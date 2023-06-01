Что ваши ступни могут рассказать о здоровье

Что кожа или ногти на ступнях могут рассказать о здоровье организма. Чтобы вовремя заметить появление таких симптомов, периодически осматривайте свои ноги и обращайте внимание на всякие изменения в их состоянии. Ведь здоровье – это важно!

Многие люди воспринимают свои ноги как само собой разумеющееся, и обращают внимание им по остаточному принципу. Но такая крайность чревата последствиями. Дело в том, что возникающие недомогания или болезни очень часто проявляют себя через кожу, в том числе и ступней. Поэтому состояние кожи или ногтей наших конечностей может во многом рассказать о здоровье организма. Так что взгляните на свои ноги – нет ли у вас подобных симптомов.

Какие болезни можно определить по ступням

Наши ноги находятся далеко от головы, но это не значит, что их состояние не заслуживает внимания. В течение тысячелетий ноги были нашим единственным средством передвижения и остаются таковыми до сих пор. И есть люди, которые регулярно прилагают героические усилия, чтобы их ноги были и выглядели здоровыми, например, устраивают пилинг или педикюр. Эти люди прекрасно знают о том, в каком состоянии находится здоровье их ног.

Сухие, шелушащиеся ступни — признак больной щитовидной железы

У всех нас периодически шелушиться и отслаивается кожа на подошвах. Обычно это происходит в конце зимы или весной, и проходит само собой. Однако, если такое состояние затягивается, а кожа становится плотной и грубой, отслаивается лоскутами или образует трещины, это может говорить о более серьезном состоянии. Такие симптомы могут свидетельствовать о заболеваниях щитовидной железы. Поэтому, если вас настораживает упорное шелушение кожи, посоветуйтесь с врачом.

Безволосые пальцы могут говорить о закупорке сосудов

Волосы на пальцах ног есть у всех. У кого-то они жесткие и темные, а кого-то мягкие, тонкие и незаметные. Переживать особо по поводу их отсутствия смешно, однако это состояние тоже должно настораживать.

Согласно мнению специалистов из клиники Майо, потеря волос на ногах, ступнях или пальцах ног может быть признаком заболевания периферических артерий. При этом состоянии возникает закупорка сосудов, что приводит к серьезным последствиям, вплоть до потери конечности.

Незаживающие раны и язвы на ступнях — к сахарному диабету

Любые раны на ногах причиняют неудобства, а трудно заживающие – и подавно. Ходить-то нам, как ни крути, все равно приходится, поэтому каждый шаг иногда дается с усилием. В такие минуты понимаешь весь героизм андерсеновской Русалочки. Однако неудобства – это еще полбеды.

Незаживающие раны на ступнях в частности могут быть признаком диабета. При этом состоянии поражаются мелкие периферические сосуды, что приводит к ухудшению кровообращения. Из-за этого приток к ране красных кровяных телец снижается, вследствие чего она заживает медленнее.

Эта проблема может усиливаться, если вы много времени проводите на ногах. Кровь застаивается в ногах, вызывая новый дискомфорт. Поэтому нужно периодически давать ногам отдых и поднимать их на подушке.

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Отечный большой палец указывает на подагру

Ваш большой палец на ноге распух и не помещается в привычную обувь? Как поясняют специалисты из клиники Майо, это распространенный признак подагры. При этом заболевании соли мочевой кислоты оседают на суставах, вызывая боль при движении. Появление или усиление подагры могут вызвать некоторые продукты, например, красное мясо или алкогольные напитки.

Багровые полосы под ногтями как признак туберкулеза кожи

А вы замечали у себя такие багровые пятнышки под ногтями? Они представляют собой небольшие кровоизлияния и появляются чаще всего из-за травм. Если они возникают у вас иногда, беспокоиться не следует.

Другое дело, если эти пятна появляются часто либо в больших количествах. В таком случае вам потребуется консультация врача, потому что это может быть признаком туберкулеза кожи или инфекции сердечного клапана.

Увеличение ногтевой пластины — один из симптомов рака легких

При этом состоянии ногтевая ткань уплотняется, сам ноготь увеличивается в размерах, становится округлым и выпуклым. Пальцы тоже приобретают округлую форму и становятся похожи на барабанные палочки.

Если вы заметили у себя такое состояние, как можно скорее обратитесь к врачу. Оно может быть симптомом рака легких, воспалительного заболевания кишечника и рубцевания тканей печени.

Точечные вмятины на ногтях могут указывать на кожные заболевания

На ногтях могут образовываться мелкие пятнышки или точечные вмятины, как на наперстке. Они могут появляться из-за неудобной обуви, а могут и свидетельствовать о кожных заболеваниях, таких как псориаз, экзема и даже алопеция.

Ложкообразное искривление ногтя как симптом анемии или волчанки

При этом ногтевая пластина искривляется и закручивается вверх, принимая форму ложки. Это состояние не только вызывает неудобство, но и может быть симптомом анемии или волчанки.

Продольные полосы на ногтях как сигнал низкого уровня белка в крови

О мелких пятнышках или черточках можно не беспокоиться, но длинные продольные линии – это совсем другая история. Их еще называют линиями Мюрке. Они свидетельствуют о низком уровне белка в крови проявляются из-за недоедания или неправильного питания.

Резко повысившийся свод стопы может указывать на опухоль спинного мозга

Высокий свод стопы считается красивым, однако, если он резко и беспричинно стал выше, чем обычно, это должно вас насторожить. Такой признак может указывать на нарушение работы нервной системы. К ней относят мышечную дистрофию, полиомиелит, паралич или опухоль спинного мозга

Чтобы вовремя заметить появление таких симптомов, периодически осматривайте свои ноги и обращайте внимание на всякие изменения в их состоянии. Ведь здоровье – это важно!опубликовано econet

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