Китайские секреты стройности: 3 упражнения против лишнего веса

Уникальность этих упражнений в том, что они помогают притупить чувство голода. То есть если вы проголодались, вам не надо срочно чем-нибудь перекусывать. Достаточно несколько минут подышать определенным образом, и ваши силы будут восстановлены.

Если мы хотим обрести идеальную фигуру, нам необходимо для этого разумное питание в совокупности с физическими нагрузками и правильным дыханием.

Последние несколько лет я живу и работаю в Китае. Именно в этой чудесной стране я познакомилась с интереснейшей дыхательной методикой "Цзянь фэй". Между прочим, дословный перевод этих китайских слов "сбросить жир". Здесь, на своей второй родине, в "фарфоровом, желтом Китае", я практически не встречала тучных местных жителей. Почему? Да потому, что китайцы, во-первых, ведут очень подвижный и энергичный образ жизни, а во-вторых, им помогают различные гимнастические и дыхательные упражнения.

Методика "Цзянь фэй" поможет похудеть

Упражнение "Волна"

Цели упражнения

• Снизить чувство голода.

• Нормализовать кровяное давление.

• Обрести душевное равновесие.

Как выполнять

1. Лягте на спину, согните колени под прямым углом. Правую ладонь положите на живот, левую – на грудь.

2. Сделайте глубокий вдох: от груди (выпячиваем грудь) к животу (втягиваем живот).

3. Сделайте глубокий выдох: от живота (выпячиваем живот) к груди (втягиваем грудь).

4. Сделайте 20–40 вдохов-выдохов.

5. Повторяйте упражнение, как только почувствуете голод.

Противопоказания

Если во время выполнения упражнения вы почувствовали головокружение, прекратите выполнять, полежите спокойно, дышите обычно.

Упражнение "Лягушка"

Цели упражнения

• Нормализовать обмен веществ.

• Усилить кровообращение внутренних органов.

• Обрести душевное равновесие.

Как выполнять

1. Сядьте на невысокий стул так, чтобы ноги были согнуты под прямым углом, колени раздвиньте на ширину плеч, руки положите на колени.

2. Сожмите в кулак одну кисть (женщины сжимают левую кисть, мужчины – правую).

3. Закройте глаза, подумайте о чем-нибудь приятном и улыбнитесь широко, не открывая рта.

4. Сделайте глубокий вдох носом, мысленно доведя воздух до области живота.

5. Выдохните воздух небольшими порциями через рот, тихонько произнося звуки "хэ-хэ-хэ".

6. Сделайте глубокий вдох ртом, мысленно доведите воздух до области живота.

7. Выдохните воздух небольшими порциями через нос.

8. Таким образом чередуйте дыхание и выполняйте упражнение по 5–7 минут 3 раза в день после еды.

Противопоказания

Упражнение следует выполнять 1–2 минуты, если вы страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями. Противопоказано при риске внутренних кровотечений.

Упражнение "Лотос"

Цели упражнения

• Ускорить обменные процессы в организме.

• Помочь пище лучше перевариться.

• Обрести душевную гармонию и равновесие.

Как выполнять

1. Сядьте в позу Будды (ноги сложены под себя, спина прямая).

2. На ноги перед животом положите левую ладонь и накройте ее правой.

3. Закройте глаза, кончик языка прижмите к небу у верхних зубов.

4. Сосредоточьтесь на дыхании и дышите спокойно и глубоко носом в течение 5 минут. Вдох и выдох по продолжительности равны.

5. Следующие 5 минут представляйте, что на вдохе вы медленно взлетаете, а на выдохе – опускаетесь. Попробуйте замедлить дыхание, насколько сможете.

6. Следующие 5 минут не думайте о дыхании. Дышите произвольно и думайте о чем-нибудь приятном.

Противопоказания

Эпилепсия.



Да, с помощью дыхания похудеть за три или пять дней вы не сможете. Похудение или нормализация веса с помощью дыхания – процесс более длительный, который займет у вас месяца, а то и более. Однако не надо этого бояться или отчаиваться. Если вы сбрасываете вес стремительно, то есть шанс набрать его так же быстро, как и сбросили. Если вы худеете за месяц и дольше, то, во-первых, с помощью дыхания вы оздоравливаете свой организм, во-вторых, не создаете для своего организма стрессовой ситуации, от которой он потом будет защищаться набиранием лишних килограммов, в-третьих, при таком постепенном похудении вы дольше сохраните свои идеальные формы.опубликовано econet

Из книги Ольги Дан «Дыхательные методики для стройности. Выдыхаем лишние килограммы»

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