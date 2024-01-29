Пяточная шпора: Что делать?

Время от времени боль в пятке испытывает как минимум один человек из десяти. Причины неприятных ощущений бывают разными. Однако сильная, резкая боль в пятке чаще всего является симптомом плантарного фасциита, или, как это заболевание называют в народе, пяточной шпоры.

Плантарный фасциит – дегенеративное заболевание подошвенной соединительнотканной оболочки, при котором возникают боли в области пятки, вызванные разрастанием костной ткани в виде шипа. Плантарный фасциит часто называют «пяточной шпорой». Факторы риска, приводящие к развитию плантарного фасциита: плоскостопие, избыточный вес, подагра, чрезмерная пронация (внутренний выворот во время хождения или бега) стопы, коксартроз, травмы пяточной кости, болезни обмена веществ, сахарный диабет, значительные и длительные нагрузки в пяточной области, заболевания позвоночника, артриты.

Плантарный фасциит (пяточная шпора)

Какие симптомы говорят о плантарном фасциите? Главным симптомом плантарного фасциита являются боли в пяточной области, возникающие или усиливающиеся при нагрузке. Боли часто проявляются в утренние часы.

К какому специалисту обращаться? Лечением плантарного фасциита занимается врач травматолог-ортопед.

Какую диагностику должен провести врач?

Общий осмотр больного:

• пальпация пяточной области.

Лабораторная диагностика:

• общий анализ крови;

• общий анализ мочи;

• биохимический анализ крови.

Инструментальная диагностика:

• рентгенография;

• компьютерная томография.

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Какое лечение необходимо при плантарном фасциите?

Основное. Для снятия боли и воспаления используют нестероидные противовоспалительные средства. Если данное лечение не помогает, применяют глюкокортикостероиды: бетаметазон или гидрокортизона ацетат.

Дополнительное. Также в лечении используются:

• ударно-волновая терапия;

• изготовление индивидуальных стелек-супинаторов;

• применение ночных ортезов.

При отсутствии эффекта от вышеперечисленных методов применяют хирургическое лечение – удаление костного выроста и иссечение измененных тканей.

Физиотерапия: ультразвуковая терапия, лазерная терапия, квантовая терапия, криотерапия, грязелечение, теплые минеральные ванны.

Санаторно-курортное лечение: Серноводск, Пятигорск, Сергиевские Минеральные Воды, Кемери, Сочи, Цхалтубо, Белокуриха, Хмельник, Славянск, Старая Русса, Усть-Качка, Горячий Ключ, Саки, Бердянск, Одесса, Учум, Тамбукан, Карачи, Липецк.

Что можете сделать вы?

• сбросьте лишний вес;

• используйте специальные лечебные упражнения для растяжения ахиллова сухожилия;

• носите ортопедическую обувь;

• старайтесь долго не стоять на твердой поверхности;

• избегайте хождения босиком;

• при болях делайте массаж пяток льдом;

• избегайте бега и прыжков.

Упражнения при плантарном фасциите

Упражнение 1. Налейте воду в полулитровую пластиковую бутылку и положите ее в морозилку. Когда вода в бутылке замерзнет, положите бутылку на пол и катайте ее, придавливая подошвой стопы.

Упражнение 2. Положите у стены небольшое возвышение, например толстую книгу. Повернитесь лицом к стене и встаньте на возвышение только половиной стопы, чтобы пятки свисали. Поднимайтесь и опускайтесь на носках 10‑15 раз.

Упражнение 3. Сидя на стуле, тяните носок на себя при помощи рук или ленты в течение 20 секунд. Повторите 5 раз.опубликовано econet

Из книги Сергея Агапкина «1000 советов доктора Агапкина»

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