Почему раздувает живот даже при правильном питании

Почти все популярные диеты дают один общий совет: ешьте больше клетчатки. Однако возможно, что именно это и заставляет ваш живот увеличиваться в размерах.

«Если хотите сбросить жир, ешьте как можно больше овощей». Именно это говорят большинство экспертов в питании. Звучит абсолютно логично, верно? Овощи содержат мало калорий (в подавляющем большинстве всего лишь от 40 до 70 ккал / 100 г) и занимают больше места в желудке. Тем самым они заменяют калории, которые вы иначе бы получили из нездоровой пищи. В чем же может быть проблема? Она заключается в замедленной подвижности кишечного тракта (продвижения каловых масс через кишечник) и всех «милых» симптомах, которые к этому прилагаются, таких как раздутый живот и боли в брюшной полости.

Постоянное вздутие живота может быть поводом для пересмотра объема потребляемой вами клетчатки

Если вышеописанные симптомы вам не знакомы, считайте, что вам крупно повезло. Скорее всего, диета, содержащая большое количество овощей, вам подойдет. Однако все большее число людей замечают, что диеты с подобным подходом («салат на каждый прием пищи!»), наоборот, приводят к запорам и увеличивающейся ширине талии/

Все те же эксперты, которые рекомендуют диеты с высоким содержанием клетчатки, также, скорее всего, посоветуют вам выполнить кучу тестов и исследований органов пищеварения, потому что проблема, видимо, лежит в вас самих, но никак не в диете

Однако, даже не учитывая результаты тестов, решение может быть универсальным. Если ваше пищеварение ухудшается с добавлением больших порций клетчатки в рацион, то оно может улучшиться, если вы уменьшите потребление клетчатки. Звучит как сумасшедшая идея!

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Исследование стула

Медицинские исследователи изучили 63 человека, страдающих идиопатическими запорами.

Медицинская наука под идиопатическим запором подразумевает заболевание, связанное с нарушением моторики толстой кишки невыясненной этиологии. Это означает, что прямой причины, по которой возникло затруднение в удалении каловых масс, попросту нет.

Испытуемым предложили полностью исключить клетчатку из рациона на 2 недели, а затем увеличить объем клетчатки в порциях до приемлемого для них уровня.

Через 1 месяц и повторно через 6 месяцев после начала эксперимента исследователи измерили как объем клетчатки, потребляемой участниками, так и неприятные симптомы, включающие сложности с дефекацией, боли и вздутие в животе.

Итоговый результат через 6 месяцев: 41 из участников решили остаться на диете без клетчатки, 16 человек приняли решение лишь немного увеличить объем клетчатки в рационе, при этом оставаясь на диете с пониженными содержанием клетчатки, и 6 человек вернулись к питанию с большим количеством клетчатки.

Те из участников, кто решил вернуться к прежней диете, продолжили страдать запорами. Остальные отметили улучшение подвижности кишечника. Частота стула у пациентов, отказавшихся от клетчатки, увеличилась с 1 раза в среднем в 3-4 дня до 1 раза в день.

Выводы по клетчатке

Принято считать, что увеличение содержания клетчатки в рационе улучшит как процесс хождения в туалет, так и его частоту, однако это утверждение не распространяется одинаково на всех людей.

Низкая подвижность кишечника является типичной проблемой у тех, чье питание включает большое количество овощей с высоким количеством клетчатки. Если же кишечник перестанет быть подвижным, ваш живот увеличится в независимости от того, худой вы или имеете избыточный вес.

В связи с этим, уделите внимание поведению вашего кишечника. Акты дефекации не должны быть затруднительными, болезненными или нерегулярными. Если их частота составляет менее трех раз в неделю, врачи называют ваше состояние запором.

Постоянное вздутие живота может быть поводом для пересмотра объема потребляемой вами клетчатки.

Если же вы не склонны к запорам, смело ешьте овощные салаты. Потребление низкокалорийных продуктов, дающих длительное чувство насыщения, положительно сказывается на процессе похудения.

Просто помните, что всегда есть возможность наесться даже без огромных объемов клетчатки в меню. Один из способов – увеличение порции белка при каждом приеме пищи.опубликовано econet

Перевод: Виктор Кандыбенко

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