Избыточный вес: НЕочевидная причина

Ученые уделяют больше всего внимания лектинам, известным под названием глютен. Этот белок обладает способностью уменьшать чувствительность к инсулину, провоцируя в организме хронические воспаления.

Растительная пища, несомненно, полезна, но у этой медали есть и вторая сторона, которую представляют лектины. Эти белки в основном присутствуют в продуктах растительного происхождения и, попадая в человеческий организм, они могут не только нарушить процесс пищеварения, но и привести к повреждению тканей и органов. Из этого можно сделать предположение, что лектинам вполне по силам форсировать жировые отложения. На сегодняшний день представлено мало информации о связи лектинов с проблемой лишнего веса, но появляются все новые доказательства того, что причиной ожирения могут стать растительные белки.

Как лектины могут форсировать прибавку веса?

Ученые уделяют больше всего внимания лектинам, известным под названием глютен. Этот белок обладает способностью уменьшать чувствительность к инсулину, провоцируя в организме хронические воспаления.

Проводились исследования на грызунах, в рационе которых присутствовал глютен. В отличие от второй, контрольной группы, в рацион которых глютен не входил, мышки из первой группы набирали вес гораздо быстрее. Проведенные исследования привели ученных к ошеломляющему открытию - количество потребляемых углеводов не сильно воздействует на механизм провокации инсулиновой зависимости с участием белков. Из этого можно сделать вывод, что с весом невозможно бороться лишь с помощью низкоуглеводных продуктов. Если говорить как связаны лектины с избыточным весом, то можно сравнить это с механизмом типа "замок-ключ".

Лектин можно сравнить с универсальным ключом, которому под силу открыть любой замок. А замок, в свою очередь, является частью мембраны клетки. В результате взаимодействия наблюдается разрушение клетки и даже ее смерть. Это вызывает в свою очередь гормональный дисбаланс и каскады иммунных ответов. Механизм замка и ключа достаточно изучен на примере лектинов АПЗ (агглютинин пшеничных зародышей). АПЗ цепляется за поверхность жировых клеток и проталкивает в них глюкозу даже быстрее, чем инсулин.

Жир перестает выводиться из клеток, и вес не будет уменьшаться, не зависимо от количества потребляемых калорий. Если АПЗ закрепится к инсулиновым рецепторам клеток мышц, то получится обратный эффект. АПЗ возьмет на себя роль инсулина, снизив его активность. Чем больше лектинов мы потребляем за свою жизнь, тем больше инсулиновых рецепторов тканей мышц будут захвачены растительными белками. Плохая новость в этом случае ждет не только тех, кто желает похудеть, но и тех, кто хочет нарастить мышечную массу.

АПЗ имеет очень малые размеры, поэтому она может легко добраться до тканей головного мозга. Здесь инсулиновые рецепторы нервных клеток будут блокироваться, препятствуя поступлению сахара.

Механизм формирования сигналов голода связан с воздействием на центральную нервную систему. Тяга к сладкому будет настолько сильна, что противостоять ей не сможет даже человек с большой силой воли. Лектины из чечевицы, картофеля или горошка не так сильно расположены к сходству с инсулиновыми рецепторами. После присоединения они начнут посылать сигналы с требованием генерировать больше жира.

Результаты действия лектинов выглядят весьма плачевно. Мышечная масса уменьшается, жировые отложения накапливаются, при этом головной мозг страдает от голода. Существует высокий риск развития сахарного диабета или серьезного ожирения. Все вышесказанное может послужить для многих людей серьезным аргументом в пользу отказа потребления продуктов, содержащих большое количество лектинов. опубликовано econet

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