Упражнения, которые разгладят морщины на шее и увеличат угол поворота головы

Известно, что главное оружие женщины – молодость и красота. Но как бы это не звучало печально, со временем молодость переходит в зрелость, а там не за горами и старость. Кожа на лице теряет свою упругость, становится дряблой и морщинистой. Одни люди с этим смиряются, степенно принимая происходящие перемены. Для других такие изменения недопустимы, и для сохранения красоты в ход идут всевозможные способы. Начинаются подкожные инъекции, шлифовки, крема и даже пластические операции. Но существуют и более лояльные методы омоложения. Одними из лучших в этом направлении являются упражнения Ревитоники

Известно, что главное оружие женщины – молодость и красота. Но как бы это не звучало печально, со временем молодость переходит в зрелость, а там не за горами и старость. Кожа на лице теряет свою упругость, становится дряблой и морщинистой. Одни люди с этим смиряются, степенно принимая происходящие перемены. Для других такие изменения недопустимы, и для сохранения красоты в ход идут всевозможные способы. Но существуют и более лояльные методы омоложения. Одними из лучших в этом направлении являются упражнения Ревитоники.

Упражнения для шеи

Упражнения для шеи являются основополагающими в системе омоложения Ревитоника. Для достижения максимального эффекта в омоложении, в целях освобождения надключичных и лимфатических узлов и узлов, находящиеся вдоль шеи, ежедневные занятия следует начинать с выполнения приемов на шею.

Прием для снятия спазма задне-боковой поверхности шеи и трапеций «Вешалка».

Фото из книги Н.Б.Осьмининой «Как обрести красивую осанку»

Эффект:

Удлинение шеи;

Красивая линия перехода от шеи к плечу;

Улучшение кровообращения головы;

Уменьшение симптомов шейного остеохондроза.

Техника выполнения:

1. Свесьте голову вниз на грудь свободно и не прижимая.

2 Поднимите максимально вверх плечи, оставляя голову опущенной. Сохраняйте

положение 30 секунд.

3. Вернитесь в исходное положение.

4. Положив одну руку на затылок, вторую руку на трапецию растяните заднебоковые мышцы шеи сначала с одной стороны, затем с другой.

Если все верно сделали, Вы почувствуете, что плечи » рухнули» вниз, а шея расслабилась.

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Упражнение на задне-боковую поверхность шеи.

Фото из книги Н.Б.Осьмининой «Ревитоника - повернуть время впять»

Упражнение «Рамка» направлено на снятие спазма передней поверхности шеи. Спазмы этого участка позвоночного столба приводят к нарушению кровотока и застою лимфы в лицевой области.

Эффект:

Удлинение шеи;

Красивая линия перехода от шеи к плечу;

Улучшение кровообращения головы;

Уменьшение симптомов шейного остеохондроза.

Техника выполнения:

1. Руки нужно поднять вверх, согнуть в локтях и скрестить в форме рамки.

2. Растягивая позвоночник, нужно всем корпусом тянуться вверх за руками. Не переставая вытягивать позвоночник, наклоните голову вниз и положите подбородок в межключичную ямочку. В таком положении нужно продержаться полминуты.

3. Поднимите голову. Опустите руки.

4. Положите одну руку над грудью, вторую – под подбородок. Старайтесь в таком положении вытягивать шею руками в разные строну в течение 30 секунд.

5. Прокачка: слегка нажимаем тыльной поверхностью пальцев мягкую зону непосредственно над ключицами. Нажимаем на выдохе. Примерно 7 раз в минуту.

6. Нажимать лучше не кончиками пальцев, а именно тыльной поверхностью, поскольку на уровни ключиц мышцы натяжены неравномерно в большинстве случаев, что создает выпуклый рельеф, поэтому продавливать удобнее именно тыльной поверхностью пальцев (мизинцем, безымянным, средним).

7. При правильном выполнении прокачки можно почувствовать как по задней поверхности горла стекает застоявшаяся лимфа.

Выравнивание положение шеи относительно всего позвоночника — прием от компьютерной шеи.

Фото из книги Н.Б.Осьмининой «Как обрести красивую осанку»

Выдвинутая вперед шея («компьютерная шея») сильно увеличивает нагрузку на позвоночник, мышцы шеи и плечевого пояса. Из за чего меняется осанка, появляются боли, меняется лицо.

При правильной осанке центр уха находится на одной линии с центром плеча (+2 мм) при этом нагрузка на позвоночный столб составляет 4-5 кг. Если череп выдвигается вперед, то, на каждые 2,5 см смещения нагрузка возрастает на 5 кг. В связи с этим мышцы шеи и плечевого пояса спазмируются.

Для устранения компьютерной шеи рекомендуется выполнять следующее упражнение:

Заводим руки за спину и сжимаем ладони в замок;

Шею тянем вперед, голову не наклоняем, нос не задираем;

Тянем руки в противоположную сторону от туловища;

В таком положении стоим (сидим) 30 секунд.

Выходим в исходное положением делаем теперь наоборот.

Руки заводим вперед в замок, тянем их вперед;

Шею тянем назад до упора;

В таком положении находимся 30 секунд.

Можно выполнять как на фото без рук, но с ними гораздо эффективней, поскольку работая в противоположном направлении они помогают приложить большие усилия.

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Прием «Идеальная шея».

Фото из книги Н.Б.Осьмининой «Как обрести красивую осанку»

Эффект:

Увеличение угла поворота головы;

Расслабление мышц шеи.

Техника выполнения:

1. Поднимаем левое плечо вверх и поворачиваем голову к нему до комфортного угла поворота. Держим 30 секунд.

2. Опускаем левое плечо.

3. Не меняя положения головы, поднимаем правое плечо. Держим 30 секунд.

4. Не опуская правого плеча, поворачиваем к нему голову до чувства легкого дискомфорта. Держим 30 сек.

5. Опускаем правое плечо.

6. Не изменяя положения головы потихоньку поднимаем левое плечо. Держим 30 сек.

7. Возвращаемся в исходное положение и растягиваем мышцы шеи в разные стороны двумя руками

Расслабляем боковую поверхность шеи.

Фото из книги Н.Б.Осьмининой «Фитнес для лица. Система Ревитоника.»

Эффект от упражнения:

Уменьшение поперечных морщин на шее;

Удлинение боковой поверхности шеи.

Техника выполнения:

1. До предела поднимите плечо к уху. Осторожно наклоните к плечу голову (старайтесь не крутить шеей – держите лицо во фронтальной плоскости).

2. Прижмитесь ухом к плечу и держите 30 секунд. В зажатую складку должны попадать мышцы, которые спазмированы. Вернитесь в исходное положение.

3. Растяните мышцу шеи в противоположные стороны. Зафиксируйте ее на 2-3 секунды.

4. Выполните прием с другой стороны шеи.

Работа с задней поверхностью шеи.

Фото из книги Н.Б.Осьмининой «Восресение лица или обыкновенное чудо.»

Эффект:

уменьшение гиперлордоза шейного отдела позвоночника;

удлинение задней поверхности шеи;

уменьшение холки;

избавление от головных болей;

комфортный сон;

уменьшение шейного остеохондроза.

Техника выполнения:

1. Ставим ладони ниже талии пальцами вниз.

2. По максимуму сводим локти друг к другу.

3. Наклоняем голову до упора назад и держим так 30 секунд.

4. Возвращаем голову и руки в исходное положение.

5. Растягиваем шею одной рукой в сторону затылка, другой рукой в сторону лопаток, при этом положение головы.

Прием нужно выполнять ежедневно, если есть возможность по нескольку раз в день.опубликовано econet.ru.

Упражнения для шеи можно посмотреть в мастер-классе ревитоники на видео:

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