Гормон Соматотропин — замедление старения

Уровень соматотропина оценивают по анализу крови. Существуют естественные способы усилить производство соматотропина в организме. Для этого нужно высыпаться, интенсивно заниматься физкультурой, потреблять достаточное количество белковой пищи, есть меньше сахара и углеводов с высоким гликемическим индексом.

Гипофиз — железа размером с горошину, расположенная в основании мозга, — производит гормон роста, или соматотропин. Согласно старому названию этот гормон помогает расти в детстве и юности. Он также обеспечивает восстановление органов и тканей. Однако когда мы вступаем в средний возраст, гипофиз снижает производство соматотропина или, как его еще называют, инсулиноподобного фактора роста-1 (IGF-1). Сокращение количества соматотропина ослабляет способность тела восстанавливаться, вызывая старение.

Гормон роста: соматотропин

Важнейшее исследование, опубликованное в 1990 году в New England Journal of Medicine, вызвало интерес к соматотропину как потенциальному средству от старости. В исследовании участвовали 12 мужчин старше 60 лет, они в течение полугода регулярно проходили обследование.

Одна группа получала терапию соматотропином, вторая была контрольной. Мужчины, получавшие соматотропин, показали уменьшение жировой прослойки на 14,4 % и увеличение на 8,8 % мышечной массы. После этого множество ученых стали изучать влияние соматотропина на процессы старения.

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Низкий уровень соматотропина. Доктор Эрик Брэвермен, клинический помощник преподавателя интегральной медицины в медицинском колледже Вейль Корнелл подготовил обзор медицинской литературы о соматотропине. По его мнению, недостаток инсулиноподобного фактора роста-1 (IGF-1) может привести к следующим проблемам:

Снижению скорости обработки когнитивной информации (эквивалент 10–20 лет старения), что приводит к ухудшению памяти, интеллекта и внимания, а также беспокойству и депрессии.

Уменьшению притока крови к мозгу.

Ожирению.

Уменьшению мышечной массы и плотности костей.

Сердечно-сосудистым заболеваниям, гипертонии и диабету.

Согласно обзору увеличение уровней соматотропина помогает решить эти проблемы. Гормон роста также защищает от некоторых форм рака и бета-амилоида (абнормального белка, который обнаруживают в мозге как признак болезни Альцгеймера).

Общие признаки недостатка соматотропина. Остеопороз, уменьшение мышечной массы, проблемы с памятью, лишний вес, тревожность, депрессия, сердечно-сосудистые заболевания, высокое артериальное давление, диабет.

Сбалансируйте соматотропин. Уровень соматотропина оценивают по анализу крови. Инъекции соматотропина очень дорогостоящи — стоят тысячи долларов, и вопрос об их целесообразности считается спорным, поскольку есть данные о связи между гормональной терапией и раком.

Однако есть и естественные способы усилить производство соматотропина в организме. Для этого нужно высыпаться, интенсивно заниматься физкультурой, потреблять достаточное количество белковой пищи, есть меньше сахара и углеводов с высоким гликемическим индексом.опубликовано econet.ru.

Дэниел Амен "Измени мозг - изменится и тело"

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