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Как снять ОТЕЧНОСТЬ НОГ: 12 самых простых советов

Источник: liveinternet.ru 05 октября 2022 6524
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Ноги могут отекать из-за различных причин, связанных с образом жизни и неправильным питанием. Чтобы избавиться от этой проблемы нужно вовремя диагностировать её и начать бороться за здоровье и красоту ваших ножек.

Как снять ОТЕЧНОСТЬ НОГ: 12 самых простых советов

Если ноги отекают, то это происходит неспроста. Среди самых распространенных причин можно назвать: жару, усталость ног, беременность, последствия привычки закидывать ногу на ногу. Нередко отеки наших ножек возникают и без какого-либо серьезного заболевания. Причины могут быть разными: неудобная обувь, чрезмерные физические нагрузки,  долгое время сидим, что приводит к нарушению кровообращения.  Существует немало народных  способов, которыми можно быстро и безболезненно восстановить тонус сосудов и нормализовать кровообращение.

Народные методы избавления от отеков ног

1.  Отекшие и уставшие ноги можно протирать кусочком льда. Особенно хорошо, если лед приготовлен из настоя листьев шалфея и травы тысячелистника, взятых в равном соотношении (1 ст. л. смеси залить стаканом кипятка, остудить и процедить).

2. Взбейте яичный желток с 1 ст. л. яблочного уксуса и активно помассируйте ноги, втирая эту смесь.

3. Снять боль в усталых ногах и отеки - принимаем  ванну с настоем из листьев рябины, календулы, полыни, взятых в равных количествах и залитых кипятком из расчета 1 ст. л. смеси на стакан кипятка. Настоять в течение 10 минут, процедить и добавить в тазик с теплой водой.

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Как снять ОТЕЧНОСТЬ НОГ: 12 самых простых советов

4. Съедать по 100-150 г кураги ежедневно - вкусный и полезный совет.

5. 2 ч.л. измельченной травы петрушки залить в термосе 0,5 л кипятка на ночь, процедить, принимать по полстакана 4-5 раз в день.

6. Добавьте в воду лимонный сок и стараться как можно чаще пить этот напиток.

7. Чтобы избавиться от отеков ног воспользуйтесь чесноком. Возьмите головку чеснока, измельчите, и залейте стаканом кипятка. Настоявшейся охлажденной кашицей натрите отекшие места, а через 30 минут смойте прохладной водой.

8. Помогает пшенная каша, пшено выводит жидкость из организма

9.  Если причиной отеков является плохое мочеиспускание, приводящее к увеличению количества жидкости в организме и собственно отеков, то прекрасным средством для улучшения мочеиспускания является отвар из овса.

  • Взять 1 литровую банку овса, замочить на 4-5 часов в теплой воде.
  • После промыть его в проточной воде 5-6 раз и залить 6 л кипятка.
  • На маленьком огне варим в течение 3 часов (зерно не должно быть переваренным).
  • Процеживаем в дуршлаге и перемалываем через механическую мясорубку.
  • Получившуюся массу перекладываем обратно в кастрюлю с жидкостью, в которой овес варился. Перемешиваем.
  • Добавляйте кипяток до первоначального объема жидкости в кастрюле, для большего количества готового концентрата.
  • Процеживаем получившуюся смесь через дуршлаг, перемешивая ложкой - слизь овса затрудняет прохождение через отверстия.
  • Готовый концентрат разлить в банки и поставить в холодильник. Срок хранения отвара овса - около недели.

Принимать  за полчаса до еды 3 раза в день: половину кружки концентрата разбавить горячей кипяченой водой. Первый прием должен быть натощак.

Овес прекрасно расширяет, сосуды благодаря тому, что в нем содержится никотиновая кислота, разжижает кровь, промывает почки и желчные протоки.

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10.  Хорошим мочегонным является настой из листьев или корней петрушки. 1 ст. ложку листьев или корней залить двумя стаканами кипятка, дать настоять 10 часов. Выпить за день 1 стакан получившегося отвара по 1 ст. ложке за один прием.

11. Простое упражнение — в течение дня периодически подниматься на носки и резко опускать пятки обратно. Это упражнение улучшает кровообращение в ногах.

12. Каждый вечер после работы и прекращения всех домашних дел старайтесь лечь, поднять ноги и опереться ими о стену. В таком положении следует оставаться 10 минут, после этого ноги энергично растереть продольными движениями — от стоп и лодыжек к колену.

Помните, если у вас варикозное расширение вен, старайтесь избегать принятия горячих ванночек или горячего душа. Такая вода расширяет сосуды и способствует застою крови, что и приводит к отекам.опубликовано econet.ru.

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Источник: https://econet.by/

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ноги курага кровообращение здоровье народная медицина

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