более 50% случаев рака впервые диагностируют в связи с увеличением шейных лимфатических узлов.

Паралич голосовой связки на стороне узла — всегда признак рака.

Современная диагностика

В последнее время широкое распространение получило ультразвуковое исследование (УЗИ) щитовидной железы. С его помощью затруднительно отличить рак от других узловых образований, но в силу его безопасности и большой пропускной способности оно широко применяется при профилактических осмотрах групп повышенного риска. УЗИ позволяет выявить узловые образования в щитовидной железе, не обнаруживаемые при пальпации, и выполнить прицельную пункционную биопсию узла.

Если в щитовидной железе имеется узел более 1 см и врач предлагает выполнить биопсию узла, необходимо последовать его совету. Тонкоигольная аспирационная биопсия является ведущим методом обследования в данном случае, «золотым стандартом диагностики». Проводимая под контролем УЗИ, эта безопасная и малоболезненная процедура, осуществляемая в амбулаторных условиях, заключается в уколе тонкой иглой в узел с последующим извлечением клеточного материала и оценкой его характера.

Правильно проведенная пункция позволяет практически на 100% установить характер образования, и при злокачественном его характере, в подавляющем большинстве случаев — полностью излечить пациента, а при доброкачественном — избавить от чувства неизвестности и постоянной тревоги.

О «горячих», «теплых» и «холодных» узлах

Одним из самых важных исследований узлов является сканирование с радиоактивным йодом, которое позволяет врачу просмотреть как узлы, так и окружающую их щитовидную железу. Узлы, которые не поглощают радиоактивный йод, называют «холодными» узлами. Иногда узлы поглощают основную часть йода за счет остальной железы. Такие узлы называют «горячими». «Горячие» узлы могут стать гиперактивными и вызвать гипертиреоз.

Узлы, которые поглощают такое же количество йода, как и остальная железа, называют «теплыми», или функционирующими, узлами. Только «холодный» узел может быть злокачественным, но на самом деле, не более 10% «холодных» узлов являются раком щитовидной железы.

Избегайте дефицита йода в питании

Следует избегать дефицита йода в питании, избегать частого лучевого исследования (рентгенологическое, компьютерная томография, радиологическое) области головы и шеи.

Необходимо придерживаться в питании оптимальной дневной дозы йода в 150—200 мкг: ни увеличивать, ни уменьшать ее не рекомендуется. Самыми богатыми этим микроэлементом считаются морские продукты, но есть йод и в достаточном количестве в других наших доступных традиционных продуктах: хурма, финики, черноплодная рябина, смородина, чернослив, яблоки, вишня, огурцы, картофель, свекла, морковь, баклажаны, чеснок, салат, помидоры, лук. Фейхоа, рекламируемый как йодосодержащий экзотический фрукт, вполне можно заменить более доступными по цене. Много йода содержится и в мясе, твороге, яичном желтке. Кроме того, до 10% необходимого йода мы получаем из воздуха и питьевой воды.

Если вы не проживаете на территориях с йододефицитом во внешней среде (чем дальше и выше от моря, тем меньше йода в почве и воде, а значит, и местных продуктах), обычное смешанное (невегетарианское) питание покрывает потребность организма в йоде. Для эндемических территорий считается уместным употребление йодированных продуктов. Йод в йодированных продуктах не рассчитан на длительное хранение, хранение в открытых емкостях. Если эти условия не соблюдаются, количество йода в таких продуктах не соответствует должному.

Содержание йода в продуктах (мкг на 100 г):

Морские водоросли 70 000

Соя 115

Сельдь копч. 100

Чеснок 90

Ракообразные 35—90

Морская рыба 10—40

Коровье молоко 0,5—30

Лук 20

Корнеплоды 5—20

Зелень 5—20

Яйца 10

Сухофрукты 8—10

Хлеб 1—6

Злаки 1—7

Пресноводная рыба 3—5

Мясо 3

Фрукты 1—2

Суточная потребность человека в йоде (мкг):

до 6 мес. 35

6—12 мес. 40

1—10 лет 60—100

Взрослые 150—200.

Стресс и курение — разрушители щитовидки

Щитовидная железа может пострадать и в более обыденной ситуации. Специалисты говорят об опасности стресса и курения. Сильный стресс может вызывать гормональные сбои в организме, в том числе и изменять секрецию гормонов щитовидной железы. А если стресс приобретает затяжной характер, ослабляется иммунитет. Этого бывает достаточно, чтобы спровоцировать хроническое заболевание щитовидной железы.

Что касается табака, то он оказывает токсическое действие на щитовидку. Сигаретный дым содержит тиоцианаты (или роданиды), которые блокируют ее нормальную функцию и, как считают исследователи, способны разрушить некоторые клетки щитовидной железы.

У людей, генетически предрасположенных к заболеваниям щитовидной железы, курение может спровоцировать серьезные негативные последствия. Риск усиливается при недостаточности йода. Особенно опасно курение для женщин, т.к. основная часть заболеваний щитовидной железы пlaquo;связыватьадает на хрупкие женские плечи.

Неправильное лечение — враг здоровья

Считаем необходимым отдельной, причем красной, строкой отметить одного из врагов щитовидки. Это популяризация среди населения неправильных представлений о заболеваниях щитовидки и их лечении, неправильное применение фитотерапии при заболеваниях щитовидной железы, в том числе ядовой, неправильное применение препаратов йода, йодированных продуктов и йодосодержащих лекарственных растений.

Причем, не учитывается, на каких почвах произрастают йодосодержащие растения. Ведь растения из загрязненных радионуклидами территорий концентрируют в себе йод, в том числе радиоактивный! Затем поглощенные вместе с лекарственными растениями радионуклиды йода накапливаются в щитовидной железе, приводя к онконедугам в ней.

К сожаление, часто медвежью услугу оказывают больному недобросовестные целители, распространители БАДов, а также потерявшие квалификацию медики.

С последствиями неразумной тактики лечения нам приходится сталкиваться на своих приемах. В том числе с поражениями печени после применения болиголова. Эндокринная система, в которую входит щитовидная железа, а также молочные железы, яичники и др., очень чувствительна к токсическому влиянию болиголова.

Наоборот, здравое сочетание основных методов современного онкологического лечения, которыми владеют онкодиспансеры, и современной рациональной фитотерапии способно, на наш взгляд, принести более максимальную помощь больному, нежели каждый из этих видов в отдельности.

Фиторецепты

Зюзник европейский . 1 ст. л. зюзника заливают стаканом кипятка, настаивают до полного охлаждения, процеживают. Принимают по трети стакана 3 раза в день за полчаса до еды.

. 1 ст. л. зюзника заливают стаканом кипятка, настаивают до полного охлаждения, процеживают. Принимают по трети стакана 3 раза в день за полчаса до еды. Окопник лекарственный. 1 ч. л. корней окопника настаивать ночь в стакане остуженной кипяченой воды, процедить. Остаток корней настаивать полчаса в стакане кипятка, процедить. Оба настоя смешать вместе. Принимать по 1/2 стакана 4—6 раз в день до еды (каждую порцию пить глотками).

1 ч. л. корней окопника настаивать ночь в стакане остуженной кипяченой воды, процедить. Остаток корней настаивать полчаса в стакане кипятка, процедить. Оба настоя смешать вместе. Принимать по 1/2 стакана 4—6 раз в день до еды (каждую порцию пить глотками). Тополь черный. 20 г (примерно 1 ст. л. с горкой) почек залить 1 стаканом кипятка, настаивать в течение 2 часов, процедить. Принимать по 1 ст. л. 2—4 раза в день.

20 г (примерно 1 ст. л. с горкой) почек залить 1 стаканом кипятка, настаивать в течение 2 часов, процедить. Принимать по 1 ст. л. 2—4 раза в день. Туя западная . 1 ст. л. измельченных молодых ветвей на 1,5 стакана воды, настаивать в термосе 1 час, процедить. Принимать по 1—2 ст. л. 3 раза в день.

. 1 ст. л. измельченных молодых ветвей на 1,5 стакана воды, настаивать в термосе 1 час, процедить. Принимать по 1—2 ст. л. 3 раза в день. Лопух большой. 1 ст. л. корней настаивать 2 часа в 2 стаканах кипятка, процедить. Принимать в теплом виде по 1/2 стакана 2—4 раза в день.

1 ст. л. корней настаивать 2 часа в 2 стаканах кипятка, процедить. Принимать в теплом виде по 1/2 стакана 2—4 раза в день. Омела белая. 1 ч. л. измельченных листьев и веточек омелы белой на 1 стакан кипяченой воды комнатной температуры, настаивать в течение 8 часов, процедить. Принимать по 1/4 стакана 3 раза в день.

Донник лекарственный . 2 ч. л. травы донника в 1,5 стакана кипяченой воды комнатной температуры в закрытой посуде настоять 3 часа, процедить. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день.

. 2 ч. л. травы донника в 1,5 стакана кипяченой воды комнатной температуры в закрытой посуде настоять 3 часа, процедить. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день. Арника горная. 1 ч. л. цветков на стакан кипятка, настаивать 1—2 часа, процедить. Принимать по 1 ст. л. 3—4 раза в день после еды.

Продолжительность непрерывного приема одного курса не должна превышать 2 месяцев. После чего делается перерыв в лечении на 1—2 недели с последующей сменой не менее 50% трав в составе сбора. Если по каким-то причинам нам необходимо провести курс лечения одним растением, то его назначение обычно ограничивается двумя неделями непрерывного приема с последующим перерывом, либо сменой используемого растения.опубликовано econet

Виктор Алексеев, Татьяна Алексеева, Андрей Алексеев, Алексей Алексеев

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet