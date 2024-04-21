Ишиас и боль в спине: 5 древних индийских практик, которые облегчат страдания

Ишиас и боли в спине — довольно частые проблемы как у людей старшего возраста, так и молодых. При явных симптомах ишиаса (воспаление седалищного нерва) рекомендуется не менее трех раз в день выполнять массаж биологически активных точек.
Втирание обезболивающего бальзама на основе топленого масла гхи и кайенского перца ускорит лечение спины, а горячая имбирная ванна поможет существенно облегчить боль в суставах. Снижения болевого синдрома можно добиться, положив на больные места кристаллы дымчатого кварца. Нельзя не отметить и положительные результаты сокотерапии с применением свежевыжатых соков. Узнайте обо всем детальнее в нашей статье, и ваша спина оздоровится!
Разум и тело неразрывно взаимосвязаны, поэтому неудивительно, что подавленные негативные эмоции проявляются на физическом уровне человека в виде тех или иных заболеваний. Не исключение ваша спина!
Боли в спине и ишиас (невралгия седалищного нерва) могут иметь острую или хроническую форму, возникая в результате нарушений в сложной сети нервов, мышц, суставов, сухожилий или межпозвоночных дисков. Такие нарушения вызывают ощущение напряжения и дискомфорта в верхнем, среднем или нижнем отделах позвоночника, в области бедренных суставов, ногах, коленях, голеностопном суставе или стопе.
Индийские целители считают, что главной физической причиной боли в спине является энергетический дисбаланс надпочечников. Такое состояние влияет на ток крови и насыщение крови кислородом, вызывая нарушение кровообращения. Что в свою очередь провоцирует скопление загрязнений (шлаков), застой и появление избыточной влаги в тканях органов. В результате таких процессов возникают воспаление и боль.
Индийские целители также называют главную психологическую причину боли в спине, которой является подавление негативных эмоций, связанных с необоснованным чувством небезопасности и неуверенности. Соответственно, индийские лекари уже давно знают, как лечить воспаление седалищного нерва. Стоит поучиться их мудрости и нам!
Следующие индийские оздоровительные практики направлены эффективное лечение спины. Выполняйте ежедневно следующие 5 индийских оздоровительных практик от боли в спине и ишиаса в течение 6 недель, и результат не заставит себя ждать. Ишиас уйдет, если правильно и комплексно лечить воспаление седалищного нерва.
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Массаж нормализует и усиливает физическую, ментальную и эмоциональную энергии в организме. Применяйте каждую технику с указанных ниже по 2 минуты три раза в день, если страдаете на ишиас. Ваша спина останется довольна от такого лечения!
Техники точечного массажа от боли в спине:
Рецепт обезболивающего бальзама, успокаивающего ишиас:
Рекомендуется обильно наносить средство на больные места: спина, бедра, ягодицы и ноги. Бальзам помогает усилить кровообращение и вывести из организма шлаки и избыточную влагу, снять в результате воспаление седалищного нерва. Не наносите на поврежденную кожу. Избегайте попадания в глаза. Лечение спины также можно дополнять имбирными ваннами.
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Имбирная ванна для снятия боли в мышцах и суставах:
Упражнения при ишиасе помогут разблокировать защемленный седалищный нерв и снять боль в пояснично-крестцовом отделе спины. Попробуйте выполнить одно из таких, чтобы ускорить лечение спины.
Как выполнять упражнение для спины при ишиасе:
Данное упражнение для спины может быть болезненным, но все же оно очень эффективно при защемлении седалищного нерва и смещении межпозвоночных дисков. Но ваша спина очень быстро заметит результат!
Натуральные камни помогают избавиться от физической боли и уравновесить эмоциональное состояние. Прикладывание к больным местам кристаллов способствует восстановлению потока положительной физической и эмоциональной энергии, убирает воспаление седалищного нерва.
Лечение спины и ишиаса камнями:
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Обычно для очистки организма от шлаков и токсинов, восстановления эмоционального равновесия, с целью активизации внутренних резервов организма для борьбы с болезнью, рекомендуется голодание. Хотя вылечить воспаление седалищного нерва свежевыжатыми соками можно так же эффективно.
При сильной боли в спине и явных симптомах ишиаса следует три дня подряд выпивать от восьми до двенадцати стаканов свежевыжатого сока в день. Добиться положительного эффекта в том или ином случае помогут следующие соки и рекомендации.
Добавьте в сок немного свежего имбиря и корня куркумы, которые обладают антибактериальными, противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Воспаление седалищного нерва утихнет в скором времени.опубликовано econet
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