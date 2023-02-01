Китайские секреты стройности: 3 упражнения против лишнего веса

Уникальность этих упражнений в том, что они помогают притупить чувство голода. То есть если вы проголодались, вам не надо срочно чем-нибудь перекусывать. Достаточно несколько минут подышать определенным образом, и ваши силы будут восстановлены.
Если мы хотим обрести идеальную фигуру, нам необходимо для этого разумное питание в совокупности с физическими нагрузками и правильным дыханием.
Последние несколько лет я живу и работаю в Китае. Именно в этой чудесной стране я познакомилась с интереснейшей дыхательной методикой "Цзянь фэй". Между прочим, дословный перевод этих китайских слов "сбросить жир". Здесь, на своей второй родине, в "фарфоровом, желтом Китае", я практически не встречала тучных местных жителей. Почему? Да потому, что китайцы, во-первых, ведут очень подвижный и энергичный образ жизни, а во-вторых, им помогают различные гимнастические и дыхательные упражнения.
Цели упражнения
• Снизить чувство голода.
• Нормализовать кровяное давление.
• Обрести душевное равновесие.
Как выполнять
1. Лягте на спину, согните колени под прямым углом. Правую ладонь положите на живот, левую – на грудь.
2. Сделайте глубокий вдох: от груди (выпячиваем грудь) к животу (втягиваем живот).
3. Сделайте глубокий выдох: от живота (выпячиваем живот) к груди (втягиваем грудь).
4. Сделайте 20–40 вдохов-выдохов.
5. Повторяйте упражнение, как только почувствуете голод.
Противопоказания
Если во время выполнения упражнения вы почувствовали головокружение, прекратите выполнять, полежите спокойно, дышите обычно.
Цели упражнения
• Нормализовать обмен веществ.
• Усилить кровообращение внутренних органов.
• Обрести душевное равновесие.
Как выполнять
1. Сядьте на невысокий стул так, чтобы ноги были согнуты под прямым углом, колени раздвиньте на ширину плеч, руки положите на колени.
2. Сожмите в кулак одну кисть (женщины сжимают левую кисть, мужчины – правую).
3. Закройте глаза, подумайте о чем-нибудь приятном и улыбнитесь широко, не открывая рта.
4. Сделайте глубокий вдох носом, мысленно доведя воздух до области живота.
5. Выдохните воздух небольшими порциями через рот, тихонько произнося звуки "хэ-хэ-хэ".
6. Сделайте глубокий вдох ртом, мысленно доведите воздух до области живота.
7. Выдохните воздух небольшими порциями через нос.
8. Таким образом чередуйте дыхание и выполняйте упражнение по 5–7 минут 3 раза в день после еды.
Противопоказания
Упражнение следует выполнять 1–2 минуты, если вы страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями. Противопоказано при риске внутренних кровотечений.
Цели упражнения
• Ускорить обменные процессы в организме.
• Помочь пище лучше перевариться.
• Обрести душевную гармонию и равновесие.
Как выполнять
1. Сядьте в позу Будды (ноги сложены под себя, спина прямая).
2. На ноги перед животом положите левую ладонь и накройте ее правой.
3. Закройте глаза, кончик языка прижмите к небу у верхних зубов.
4. Сосредоточьтесь на дыхании и дышите спокойно и глубоко носом в течение 5 минут. Вдох и выдох по продолжительности равны.
5. Следующие 5 минут представляйте, что на вдохе вы медленно взлетаете, а на выдохе – опускаетесь. Попробуйте замедлить дыхание, насколько сможете.
6. Следующие 5 минут не думайте о дыхании. Дышите произвольно и думайте о чем-нибудь приятном.
Противопоказания
Эпилепсия.
Да, с помощью дыхания похудеть за три или пять дней вы не сможете. Похудение или нормализация веса с помощью дыхания – процесс более длительный, который займет у вас месяца, а то и более. Однако не надо этого бояться или отчаиваться. Если вы сбрасываете вес стремительно, то есть шанс набрать его так же быстро, как и сбросили. Если вы худеете за месяц и дольше, то, во-первых, с помощью дыхания вы оздоравливаете свой организм, во-вторых, не создаете для своего организма стрессовой ситуации, от которой он потом будет защищаться набиранием лишних килограммов, в-третьих, при таком постепенном похудении вы дольше сохраните свои идеальные формы.опубликовано econet
Из книги Ольги Дан «Дыхательные методики для стройности. Выдыхаем лишние килограммы»
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/
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