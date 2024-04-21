Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Ишиас и боль в спине: 5 древних индийских практик, которые облегчат страдания

Ишиас и боль в спине: 5 древних индийских практик, которые облегчат страдания

Источник: headinsider.net 21 апреля 2024 6558
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Ишиас и боли в спине — довольно частые проблемы как у людей старшего возраста, так и молодых. При явных симптомах ишиаса (воспаление седалищного нерва) рекомендуется не менее трех раз в день выполнять массаж биологически активных точек.

Ишиас и боль в спине: 5 древних индийских практик, которые облегчат страдания

Втирание обезболивающего бальзама на основе топленого масла гхи и кайенского перца ускорит лечение спины, а горячая имбирная ванна поможет существенно облегчить боль в суставах. Снижения болевого синдрома можно добиться, положив на больные места кристаллы дымчатого кварца. Нельзя не отметить и положительные результаты сокотерапии с применением свежевыжатых соков. Узнайте обо всем детальнее в нашей статье, и ваша спина оздоровится!

5 оздоровительных рецептов от ишиаса и болей в спине

Ишиас и боли в спине: причина в энергетическом дисбалансе

Разум и тело неразрывно взаимосвязаны, поэтому неудивительно, что подавленные негативные эмоции проявляются на физическом уровне человека в виде тех или иных заболеваний. Не исключение ваша спина!

Боли в спине и ишиас (невралгия седалищного нерва) могут иметь острую или хроническую форму, возникая в результате нарушений в сложной сети нервов, мышц, суставов, сухожилий или межпозвоночных дисков. Такие нарушения вызывают ощущение напряжения и дискомфорта в верхнем, среднем или нижнем отделах позвоночника, в области бедренных суставов, ногах, коленях, голеностопном суставе или стопе.

Индийские целители считают, что главной физической причиной боли в спине является энергетический дисбаланс надпочечников. Такое состояние влияет на ток крови и насыщение крови кислородом, вызывая нарушение кровообращения. Что в свою очередь провоцирует скопление загрязнений (шлаков), застой и появление избыточной влаги в тканях органов. В результате таких процессов возникают воспаление и боль.

Индийские целители также называют главную психологическую причину боли в спине, которой является подавление негативных эмоций, связанных с необоснованным чувством небезопасности и неуверенности. Соответственно, индийские лекари уже давно знают, как лечить воспаление седалищного нерва. Стоит поучиться их мудрости и нам!

Следующие индийские оздоровительные практики направлены эффективное лечение спины. Выполняйте ежедневно следующие 5 индийских оздоровительных практик от боли в спине и ишиаса в течение 6 недель, и результат не заставит себя ждать. Ишиас уйдет, если правильно и комплексно лечить воспаление седалищного нерва.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Ишиас и боль в спине: 5 древних индийских практик, которые облегчат страдания

1. Ишиас и лечение спины массажем биологически активных точек (акупрессура)

Массаж нормализует и усиливает физическую, ментальную и эмоциональную энергии в организме. Применяйте каждую технику с указанных ниже по 2 минуты три раза в день, если страдаете на ишиас. Ваша спина останется довольна от такого лечения!

Техники точечного массажа от боли в спине:

  • Для стимуляции работы надпочечников сильным нажатием пальцев массируйте область спины с любой стороны позвоночника, непосредственно под ребрами. Рано или поздно воспаление седалищного нерва уйдет и спина восстановит свое здоровье.
  • Чтобы успокоить ишиас, нервы и облегчить боль, легко помассируйте между пальцами рук и ног.
  • Массаж кончиков пальцев рук и ног усилит кровообращение, освободит организм от застоя, скопления влаги и шлаков.
  • Интенсивное массирование пяток, голеностопного сустава и ахиллова сухожилия эффективно для разблокирования защемленного седалищного нерва, а также способствует укреплению пояснично-крестцового отдела позвоночника и бедер.  
  • Чтобы обеспечить лечение спины и усилить энергию вдоль всего позвоночного столба, прерывистыми надавливаниями воздействуйте на точки, находящиеся на тыльной стороне ладони. Начинайте массировать область между большим и указательным пальцами, и продвигаясь по тыльной стороне ладони. Заканчивайте массаж надавливанием на точки, расположенные на тыльной стороне запястья.

2. Природные средства для снятия боли в спине

Рецепт обезболивающего бальзама, успокаивающего ишиас:

  • На медленном огне растопите 100 г топленого масла гхи.
  • Добавьте в него одну столовую ложку кайенского перца.
  • Поместите еще теплую смесь в чистую банку. Не замораживайте.

Рекомендуется обильно наносить средство на больные места: спина, бедра, ягодицы и ноги. Бальзам помогает усилить кровообращение и вывести из организма шлаки и избыточную влагу, снять в результате воспаление седалищного нерва. Не наносите на поврежденную кожу. Избегайте попадания в глаза. Лечение спины также можно дополнять имбирными ваннами.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Ишиас и боль в спине: 5 древних индийских практик, которые облегчат страдания

Имбирная ванна для снятия боли в мышцах и суставах:

  • Проварите на медленном огне две столовые ложки натертого на терке свежего корня имбиря в литре воды в течение десяти минут.
  • Процедите и добавьте имбирный настой в ванну.
  • Принимайте ванну около двадцати минут.
  • После процедуры желательно выпить две чашки теплого имбирного чая из свежего корня имбиря, чтобы вывести токсины, и полежать под теплым одеялом. Спина успокоится.

3. Упражнение для спины, успокаивающее ишиас

Упражнения при ишиасе помогут разблокировать защемленный седалищный нерв и снять боль в пояснично-крестцовом отделе спины. Попробуйте выполнить одно из таких, чтобы ускорить лечение спины.

Как выполнять упражнение для спины при ишиасе:

  • Лягте на живот, руки прижмите к бедрам. Спина расслаблена.
  • Затем согните левую ногу в колене и притяните ее рукой за щиколотку, стараясь пяткой коснуться ягодиц.
  • Удерживайте позу пять секунд. Следите, чтобы бедро не отрывалось от пола.
  • Повторите движение правой ногой. Сделайте еще по два раза каждой ногой.
  • Далее притяните к ягодицам обе ноги, стараясь коснуться пятками ягодиц.
  • Удерживайте положение пять секунд.
  • Не форсируйте движения. Занимайтесь ежедневно, чтобы улучшить гибкость.

Данное упражнение для спины может быть болезненным, но все же оно очень эффективно при защемлении седалищного нерва и смещении межпозвоночных дисков. Но ваша спина очень быстро заметит результат!

4. Спина, ишиас и лечение кристаллами

Натуральные камни помогают избавиться от физической боли и уравновесить эмоциональное состояние. Прикладывание к больным местам кристаллов способствует восстановлению потока положительной физической и эмоциональной энергии, убирает воспаление седалищного нерва.

Лечение спины и ишиаса камнями:

  • Дымчатый кварц – целебный камень, который очищает эмоциональную и физическую сферы человека. Кварц одновременно облегчает воспаление седалищного нерва и боли, обеспечивает лечение спины.
  • Малахит – минерал, имеющий целительную силу. Он снимает мышечное напряжение и ускоряет процесс выздоровления.
  • Медь восстанавливает баланс и регулирует энергетические потоки, проходящие через чакры, охлаждает и снимает воспаление.
  • Голубой агат производит охлаждающий эффект, помогает бороться со стрессом и снимает воспаление.
  • Апатит – минерал с удивительными целебными свойствами, способствует регенерации клеток, восстанавливает хрящевую ткань. В результате спина восстанавливается.  
  • Гематит – камень-стабилизатор, улучшает кровоснабжение позвоночника и нижних конечностей, эффективен при лечении воспаленного седалищного нерва.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

Ишиас и боль в спине: 5 древних индийских практик, которые облегчат страдания

5. Сокотерапия от ишиаса и лечение спины

Обычно для очистки организма от шлаков и токсинов, восстановления эмоционального равновесия, с целью активизации внутренних резервов организма для борьбы с болезнью, рекомендуется голодание. Хотя вылечить воспаление седалищного нерва свежевыжатыми соками можно так же эффективно.

При сильной боли в спине и явных симптомах ишиаса следует три дня подряд выпивать от восьми до двенадцати стаканов свежевыжатого сока в день. Добиться положительного эффекта в том или ином случае помогут следующие соки и рекомендации.

Соки для лечения боли в спине:

  • Вишневый сок снимает воспаление седалищного нерва и очищает кровь, облегчает ишиас.
  • Сок листовых овощей выводит токсины и полезен для надпочечников.
  • Сок картофеля восстанавливает кислотно-щелочной баланс и способствует насыщению крови кислородом.
  • Свекольный сок очищает почки, выводит из организма избыточную влагу и токсины.
  • Сок крыжовника богат питательными веществами, нормализует работу желез внутренней секреции, улучшает защитные свойства организма.  
  • Ананасовый сок выводит токсины из суставов, мышц и связок, снимает воспаление и восстанавливает поврежденные ткани.

Добавьте в сок немного свежего имбиря и корня куркумы, которые обладают антибактериальными, противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Воспаление седалищного нерва утихнет в скором времени.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

здоровье ишиас боль в спине акупрессура массаж упражнения

Еще от headinsider.net

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Любовь начинает проявляться только тогда, когда мы любим тех, кого не можем использовать в своих целях. Эрих Фромм
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.