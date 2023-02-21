РАК ЛЕГКИХ: 8 неожиданных признаков, которые нельзя игнорировать!

Такой дискомфорт, как постоянный кашель или слабость в мышцах, может остаться незамеченным. Люди просто привыкают к этим состояниям и не обращают на них должного внимания, в то время как это может свидетельствовать о развитии рака легких.



Рак легких является одним из самых распространенных видов онкологии, который ежегодно уносит огромное количество жизней. И вопреки распространенному мнению, развиться он может не только у заядлых курильщиков. Сегодня мы поговорим о 8 неожиданных признаков рака легких.

8 признаков рака легких

К сожалению, данный тип рака может настигнуть и некурящих людей, а все потому, что есть другие факторы, вызывающие это заболевание. Среди них:

Загрязнение воздуха

Пассивное курение

Воздействие химических веществ, таких как асбест и радон

Одним из основных симптомов является боль в области груди, но не следует упускать из виду и другие признаки (менее очевидные).

В зависимости от стадии заболевания, могут появиться различные симптомы.

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Признаки рака легких

Действительно, многие симптомы рака легких можно не заметить или спутать их с другими заболеваниями. Очень часто люди думают, что у них обычная простуда или что они устали из-за того или иного вида деятельности. Однако эффективность лечения на сегодняшний день зависит, в первую очередь, от ранней диагностики.

И вот на какие симптомы следует обратить свое внимание:

1. Постоянный кашель

Как правило, это сухой кашель, который сопровождается кровянистыми выделениями. Иногда мокрота бывает очень густой и имеет розоватый оттенок.

Если кашель не проходит дольше месяца, вызывает охриплость или изменение голоса, то рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу и сдать все необходимые анализы, чтобы исключить онкологию. Регулярно проверяйте состояние легких и дыхательных путей.

Многие, к сожалению, просто игнорируют этот симптом, так как он не доставляет сильного дискомфорта, а вот ходить по врачам — хлопотно, и времени, как правило, на это не хватает. Но в любом случае, лучше все-таки сходить на осмотр, чтобы либо развеять свои сомнения, либо принять соответствующие меры как можно раньше.

2. Хронические инфекции

Вы заметили, что в последнее время бронхит стал для вас нормальным состоянием? В таком случае, обратитесь к своему врачу, чтобы сдать все необходимые анализы.

Поводом для тревоги может стать боль в груди, хотя ее и принято ассоциировать с проблемами сердечно-сосудистой системы. И если с сердцем у вас все в порядке, то следующим шагом должно стать обследование легких.

3. Потеря веса

Если вы вдруг сильно похудели, хотя не меняли рацион питания и не нагружали себя интенсивными физическими упражнениями, то стоит задуматься, в чем же причина?

Сначала вам может показаться, что все здорово. Мечта осуществилась: фигура стала стройной и подтянутой, но по прошествии какого-то времени вы можете столкнуться с серьезной проблемой.

4. Боли в костях

Это также является признаком рака легких, только на той стадии, когда он начинает распространяться на другие части тела. Как правило, поражаются бедра и спина.

Некоторые люди не обращают внимания на этот симптом, так как считают, что с возрастом тело начинает давать о себе знать таким образом. И боли в суставах, костях, а также мышцах — обычное явление. Однако вне зависимости от возраста боль в костях не следует игнорировать, важно убедиться, что это не что-то серьезное, как, например, рак легких.

5. Отек шеи и лица

Это происходит, если опухоль давит на полую вену, которая ведет кровь от головы и рук к сердцу.

Воспаление и, как следствие, отек происходит из-за того, что поток крови становится медленнее, чем следует. При этом отек не удастся снять при помощи массажа или каких-то других средств.

6. Слабость в мышцах

Данный признак рака легких поражает обычно бедра, плечи, руки и ноги. Очень часто пациенты жалуются на отсутствие силы в мышцах, из-за чего повседневные дела и обязанности даются им с большим трудом.

7. Повышенный уровень кальция

В некоторых случаях рак легких вызывает повышение уровня кальция в крови. Это приводит к появлению следующих симптомов:

Частое мочеиспускание

Запор

Постоянная жажда

Тошнота

Боль в желудке

Головокружение

Единственный способ узнать об этом наверняка, это сдать анализ крови.

8. Затрудненное дыхание

Храп во время сна? Сложно выполнять какие-то задачи, с которыми раньше вы справлялись без проблем? Ходьба спокойным шагом вызывает у вас одышку?

Дело в том, что рак легких влияет на так называемые аэробные способности организма, а потому вам следует как можно раньше обратиться к врачу и сделать все необходимые анализы.

Только специалист сможет определить истинную причину затрудненного дыхания: является ли оно результатом возраста и отсутствия физической активности или же действительно есть более серьезные проблемы со здоровьем, о которых вам нужно знать.

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Будьте внимательны к любым неожиданным изменениям

Как видите, некоторые симптомы могут быть связаны с другими, менее серьезными проблемами. Но важно всегда быть внимательными к себе, замечать любые резкие изменения в своем состоянии, не связанные с рационом питания, физическими нагрузками или приемом лекарственных препаратов.

Лучшее решение — это обратиться к врачу и узнать точную причину подобных изменений. В лучшем случае это будет лишь ложная тревога, и вы успокоитесь. Однако также это позволит вам обнаружить серьезное заболевание на ранней стадии его развития. А это, в свою очередь, значительно повысит шансы на успешное лечение.

Рак относится к таким заболеванием, где определяющее значение имеет как раз ранняя диагностика.

Ну и, конечно, постарайтесь избегать воздействия канцерогенных факторов: табачный дым и воздействие токсичных химических веществ.опубликовано econet

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