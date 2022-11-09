Упражнения при хроническом холецистите

Благотворное действие физических упражнений на функции органов пищеварения известно людям с давних пор. Лечебная физическая культура показана больным, находящимся в фазе затухающего обострения, а также в фазе неполной и полной ремиссии. В период обострения и при осложненном течении заболевания; органов пищеварения занятия лечебной физической культурой должны быть прекращены.

Хронический холецистит. В основе хронического холецистита лежит дискинезия желчных внепеченочных протоков, приводящая к застою желчи, что, в свою очередь, может вызвать воспаление желчного пузыря — холецистит. Хроническое течение заболевания характеризуется болями в области желчного пузыря и диспепсическими явлениями. Застою желчи способствуют малоподвижный образ жизни, общая мышечная слабость, особенно слабость мышц брюшного пресса, нарушение режима питания и др.

Лечебная физкультура при заболеваниях органов пищеварения

Лечебную физкультуру применяют в стадии ремиссии. В начале занятий используют только лечебную гимнастику, которую проводят в разных ИП.

Лучшими ИП для оттока желчи считаются положения лежа на спине, на левом боку и на четвереньках. Положение на боку обеспечивает свободное перемещение желчи.

В занятиях лечебной гимнастикой используют общеукрепляющие упражнения умеренной интенсивности для всех мышечных групп. Групповые занятия проводят в течение 25–30 мин.

Плотность занятий — 60–65 %. Для создания положительного эмоционального фона применяют упражнения со снарядами, на снарядах и игровые.

Используют и упражнения на расслабление мышц.

Противопоказаны силовые упражнения, вызывающие резкое повышение внутрибрюшного давления, и упражнения, связанные с сотрясением тела.

Комплекс упражнений ЛФК при хроническом холецистите и дискинезии желчевыводящих путей

1. ИП — лежа на спине. Поднять правую руку вверх и одновременно согнуть левую ногу, скользя стопой по поверхности, — вдох. Вернуться в ИП — выдох.

2. ИП — лежа на спине. Руки на поясе. Приподнять голову и плечи, посмотреть на носки — выдох. Возврат в исходное положение — вдох.

3. ИП — лежа на спине. Левую руку положить на грудь, правую — на живот. Упражнение в диафрагмальном дыхании (то есть в дыхании животом). При вдохе обе руки поднимаются вверх, следуя за движением грудной клетки и передней стенки живота, при выдохе — опускаются вниз.

4. ИП — лежа на левом боку, поднимая правую руку и правую ногу, сделать вдох, сгибая ногу и руку, подтянуть колено к животу, наклонить голову — выдох.

5. ИП — лежа на левом боку, отвести прямую правую руку вверх и назад — вдох, вернуться в исходное положение — выдох.

6. ИП — лежа на левом боку, отвести обе ноги назад — вдох, вернуться в исходное положение — выдох.

7. ИП — стоя на четвереньках. Поднимая голову, сделать вдох, скользящим движением передвинуть правую ногу вперед между руками — выдох. Вернуться в исходное положение и то же упражнение выполнить другой ногой.

8. Стоя на четвереньках, поднять левую прямую руку в сторону и вверх — вдох, возврат в ИП — выдох.

9. Стоя на четвереньках, сделать вдох, сгибая руки, лечь на живот — выдох, вернуться в ИП.

10. Стоя на четвереньках, прогнуться в поясничной области — вдох, опустить голову и выгнуть спину дугой — выдох.

Дыхательные упражнения

Дыхательные упражнения сопровождаются значительным изменением внутрибрюшного давления, поэтому их можно выполнять только на стадии выздоровления, следя за тем, чтобы не появились болевые ощущения.

1. ИП — стоя, руки на бедрах. Сделать медленный, умеренной глубины вдох, втянуть живот, резко и сильно выдохнуть.

2. ИП — прежнее. Сделать резкий и сильный выдох, максимально втянуть живот и задержать дыхание на 6–8 с. Свободно расслабить мышцы брюшного пресса.

3. ИП — сидя на полу с поджатыми ногами. Спина выпрямлена, руки на коленях. Голова опущена, глаза закрыты. Мышцы лица, шеи, плеч, рук, ног полностью расслаблены. Сделать медленный, умеренной глубины вдох и вновь задержать дыхание на 1–2 с.

4. ИП — стоя. Медленно вдохнуть в течение 1–2 с, задержать дыхание — 2 с. Несколько раз повторить.опубликовано econet.ru.

Из книги Николая Балашова "Лечебная физкультура"

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet